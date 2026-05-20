Mattias Frumerie: ”Företagen måste börja skryta”

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare vid FN:s klimatförhandlingar, var inledningstalare och pratade om det globala klimatarbetet, Sveriges internationella klimatdiplomati och vilken roll svenska företag kan spela i omställningen.

Enligt Mattias Frumerie har utvecklingen gått framåt sedan Parisavtalet slöts 2015, men inte tillräckligt snabbt för att världen ska nå målen om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

– Då var vi på väg mot en uppvärmning på fyra plusgrader. Nu är vi på väg mot 2-2,5 grader, fortfarande för mycket, men vi har lyckats minska gapen de senaste tio åren, sa han.

Samtidigt hänvisade han till FN:s klimatpanel IPCC och andra internationella rapporter som visar att utsläppen måste minska betydligt snabbare än i dag. Han beskrev också hur Sverige och EU försöker driva klimatarbetet genom flera olika internationella plattformar, både inom FN-systemet och genom samarbeten med andra länder.

Under presentationen lyfte Frumerie fram samarbeten kring bland annat omställning av tung industri och koldioxidprissättning. Han menade att många svenska företag ser prissättning av utsläpp som ett viktigt verktyg i omställningen.

Han beskrev också att Sveriges klimatdiplomati bygger på tre delar: politik, finansiering och teknologi, där svenska företag enligt honom spelar en viktig roll genom olika tekniska lösningar och investeringar.

Han pratade bland annat om att klimatomställningen i allt högre grad drivs av ekonomiska möjligheter och konkurrenskraft.

– Allt fler pekar just på möjligheterna i omställning, sa han under konferensen.

Han berättade också att han upplever att svenska företag generellt är fortsatt engagerade i omställningsarbetet och att många investeringar i dag görs av affärsmässiga skäl.

– Det är ju ren affärslogik i många fall.

Han menade också att företag behöver bli bättre på att berätta om sitt hållbarhetsarbete och de lösningar de utvecklar.

– Vi ska vara stolta över det vi gör och vi ska också prata om det.

I en kortare intervju efter seminariet utvecklade Mattias Frumerie vad han anser att personer som arbetar med miljö- och klimatfrågor bör fokusera på just nu. Han lyfte framför allt vikten av att förstå hur efterfrågan på hållbara lösningar utvecklas på olika marknader och hur företag och organisationer kan bidra till att stärka den.

– Ha en bild av hur efterfrågan ser ut på den produkten, lösningen eller tjänsten som din aktör jobbar med.

Enligt honom handlar det inte bara om den svenska marknaden, utan också om hur svenska lösningar kan få genomslag internationellt.

– Hur ser efterfrågan ut och hur kan man stärka efterfrågan? avslutar han.