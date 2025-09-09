Läckt dokument: EU oenigt om klimatmål inför Cop30

EU Med bara veckor kvar till FN:s deadline är EU fortfarande oenigt om sina nya klimatmål. Ett läckt dokument visar att unionen saknar konkreta siffror för utsläppsminskningar, något som experter varnar kan försvaga både EU:s trovärdighet och de globala förhandlingarna inför Cop30.

Foto: Adobe Stock

EU:s medlemsländer har fortfarande inte enats om nya klimatmål, bara veckor före FN:s deadline den 24 september. Ett läckt förhandlingsdokument, som tidningen The Guardian tagit del av, visar att avgörande delar om utsläppsminskningar ännu saknas. I texten finns platshållare där konkreta siffror borde stå, vilket enligt experter är ett allvarligt tecken på att processen drar ut på tiden.

Niklas Höhne, medgrundare av forskningsorganisationen New Climate Institute, säger till tidningen att avsaknaden av tydliga mål är “mycket oroande” med så kort tid kvar. Han understryker att EU:s åtaganden kan bli avgörande för att sätta fart på andra länder inför klimatmötet Cop30 i Brasilien i november. Hittills har endast omkring 30 av världens 196 länder lämnat in sina uppdaterade nationella klimatplaner, så kallade NDC:er.

publicerad 9 september 2025
av Ellen Sundström

