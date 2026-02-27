Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

Fem myndigheter har lämnat ett förslag till regeringen om en nationell plan med 201 åtgärder för att restaurera Sveriges natur och genomföra EU:s naturrestaureringsförordning. Planen ska bidra till att vända förlusten av biologisk mångfald och stärka ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar. Förslaget har tagits fram av Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Boverket.
Åtgärderna omfattar samtliga ekosystem, inklusive skogs- och jordbrukslandskap, sjöar och vattendrag, marina miljöer, våtmarker och urbana områden. Det handlar bland annat om att återskapa naturbetesmarker genom att underlätta bete med nötkreatur, får, getter och hästar, öka andelen stadsgrönska, minska övergödning och fysisk påverkan i havet samt ta bort vandringshinder i vattendrag. I skogen föreslås stärkt skydd, naturvårdande skötsel och anpassat brukande. Enligt Fredrik Hannerz, chef för avdelningen natur och vilt på Naturvårdsverket, krävs en uppskalning av befintliga insatser och ett mer datadrivet arbetssätt för att åtgärderna ska ge effekt.
publicerad 27 februari 2026