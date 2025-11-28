Kina, Indien och Brasilien lanserar gröna sjöfartskorridorer – trots globalt motstånd 

Kina, Indien och Brasilien har under 2025 lanserat nya gröna sjöfartskorridorer för utsläppsfri sjötransport. Detta trots att arbetet med en global koldioxidskatt inom Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, fördröjts med minst ett år. Enligt en ny rapport från Global Maritime Forum och Getting to Zero Coalition ökar dessa initiativ snabbt, med 25 nya korridorer globalt bara i år – vilket ger totalt 84 aktiva projekt världen över.