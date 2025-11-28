Kina, Indien och Brasilien har under 2025 lanserat nya gröna sjöfartskorridorer för utsläppsfri sjötransport. Detta trots att arbetet med en global koldioxidskatt inom Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, fördröjts med minst ett år. Enligt en ny rapport från Global Maritime Forum och Getting to Zero Coalition ökar dessa initiativ snabbt, med 25 nya korridorer globalt bara i år – vilket ger totalt 84 aktiva projekt världen över.
Kina, Indien och Brasilien lanserar gröna sjöfartskorridorer – trots globalt motstånd
Dagens M&U En ny rapport från Global Maritime Forum och Getting to Zero Coalition visar att nya sjöfartskorridorer för utsläppsfri sjötransport lanserats, trots globalt motstånd.
Foto: Adobe Stock
Gröna sjöfartskorridorer är specifika rutter mellan hamnar där fartyg har tillgång till infrastruktur och teknik för låga eller nollutsläpp. För första gången har sådana projekt lanserats i stora utvecklingsekonomier som Kina, Indien, Brasilien, Chile, Ghana och Kenya – ett tecken på att dessa länder nu ser strategiska industriella och geopolitiska möjligheter inom framtidens sjöfart.
