Forskare: Hållbarhetspotentialen i AI underskattas

Världens beslutsfattar har till stor del missat möjligheten att använda AI för att ta sig an klimat- och hållbarhetsutmaningarna på riktigt. Det säger säger Victor Galaz, docent vid Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet, och huvudförfattare till den nypublicerade rapporten AI for a Planet Under Pressure.
Rapporten, som lanseras inför COP30 i Brasilien, är den mest omfattande studien hittills om hur artificiell intelligens kan användas inom klimat- och hållbarhetsforskning. Den bygger på över 8 500 vetenskapliga publikationer och analyser av forskare från hela världen. Resultatet visar att AI redan i dag bidrar till att förstå och hantera komplexa miljöutmaningar – men också att utvecklingen riskerar att gå i fel riktning.
publicerad 5 november 2025