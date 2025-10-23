Koldioxidåtervinningen gav resultat – minskar utsläppen med 2000 ton

Vid Carlsbergs bryggeri i Falkenberg återvinns koldioxid som uppstår under ölbryggningsprocessen och för att användas som kolsyra i företagets drycker. Satsningen minskar behovet av inköpt koldioxid med upp till 20 procent första året i drift – och sparar tusentals ton koldioxidutsläpp varje år. När Carlsberg Sverige 2024 meddelade att de skulle börja återvinna koldioxid från ölbryggningen var målet att nå 40 procent självförsörjning på sikt. Nu, ett år senare, är tekniken i full drift – och resultaten följer planen.