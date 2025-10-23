Koldioxidåtervinningen gav resultat – minskar utsläppen med 2000 ton

Klimat Ett år efter investeringen i en anläggning för koldioxidåtervinning visar Carlsberg Sverige nu resultat.
– Vi försöker se hela produktionen som ett resursflöde, säger hållbarhetschef Anna Anderberg.

Anna Anderberg, hållbarhetschef på Carlsberg. Foto: Carlsberg

Vid Carlsbergs bryggeri i Falkenberg återvinns koldioxid som uppstår under ölbryggningsprocessen och för att användas som kolsyra i företagets drycker. Satsningen minskar behovet av inköpt koldioxid med upp till 20 procent första året i drift – och sparar tusentals ton koldioxidutsläpp varje år. När Carlsberg Sverige 2024 meddelade att de skulle börja återvinna koldioxid från ölbryggningen var målet att nå 40 procent självförsörjning på sikt. Nu, ett år senare, är tekniken i full drift – och resultaten följer planen.

Under 2025 väntas anläggningen återvinna omkring 2 000 ton koldioxid, motsvarande en fjärdedel av bryggeriets totala behov. När intrimningen är klar beräknas andelen stiga till 45 procent, eller cirka 3 600 ton per år.

Cirkulär ekonomi Klimat Livsmedel
publicerad 23 oktober 2025
av Jon Röhne

