Svenska försäkringsbolag skärper nu sina krav på hållbarhet – både gentemot kunder, leverantörer och i den egna kapitalförvaltningen. Det visar Konsumenternas Försäkringsbyrås nya jämförelse, där tio bolag granskats inom områden som skadereglering, kundincitament och investeringar.
Försäkringsbolagen ställer om: ”Win-win”
TREND
Fler försäkringsbolag väver in hållbarhet i allt från skadehantering till investeringar, enligt en ny kartläggning. Ett bolag låter kunder slippa åldersavdrag vid klimatsmarta reparationer.
– Det blir en win-win – både ekonomiskt och för klimatet, säger Peter Stark på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Peter Stark, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Foto: Pressbild & Adobe stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Vissa bolag har långtgående miljökrav och omfattande investeringar i gröna obligationer. Andra saknar fortfarande styrning inom centrala delar av hållbarhetsarbetet.
ss4SFXnIH7G0vpDal0Zx5NFsBotQsNbNMUfAAP+YkF1eWJtwGRPXuP3Xr4pSqvHAg+KKY8ecd5EA5aT0OyJTN7SE0ZfaKQXlUHIUlHgqmbVTCAtBfLhQOeNXfA5szDWauSkM6aRZGzfpqQA+q24qy2aBzs+Fats4llg0aJUq8yZ2Wy1QB8ksqQa1RYu9mlR337X/q4rHpJ/AREP8ZBJlhPgem/0bppKkQ9ttJg+nqSRLkIe2YWP81gRUJB7P+Q/vOHNJD6NuRwWX9gvtvnzF87pAcLw4w5uORPbgWmJa5OVAuDS6uQ7fmvwkpRrhys5vmwjBG6fAqsjB+uEU4T9ANMGlIdNOIat7u0C76TmVkngSeyS2iUmbo50KQ9Q/XdnCOG9lkc9ew942OQnVgOa/8TqI7dmqNbQKG8vpeZWs6s1UJ1bsrNbl6WJqQ5dZRgvXIEnIG1MU505s47GlOjPv8JFxaQdumho6YRodvi5UPUPDN13oLVdiBl410nrMosPaYyqEOPgZTBWg6Z2i5CA9L+Vm+2r5pNlDE5zRJM5AzlStTHCl65OzmawkbYz0vhiYR73KEa+UIPI946gWF+zjddoetKziu61vIq2IVvseFWvZaiQEBV2RUmh3B7PTWdH5exDgRL9CiiD4n9xK/goVKOK3gcU/iZvhAAhGkw4Zi8QXc3pIOv+rw067p4NF3P/VKVaUKh0Y+D3QGhi8ELRG4Y22B1h7/YXYkeTElMuKlOzUm+3QHgL0rcbaSR3k/bGMb/lYriWpPXFXcLkwT0bzjtspMFtEbTW6l7I4FcP+d9fRq0r5kjwwP21tB6UbWRKKJMf5kY9kUAE+vram8QX/BnJ41zSssNDPpiuoMXexiFmjiEz1s9ExXHwYz/Ce0mo9WUet76fVSaekzmuoUDSsdWK6Vr9ljQKZjYom1uDlT5RcQnIsk2ACPCR6W8iBe4Qyd8qogD5prxhJ6mueEzKxv2DnyI2v7q7H8b1I2fWXJ7pcMoE328fY8R+bm24ygxMNGNcbHMxgD5UzatlRvceb4Vh8sWoUw+IZbp3ioT3A0iMaA5wR0cIXTLGT+ENK0QpJxgciPIf4tUzbY8MdwU2590qLxYdspgYzXlCskAAvUsFXJs0+n4RxYiG0mHqtkwsPYnuUfLx6LuVsQSUtuQ+N2nxAs/uNXc8l1oLhc7+IBjpkVjFOV0WOqRt+BWGGrNCxiL7QMJecaACnRr7A9Z6wzjMAyOksUBtOCw9V1QMTaUuTBwFD9OQgK62Z+fCZ3tt1FI5n5ronX9HZMR6zmyxe4hqsD9uPIN6qlnX6xJACTGclzbZEouWP1el2hNur+1R1HNbFHj6ANq6wJrTyDOA7rq+qCibbRiyjN43mGQDaHCYBlPxtA8zTXLbyh6gmkg5uVAOrOTg0mFA6fh3Tuc063MtgO3VX31RCf97uaD496QqF/lUWZsBFk1wMaBAe6OgWRKLClPFKjFp0Kx/8unAeRrdFjpgONrier7RoUejZ4npr9mP3GJ4ECLBPBSpZhdIQ7LYCMoaSEk4CT5Cu/LAIu2UZnp7lqo56JcgyitxRYLRup42ROmnuRTFanntNjOdfrVXSbbPhh72MODEq21KxEx2DVSdhyLgfGFHdIjn1MnvwH9RDhNXFZio1iyt5vBRv78Znt3UMznQLufWL5P9ibxLZPte66oS9VYuKjoDVpAmtVGYMTtdNA/xI2CRtydi2YNJsRGXJ+u5npB7iuoljCmBMAvl3vI4AlcdpcZ4Fy8+JMCjqD6164egc1HHTmXfcf0yHCYSN8DO/n5TcJw5hUrLMbeF58YSUkzx9a9UbLHnL6I07m6PrOGhlzwAWS9Gs5FJFoW2EQSGPuU9WScZa+3YOoFxewW+yRgPZoEymDlRhukj7VcdN2jiurWU+VTua+fwTyEWBp83O37X1PF1ECm3AMSwmty/UoffDHZIYUOu3/kD//8OKYpqGvkCHkMx75+rRwAsvv3ZvwuIqu2BTt9yok+J+qGPrnz5LlQXRKhauhHOF40f9FvW06FWitY28ZCPSmMHEFfvoPEFh7QeOWbjTeAbU/PBSWuP2cWzzDN2feTsNSqRFC/a81jIvG19DUwa6dJ/YnpSzlsJpDyzctFjobf/8jGGUPMbJjsTMWuZcUZQWELHYUhXBKVOQwdWEba3T34knPPaofL2VbaA2XXbN8YE83Pc1TbJbSd2VRxJ4us0NVur1jECeWUdGrH+vb+ZDXn/S8s1BFWTnTaIzoM8sLlcWN1ygsvbB4plmqCvlwAHTQfm3d6PqNyN/ICPRwoRi8uUybzozMyIOasT09IV9tdh/rKaZmdUShL52Sm1CFA25N2hmDT+gTNkS9+NrX44Cr0DRDDnHHNIVzu/wmPmryJkN94fuiE+zzJuMMV1If45/d8asaFHGN63yFdsE87DMnsUT5JaTvcT7LvyLHTl6P6bzKynX+whZ1TmmtDvjizw1BMj/MYatWUZHODI2KDu27a4ptLM7bl6c/YNs3JiGKxt95vj5gI8ZV/z60J7Le2w4CrsAE6uX+rTncQrIrnc2ZInHISIzoLui5mw7FkOFIAeL8StPv8ssiAIGb9NpamYwdjQDew3KnLA6dzzGiSk4iYODLNIzIXMcNyh1hJxB0Q5tcxtS0VzMMJfqMBTmDSTH549PlJCmLELFWuf4tsTPJS7HRwwrIjFDjoUI957ofZnnhGpB5uqbUs57zoa98IAKKR0856QWkW3NAUl9a6WonZC35TuwALO61LW0YSGkxnYVi84IrmmnbpR+9Otd54GRCiAiwl2fzjodimI5rQNelJNx2TYJZ9swlujZ/abDcGPo6wRLr9fb3JVpxmkKmmic+AjUKy1xI6abF4sFl7mk/rJxS/k6vScR32h9Z/pTNcLyahPiL4So2g6pjb1DkQaIso3oPq0mFe+UZ8DTAvH9jhv8JRKT5eoA3dBmU/6URAh1sE6mVkD3AhwxD0geerooxl109mGk97+GXjO0LFQqvAugrshigDHNvYodkTEi4xPXUp8cBnaZX7MXW+MTiZsd0dogwc4247epu3KyuPWsxKuj5ymDQN0VvQmL2PYW1Vw77Ch0syUab+Y//R1nWwrdGJwuTzSyu8NU9y1rY77ZcqzjZTjexaoA9sQJgsx9IpRh2PwaM7L8Ly0Bh7b67NfZmNhFi769qyyBTgzOygQhAsyGjvo4D68bLpZI1IJyOQsxq2zzptpwEMQ4HU72cy4zFLhSELvKQO4p8hxzFJU2PKa+al3hbRTKYb2ogufgQaxrlWiZFcd2rlQ1ryxaGhfbjQGo/GaKZgrwguS39930wBUTJKzlUsrWn41X3asQNWw3RbEKUZhOiokBC8aXqaqhYs/dkKjrKaCSJeU8fijPJDF+oshvH2DsvDEzmO6g9CUex4PdzudOdrWQSeNUGIxd2bN9VQzs3I0RxFyfD7IKW/UCYO8j0wgVvxK1KEowMrDT+JAqJ2oi2fhB464dQmFTjmuHRljb2qLpRhn/y567SML9NiTsCnthucbSqeBZrZCIZzpKw5zMtBLbvHbCdS7ax7tv1Pv8FgFZK1MpZL0KHtJDJzi5S6/M2PswBGzsc6vTnmTf9TByv7uo6UCKxRY66hiZwlBizmbOF2w9Xz9jKz9jw5W8Gs67wJrWHiMBykytYS54veINX0b4Lu5Aw5StOro2AYth3dgqzHrcCKTej/avkwqrYrVaUdUWARNQP6ZVyaD/2lW1w+HiOgJrQS8FXZHjEFtyPsxW134YTisWHpsH5/gKDBPW3Wdc6rypXDXcT8g93DYoTMgzyx++0xKtzbj3+bFbjX2HvUOJv0n0okwDVP4jFd4dTnniWFybrdUie7lDb2iPFEhg/NW4SNvq4iQNh6C5buRKRiXVgOj5EXcWA/WO0kk1x3It4G0BGEPN301JysEHKQi+qWzSEvVrAQcxz8B7zMBHNbbio4qaZBk+fZ2qVeJGfzukZEeXtDI++vj0CrAKOEc/8812cT+VStTv0Yi2DfZTnivP9hydelQvcnNHDMcbUJOZQhRVmSKohOwkRcnqxiSIbrsTf+I2q28t01kIhhcQMUgLWSK1+GSmPdNeBm90X8tRn+TTZ2VnAxug5r4LAdRfKNt1k2ykZ6zf3ejHT/gNoI9uWBSVsB7qjtwOuIskOjusYhk8NIRiaq9iekJ/KduESkb2xmKFuehOafoEtnSGwkw6NH6mPs69NJC9f3tOltpyv4/h3rNuCJB5KneXYHFdkVozTxE/CNazs9a75dzsJMVbrATmHv3OZbMmS4kSVn0whk39vFbDeGtyxD3cQXg693u5/Kzn7hO3ZIh9nL8I3UVbkEXiql9re7siRnJWZUAatQtpTARFY4ArpjexqDNswFKk9Qa25oQdBCoRgyeyr4k8t1w0YaGBZh4l2dYO06Oouhktt+XXQ54xEVLBFOhnrwQqnpNQDXHuKMcHhHFO7u5PiONh8FOFcStjPIBhfNEQa/r0pa46W0zdryq5d3ksqZNTSWsTeWUdZRaIFANQ/ZEi/K7akogLio0/E7yfqUphFwBmQBx2mc1jLaoQZsAm7vqAvUjrSunJB5Y2R9Ppxl7Uhm8NYPt8OL0dXbrlV2Ta5h0tLLCp2haxL+8MK9UIb+FOhVMiLmsEzVnQZpgIuccfS78Uw4hDHm/V8/zdXgKkihXMnF0OKcuq59JZwErOwYzNeYMZuFtsR7NXi0McMdYC1lA2ZCEvOjeXBB050WKWVa/2Hp7ULKD6FGYYN2lAvq/suggyQdj5FwlXnRTotxYAuhfuClCDxccTi32zE4ZErQbJgEACdo4+4kdtjrxIQPHeL6LMruf/RMJf+fwcqXfxnhRmD7lHYzPTCSe9mSZ92PaADN7gU45zsGzLsvCxZ+i8hdBBVnDzD6zesUSRta8qUAVVIrHARTdewIZE2ajeI+totv9cUmnUtCFDC8hq3+d1S7IrKbOt0/orvVdXzk05t2oG0ibXDL5jats9cH8pvu3317ek9rkRHjlosNDtaIGM2an5b6nli0pruYe5jwus6u5AoN5lna77Uld8U1qFD/4cFjgJsBvJRg0xTOeSu94+5Fb2UVRtPKTvQgvs2eDAoilrLrjSaVuoEJQrVLaeGR7RafcrWPSF2cLFerSXX/35ZDDQuO6JwK6zkDVF6pIP4SIGPAIISbYcj3z0UDNnW/gpXHS1jSuZNK2DFmMWEq4B5k32FjuEZ9VmSrwP54fPzmqMPRU7aWUfvNI2+HMVKZwdjLrbuSydYH/asZQ5a78PdCBHXUDudiD92Ox/vuRelWe9q5NV9Q3FzBJZu7aGAKwrcQDMnbhBbdSEzMwxIZ6OFOhNwBHmdA6lzH2+duRYLcAOUhkX9V1Z+QdG613zUIbgQRXJqResi5kEEDWWE57/ZdXd6KLTwSKrklRPkiZ9V0KNkNoGtisfVVLwAQvCPNK0JN2LtwCETVVY7C8635fHqhuq490a0cYhqpQi/9lAce/8YQiCWFnMyqhM+53l9vuv79Oht1jQbhGk/07Ry+vbJRtUYfVAi3Zfel0gwd1n9BcW9Ko3sH5qTZPet2vxJHcH4P2TIiL5mjb+bZp4dUBnCbhLmSaaYapi5x7fsxQpw4voaoJ6dIfSlG77oCrgl5bBbLyReBstQpKDGTszkMRsxVZiRiBTierAiWjKnEm6peXrH0SyB11BO40jwNt08t797A8TaUiFjM26G+2LP7apr0juzR+rZ3QALgBUxv8dJwnbGahK5dkhSN0gSP1UIM4PBlbHWloYDy0mlBE9cSzxI/Ng710U1WYt46B/mo9wiRkYTMHhB75twT1iUlBSwfDneaYrMnA0MMZJY9H4SeP7OeMpJoZKDjKoR2dM9XS5cDgLWZfyOjGG25ntsvRCZMbwoqaaGDA36lc9fUI44YQ4KX4nqDo7wnh9YhEmq7zrxF0dZMw8znZ3EThNNkPFznmegTQj9Ut8DRgR9eDa4kOlDPI3Nw5j5XHyGEPaRsoED4msXPMJDYadZgT1sqKl5QiVgviPqbPTSD6tV62adkk3szABf13nn5WNzfC1VNw0sN+JSiZPsObri/1EunW3qqUjkOIpVXMx9OyW0Tb5ZvCgCSUvXMCGd0LubqbF+ShhqsFIe67O0Wc8wWJYn7qnNwhSkAGHEZpUa9reOyRsRrTbtPHMTzIsLYCsMswELHqliQTgK/FcW+uXJIle/yeg85lQLM0XOfCQtC48PKcG60738mflVLnH7V33Y7qNtSNBhdGizLb1AZwPQbCQ2gzv6vxxlo7WWbQa4P3QycpFgNyUKPCrgQAa9ngM97xisQfMgmIFt2UMiXPm5ttOZhVN4WwoscyeDWFxxvWVvUxf7MXh4fmzSJX5BrHWMD54pLNFEwo6inqDdhRb/s9DUJjtC5lD6g6b7PbfFP3o3HrKQ7Q=