Trots att kommuner och regioner i dag har ramavtal som gör det möjligt att köpa begagnade möbler, är det fortfarande nyproduktion som dominerar. Enligt statistik från Adda uppgår värdet på offentliga nyinköp till omkring 1,8 miljarder kronor per år – medan återbrukade möbler står för knappt 35 miljoner.
Trögt lyft för återbruk: ”Det sitter i kulturen”
ÅTERBRUK Trots ramavtal och klimatmål köper kommuner nya möbler för miljardbelopp. ”Att köpa begagnat kräver ett nytt beteende”, säger Jonas Åström, vd för Rekomo.
Jonas Åström, vd för Rekomo. Foto: Pressbild.
– Användningen av ramavtalen ökar lite år för år, men det går långsamt. Det handlar mycket om beteende och vana. Vi är helt enkelt vana att köpa nytt och vet hur man gör, säger Jonas Åström, vd för återbruksföretaget Rekomo.
