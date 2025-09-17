USA:s president Donald Trump vill att amerikanska börsbolag ska överge kvartalsrapporter och i stället redovisa sina resultat två gånger per år. Förslaget innebär en stor förändring för världens största kapitalmarknad och har väckt oväntat gillande från internationella investerare med fokus på hållbarhet. De menar att rapporteringen i dag driver företag mot kortsiktiga beslut, på bekostnad av långsiktiga investeringar och klimatarbete.
Trump vill skrota kvartalsrapporter – får oväntat stöd från hållbara investerare
USA Donald Trump vill att amerikanska börsbolag ska lämna halvårsrapporter i stället för kvartalsrapporter. Förslaget får oväntat stöd från hållbarhetsinriktade investerare, som menar att det kan minska kortsiktigheten och frigöra utrymme för långsiktiga satsningar på bland annat klimatfrågor.
Foto: Gage Skidmore, Wikimedia commons
Donald Trump får i sin linje även stöd från tunga namn i näringslivet som Warren Buffett, ordförande för Berkshire Hathaway, och Jamie Dimon, vd för JPMorgan. De har länge hävdat att kvartalsrapporteringen bidrar till kortsiktighet och ekonomisk instabilitet.
