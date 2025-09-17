Trump vill skrota kvartalsrapporter – får oväntat stöd från hållbara investerare

USA:s president Donald Trump vill att amerikanska börsbolag ska överge kvartalsrapporter och i stället redovisa sina resultat två gånger per år. Förslaget innebär en stor förändring för världens största kapitalmarknad och har väckt oväntat gillande från internationella investerare med fokus på hållbarhet. De menar att rapporteringen i dag driver företag mot kortsiktiga beslut, på bekostnad av långsiktiga investeringar och klimatarbete.