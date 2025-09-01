FN-stödd bankallians i kris – pausar efter tunga avhopp

EKONOMI Den FN-stödda Net-Zero Banking Alliance, NZBA, som samlat över 140 banker bakom nettonollåtaganden, pausar sitt arbete efter en våg av avhopp. Vid månadens slut avgörs om alliansen omvandlas till ett nytt ramverk.

Citigroup är en av flera banker som lämnat NZBA. Foto: Adobe stock.

NZBA pausar sitt arbete. Krisen bottnar i massiva utträden. Först lämnade Goldman Sachs och flera Wall Street-jättar i slutet av 2024. Därefter följde de stora kanadensiska bankerna. I somras bröt även HSBC, UBS och Barclays med NZBA och hänvisade till att organisationen tappat sitt globala stöd.

Bakom avhoppen ligger hårt politiskt tryck i USA där delstater hotat med rättsliga följder och uteslutning från statliga affärer för banker som deltar i klimatallianser. Resultatet är att flera initiativ redan har fallit. Försäkringsalliansen NZIA upplöstes i fjol och kapitalförvaltarinitiativet NZAM har lagts på is.

För europeiska banker och företag innebär utvecklingen ett osäkrare internationellt landskap. Samtidigt växer tyngden i EU:s regelverk. Medan frivilliga initiativ tappar kraft blir lagstiftningen den främsta drivkraften för att finanssektorn ska styra kapital mot klimatmålen.

Resultatet av medlemsomröstningen om NZBA:s framtid väntas i slutet av september.

Miljöarbete
publicerad 1 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

FN-stödd bankallians i kris – pausar efter tunga avhopp

