FN-stödd bankallians i kris – pausar efter tunga avhopp

Citigroup är en av flera banker som lämnat NZBA. Foto: Adobe stock.

NZBA pausar sitt arbete. Krisen bottnar i massiva utträden. Först lämnade Goldman Sachs och flera Wall Street-jättar i slutet av 2024. Därefter följde de stora kanadensiska bankerna. I somras bröt även HSBC, UBS och Barclays med NZBA och hänvisade till att organisationen tappat sitt globala stöd.

Bakom avhoppen ligger hårt politiskt tryck i USA där delstater hotat med rättsliga följder och uteslutning från statliga affärer för banker som deltar i klimatallianser. Resultatet är att flera initiativ redan har fallit. Försäkringsalliansen NZIA upplöstes i fjol och kapitalförvaltarinitiativet NZAM har lagts på is.

För europeiska banker och företag innebär utvecklingen ett osäkrare internationellt landskap. Samtidigt växer tyngden i EU:s regelverk. Medan frivilliga initiativ tappar kraft blir lagstiftningen den främsta drivkraften för att finanssektorn ska styra kapital mot klimatmålen.

Resultatet av medlemsomröstningen om NZBA:s framtid väntas i slutet av september.