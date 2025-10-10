Från mjuka värden till hårda kreditvillkor: ”Polletten har trillat ner”

EKONOMI Social hållbarhet har blivit en riskfaktor. Företag som saknar koll på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor blir allt svårare att finansiera.
– Polletten har trillat ner – sociala risker är affärsrisker, säger Skandias hållbarhetschef Gabriel Lundström.

Från mjuka värden till hårda kreditvillkor: ”Polletten har trillat ner”
Gabriel Lundström, Skandia. Foto: Pressbild/Adobe stock.

En ny rapport från UN Global Compact i Tyskland visar att 62 procent av bankerna redan i dag väger in social hållbarhet i sina kreditbeslut – och ytterligare 20 procent planerar att göra det inom kort.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Även svenska banker ligger långt framme, enligt Gabriel Lundström, hållbarhetschef på Skandia och ordförande för FN-initiativet UN Global Compact Sweden.

5NOFo3sAFfSYd6TTdYMuvMVR3pE0YE+2kKOG4GosXMphEjv44k5gDg5wYvt+ehRQ+AQL5weUkmx/tD7LiWK2yUvkSV1pXbr677MM8gNRXR9YnTgX0arS8pPFaFhcz+01vvSeYsLNSAsX+S2GcaI1pqQ8CE6w3Iml/ef3IA6jPjSFcLR/f6ALlLV378MY+HCFkxjYA51ZOeBT86YJt4piYkHZXPxYqZXCLIM0HEcdnYcQ0CIhFiwXN6fwfHYzY87OTj6OlCWI7nrK1lBrcEe8muvt5zE/AsHUZR9FAK/gir5nMN1pef1CTyC4EP+2cKmF9oJ5UW1ILr5j+ChCvBPqNzj7Uh651OAZtkn3+J24Pj/Ya8pCnGQTqnNM0pwgNnHGejFfC+291KU25TBFA0IhJYieUYtce/OUMvtcJuA2WWRNdm9SRnnHNhMnTQgDvIJtdAMYaAahBJFsbKcSdLvkyLM/BCc76vh3z2iygdFcnGHv15Mvyott/U5NMU9Nf/V6sy2+RgGJN/2JMXcNUzOi2nUmUk6Kowz2fQwmFf/e4xuK+G0z/dgU/Dnp0pRbDXd0RT56FaVySgCDcARfWoi5b4Ri7gvf+S+EY3VSREG+3V+NWSplE9p1SMoW8KxeCpN5NHTLEjWz+lF6ypW+JdPlVf9GjDNcvYkJeGevZGcTe+Z0kKO5Dr1VKFw4XDbwAWNfoaCPMOjsrAujmHF1u6UuknMKuo5UG4Ujv7tLKLQmuoPJQroj6NUaiWpH3NTfejlPD7VnPzkd7yo0azMG2+//R/fIUHp9Veh+gyxNvr2AsUNrmkRfM+KS0Ru2CSBTRg8UmMh0HWnIFbkLh4h6elB/Vl7pjHquWiQZkO1+dNZcN05JGCawnvfIZVXLoJqnQFzElKT8y8TBD5E+oeV6eyA/hYeQ4zB1n+7iWD8Sf7YwX6rryzCyY5uZvzqsVExRyH00mDXnI8FVekOOw1zsnajqpIgFoGeF1TbWnPMayiwhiF94Rpp+Fjre2XCndH75bwoMXdXjT4ydsS4SuxDWH8cp8rj1OUPfldE5tnWF3j7X82TuQecxrdIvsp8rWc8XeeP7U1VjE2PfgbpyXDx6rjLm1vEJUiLg4l7CwydDfReKmEQozwQ23E7fNBZbPYCAUOBv48KhHPOdOSHaBApfc1uYUhAUjCxMfNygiQtGfO49flPpiAoaCd7ScVt10qZFyjPkV7k/qk4JCXslKRcgIDVvS6F++09gbfTW6/7IhzHz1MZYBM0gAj/yT3S+YkzkWYalFwF3Hw1NAdWj3DyqFSZxoTnFrd/wREGiAtiF8WmSAnnMhFpraWMj91q6DJJ6Fap5AYOstWOUKDie5l77orz5pBwMvfxLrzsZMiWPvK6Y3R0PPWJRDg7m9BHbVaBKvVejdKDoCcNzp2tuGRo5CU+toFufIwt6T8SaXpcVR8ebUEI6t3SG7E6TsOuI0oWsWWmRdnC3frxN9OK+sapKMdMXlevEgbwk7YbNffBZXD02ugGrmzVmzNa8dVVldI6fp2H9UDK7Ato9wu7XlxT2DAjhIR8uGIVzMraKQg6SWci/TVradLazqfX3Y3XzLFIHJp7ANsr+BDi3SL7VhDeUd97WHjDNPSaVn0rJu+KjDRJPRE3vWXqPQSdgt6x9DKh2D1AtE4pRGsPdp4eHb2ASVxYUpMaibWZdRW7Htl0hskZHRxFvOGs3jaYjyUrxlU0gd33/6qr8GGMcPdiej0HwoSGxH3Iy1CpyKn5Xg9XfuSp0fRCnt5pvaN06sQd8LHqudLq6A4DpyYtcEcK0P+t+WxPHMZDsC2ZhOG1duBz2VwKAAxWQ0AqJFx5OsIsnTzLRMnBGvGLujOYtsvI5zc78r13XMifY4BYeJE+SCgdBh4iMsbSWCxjIFhx/hRBWTIwfHkZ4x2F1b3Ne0+IHQh0NNVLC18k82ee0Ws/6zmYTBsa8szibbbERMEQG4ec4PbusyTKsW+ckdQXYfXs7423qT9JgT2U7+96Q3f4Ixfvraz9uvAIu0GAN+B7vXNiVxfr29daNiaZWeUKjGS/lS+s0uBtkbHNVbU2g33z5bCU6faMWHpzfgYut/J+TKrkjbBpTCdCskKtS3aw1W3TQzy59CQtmvAUxEqrzLPlszVYA0eh9tSoYkOqH21UBtEmJrelYjCUKIOiflsOFzHroyz2rcT/6SkS2DN6vVIfJcxr2/itOI8RhxKGDoWKcHclv/5eot3eeiCQhRhG3V/o8Or5l85Sxqqw4gVMPVTausGmMI+bUI0H6mZ59vuBB3/iVTvHxuwxXZlM+zEf+B3Kp+I9IWkncC09lNJwwJZOjsFAe3GYPdnDYH/Wl+r6LGH072639u3N20Rnb5tRsnOu+ggvYhuOfoCEiEjyMzBdTiKwL+k7YE6myiO3aPf4yr1lxJJw1s1+OZMIL1a/r4CbU9I9eAzScshVulOc8rH7LaWOmmXLdWHwtwHwXz4WekYzVsefwe7jiUoD63pv07j2O+r/DO4H0vjMnQE/DLJ+EUCmu+03YpfoOr+ujRVD8xRrhFvUVN6w2vuhwKa75dl1op2y33N2F1GCH71plDzQ1mOoLD9uAG1JgQuoTkzv9E5N3oIejTAtZ+nr1ljFCDrs0xImEhblRpu4f0Y+1Hsi3lPHgK2mhlCs0CU1SH+oRHRs72SMrW1ciB1YbucrJygqlYaAd1q2yk0XRiJeE2WpLWVwXGMyc/eChiO7MoCId2KC2eFQJ9sBLxLUPdkdHcyctZIwmS5gbp0erwl27infyQtsloPGiMitVV4KYDfeUDOBq+DUQ4dqKSCP2UdjZ0Q4fs1iL8c9lAsLzjHsnixsyKLjUHrs4pebPBrhyaxKZWNQ247RrzYzLgGhg580FIGhQUFz3VyxqdnfQR3PUjZbVz4xs4350Ik9Ob6KZIk9ItiBKlf8WALxekUlFMJhICyxQnQERSfu7pqxajM7dF4gnIHTiyOi4eE1Y1ZXLvZozafN6Q9GBMV02mR8cbiuLnO5hmeGyh1xiIUkFgc3u/CnkU/s7DqBbNnE33obLJePso52DtXg8rOR4vZAI4o2PK2ZPp9LqlKUQFvsQ35fVKSVmFOKvzzElGQUg6+j1+uYhySm0iZsjg9htA475f3QELpW0Gaf4Jn3PrkUG9AKgn9+CuHbjQCTe0/t9l7IO5Nqs1qlgK2CGtExFbZsV8SDOoQSd7Smf3q6Ovd4e5Q+brlxiSPyaFFBcMOTVKeyCSwqC8n+mcRT+hjzRbf6E7PdiJ7APB1Djoc7zv9Wt5HmxJCKOFgATeLEXpVxryy3tUHPPqNlQDwVrVgnCHmVRuz1TIkePwIdrJFt35kXh5hek4fYpYe6LnLL4XtbZLeMp7FQQXXSAAAofAkZyysZ5cBcAdVcUeC0xxdD4yb/QP/mMkJfBQKCOd0FFvaklzlYRrC8zcdMlmQAZhY4F/yBnUjpElyCnxSLSOu7T7rE/9QvEcy11+D/oCGIM1zBk6VbjYG8u2srOMeIgvm3bGfSymxQkAG3Dyakklzy7gKPHGAqoZ3gsXvikwe9m5ahSLFWn+JKXeFEe1A1wue9y7N1hsgD9FVrRpMKd1eRugVXMoQ/FKZHJS3uNLxRdllhQvO/WiZmO+f2ZG4o62Gw88grMr6zfOvPBx3Tu6cIK9sN8n+MPzulXfDK28mfarUS8hGUX4QH70szuXUxHkoiM3S9BdUbir2PjxmKUjpkViNtMuNQB/Xjb+Ea+YsfqnDs7ofJ3O5yjIflUeS2O5GuyKxK3QYK/bgbwPWYr4h0oAycPP0pOvDlgvij5QOJKbblyuhroPEZv5E5+Nb9OBVfycL7Mt8pznL9IVl6BzWTKJfOCCYaeBiHfYTeLq0Viy+9XrHXpXxhlmUVX66j/NelyrLtbVJN9nWEM/4k/5uY4Kf5VgKQdQWg7d+waMWF/FFeedazlDyRgTnq0bglcrFFqVP8wOaDGMiV6Lca6I37t/Jiwopor2O5TXo9N62M4VH1BFM/lDOcCdmfim9/r8roY5UBWV0yOAbUjkPsZeVwOqddPLB+MCmW1AY5bMhVH6xSwDLU2WIypWWdSNsvzuSeAqpDPIczKNKDEBPXeR1ykE4V+1iEl3A+qRJ9u+B3ZOWwFG0rzGKU93jtKPTzsQFn8P/qT5Pb31jH2mB/9aur8GJb1ij+nurjfzK7i7qcmZEQ3VwHGNmhTXsc6P4GO94Cf94FQ2i7b718Xu2pYiB7HT+OKjSsGGPpwaaNw3VHvJztA/rlEu2c/wPut1FHT6QklZ0xxmqWhX2d1B9Ys6ZXq4SMSgDYb7aLCH9Nud7WYkAMqllX0BK9pNZ6W8XxlYzDZVMDREPTIVyavdPmwFtefauV9tch2hCyxT/NnvXpKobPl2IrpPDQ/p2+31ZM3AdjaDkZ4hpaZYgzYwveejh3kXr2DBuEp3cMsyBwcuPJIKl0k/OBGIuxlJDyOeIEaZQT0SYLUUOyLhnubLaP7PMkQySdP3vr9lffZbcv88MT6euHjH35t9S6CBobD1XF8wOVOTdq8ViXXkiLZUnfq7LA753pul2U+QfoTYkq6PzvoZ0eyLvM4/28My0Y+OYURNJ5fRWKBFEW/GdVSyK3GFVP6mEpUvHCZ0spraO0RCxczSm4wmG5QE4PFPbvuzI0JDImxnMcPXZHOLIgXvdy0qbzUltDpVojPAw71rCuxtNOeY2d+9QA9KO8nYUBROK3cIgiAhcEwOCU3I7weSzO6uaWiK1oEISi9/5tl0bumhcfjNtrYewpFikgBujGVqM/9WNmNLlC/jfB4vF72KzlmzAA2fpSeTNZ0v0uGi7uZvqXJrsENVOkwTdQCAkDLOVbmiXaRSSyvoZIw3mMxQ7C+N+11xY6HejsNGnGPrE/PsuccT1Bp91Q9Z+Vv6KvW8FIDmk/tEACImJLyKkoCu8M3QcmT1W7QqZN60wQb6eEfyHuETR5sqNsZhJq51uYZ9NVRWqPzujHMhqdljtuG3rVLX3Y7CkpFXarjvn6JOX/OIZtNHmpyYglhS+P0IRos3qxaJ9exO0BMPWCRB8pGKsQFtknvRkT2w776zujU8EsNVfAB87/jHtfHgzYteWh6+h71KUJbZAXQvH55wH3IQn+LQG1CN4MHePnkuoJRZN0kX6jYkunAXqTgJILMrbL6lpZytXJDqwalnW49gcEXqQmNKfNDP+1VmDY413LXvPnnxYJgIOHjdRmW09b8InTKpYw93k56DbjPQqd3cmDX72qJRiORMEvbCnpYJ/RuQqB6jD6qom1dYtphe5V+f7qjY2Q0c8TMkK2/BSYPhJqFEUl1lA0cQsFYZSDs2e4DIlwZxo0fPIGUGlN6OiUhLZQUWyaWv/20woB9H3IVe84DZfNg8mhxZtlRLeZqK8q76sD5Oi9aPnSS1Z0ZyLvsOHeF9MBAF0qHu0RED7yJWobu1ssqcV22ZH16FtwVRYwzMP/SCL/CiV6eSyf5vmeJ+F62mHDcQwg6r2U9t1MA1XHtMW+ohS2KAPEFKzEpsyWjdApQZqC0kLm+OHiNtmF08njHUQvQZDbbC1N2474215OTBklsYyXmOVmpVZUoAqHMrwVwBj7zt4Za1yeqQulBbXpH80FtX9MHIdOhiOgIVjthl+IKUbf2Amf1dckGC2u3hUyPJjzGidjyaCl8y70wv4dXA5jSvvtJV9HAZpxBuhdh4NoOkmV4WzMl86O0mzhya+8uX9gnl+QUQ32RSCW3riGcHSOjDBec5yQDjSM8Au0UpGo25C9oZab80zOBCCnGNVvHQqMXyyoMnak0HVsMlEo3EFqH6woZjKMOzfa7/R+ptqmsFIRxYZPLr5N9LKS0yg7M9wEFToZMtW5vBN2gZxVutD36LRAc2y0nqhBpE5/SdTCBGLtbrRx5AKC2FVF1S/i8DO7obeTdZXfPoFqJnXgpH65HIQvv08YLqR7IBHbsMRR7sKovoz2Ut7jYhGodkB3Ahsvkp3M/vGvEQ+Cp4I5oKrEGPv58O3xthAfDoPJ2OIy1U9CsqmVuCF38IM52eqMsevIjTEs7zqTyOr8yyA6aVd0eh1AGLezw0Q5/guibO7O1fpIG/B1+SrvqLJr/8KetvD7Wjipa3XsVQPbJbj/G9UkGrKwTcu4DhQlyhhW5TonA3T/FirDGmyRs1LnNcPwiI3+Jf+oWedk4jtddCmT0xr5k1MRH1eP33qdYkd8qWfxBWJCkI5KgFz7I9HGkNNnmj9457yb7H0AkN88vd32IXcfUBYOyMP3TvkPUR5yu2kFcYtnea5x7BBUYJ4/uyE8q++Hm+2tIxD3QH3daaCkE/u0o9DfRrQysV7BUnNeogDKzpsvYXnLNMhv5VeSfl3cIIq7UB/wgxhsj5dmINuOW66p8pY2zrkp6pw3k6CHkGnqd8EORtOeTSyb/iIYcbTg/954ySNBoFYgZuApToaVxDa49RAtfaHzwz8T4tgNza2mMiFiwbWyhUCyfofewawSpWdhLDA8HPQ/4S/jHvohDKdtqOYblX3dPdBzocFzjFyv6v+AuHJAxYdTsZ5fvnbTn89s++NvyMRayw7a3wyzRho7ulhjmKmhtxhPOYGLqxL2vbOxOVP2Un6m6jedlPlSQIM8EmrccRzTHKe5l+Q30wdPJ7tXDV+Zb0F47G+ycz4wwl1pFtKeopbs0Gn0QF9FZlMXjGkX2UVvLqopAgni6SvSFWOuQ9p1TvfnvTHUVY5DJRfAzPW+icuaPsBi2cxWFm02hyYcQmCVyDS9xGq24EEyI3chur52IGAPkRTzLuyPPiX4ffrV70q012lKtopKL5eHLwVIZKI8wK6L6IIW4EWC1tmfk4P/wntDdzWMyTqMVjWK5k86gKpOHNR1MIoKjx+xgKtVLt9D62083/hmYz0kt1vyOnQFD3r3xYZC8hIMfR+P1RBdYgwNlfbxj2riDo0MsER7SqNBsI9JCt5CNOmWnkRUU9AIJb8UHMKs7oHJbXuRbBgj23XNxlWehH0WP+L1N0yGY5O8oNsp/AhHqSrnQ8J2fIF7QKcdMgWlcma6fsr8Wg5isSyAt+FYI+qTHGGN+OFNna8xLmie54owHTQYiw4MLtZMqfg6tBtezf3CiFHa7kmzjYUv3P+NdmAo1OIpTllg0qVehw0N3Bl+wZrIWkqw5+lKyWjCqIF2se2Fin1Wd2Q==
Hållbar utveckling
publicerad 10 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Transport

Rapport: Sex hinder bromsar gröna tunga transporter

2 timmar sedan
Premium
Transport

Förslag om ny elbilspremie till landsbygdshushåll

2 timmar sedan
Premium
Internationellt

Världens största vd-allians uppmanar till klimatsamarbete inför Cop30

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
KEMIKALIER

Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar

1 oktober
Premium
INFRASTRUKTUR

AI-teknik ska stoppa översvämningar: ”Kan spara enorma kostnader”

30 september
Premium
Karriär

Så kan hållbarhetsproffs förebygga utbrändhet

30 september
Premium
Hållbarhetsredovisning

Lista: 5 verktyg som underlättar rapporteringen för små företag

29 september
UTMÄRKELSE

Här är finalisterna till Miljöstrategipriset 2025

29 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

37 minuter sedan
Premium
EKONOMI

Från mjuka värden till hårda kreditvillkor: ”Polletten har trillat ner”

36 minuter sedan
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

CSRD-forskaren: ”90 procent undantas”

20 timmar sedan
Premium
HÅLLBARHETSREDOVISNING

Marie Baumgarts: ”Trösklarna är mindre viktiga än riktningen”

20 timmar sedan
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

3 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september

Det senaste

Premium
Transport

Rapport: Sex hinder bromsar gröna tunga transporter

2 timmar sedan
Premium
Transport

Förslag om ny elbilspremie till landsbygdshushåll

2 timmar sedan
Premium
Internationellt

Världens största vd-allians uppmanar till klimatsamarbete inför Cop30

2 timmar sedan
Premium
EU

Ojämn tillgång till miljömärkta produkter i Europa

2 timmar sedan
Premium
Miljö

SBTI öppnar snabbremiss om utsläppsmål för jordbruk och markanvändning

2 timmar sedan
Premium
Natur

Ny global standard för återförvildning – så använder du IUCN:s riktlinjer i praktiken

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

37 minuter sedan
Premium
EKONOMI

Från mjuka värden till hårda kreditvillkor: ”Polletten har trillat ner”

36 minuter sedan
Premium
Transport

Rapport: Sex hinder bromsar gröna tunga transporter

2 timmar sedan
Premium
Transport

Förslag om ny elbilspremie till landsbygdshushåll

2 timmar sedan
Premium
Internationellt

Världens största vd-allians uppmanar till klimatsamarbete inför Cop30

2 timmar sedan
Premium
EU

Ojämn tillgång till miljömärkta produkter i Europa

2 timmar sedan
Premium
Miljö

SBTI öppnar snabbremiss om utsläppsmål för jordbruk och markanvändning

2 timmar sedan
Premium
Natur

Ny global standard för återförvildning – så använder du IUCN:s riktlinjer i praktiken

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

37 minuter sedan
Premium
EKONOMI

Från mjuka värden till hårda kreditvillkor: ”Polletten har trillat ner”

36 minuter sedan