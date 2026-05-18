Skatt som hållbarhetsfråga: Experternas tips inför land-för-land-redovisningen

Hållbarhetsredovisning I en ny analys beskriver KPMG:s skatteexperter Raman Atroshi Bedri och Lars Högmo hur offentlig land-för-land-redovisning av skatt snabbt håller på att utvecklas till en central hållbarhets- och transparensfråga för stora företag. Experterna pekar på att de nya EU-reglerna kommer att ställa helt nya krav på både rapportering och kommunikation redan under 2026.

Skatt som hållbarhetsfråga: Experternas tips inför land-för-land-redovisningen
Raman Atroshi Bedri och Lars Högmo. Foto: KPMG/ Adobe Stock

Den ökade transparensen kring företags skattebetalningar håller på att förändra synen på skatt inom näringslivet. I KPMG:s analys beskriver Raman Atroshi Bedri och Lars Högmo, som båda har titeln Certified Tax Advisor, Transfer pricing, hur offentlig land-för-land-redovisning av skatt – så kallad public CbCR – blir en allt viktigare del av företagens hållbarhetsarbete och ESG-strategi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Regelverket bygger på EU:s direktiv om ökad transparens kring stora företags skattebetalningar och innebär att vissa multinationella koncerner måste offentliggöra detaljerad information om skatt, vinster, intäkter och verksamhet på landsnivå. För många svenska företag blir 2025 det första rapporteringsåret, vilket innebär att uppgifterna ska offentliggöras senast under 2026.

Enligt KPMG innebär förändringen ett tydligt skifte där skattefrågor inte längre bara hanteras internt av ekonomi- och skattefunktioner. När uppgifterna blir offentliga kommer investerare, kunder, medarbetare och andra intressenter att kunna granska hur företag bidrar till samhällsekonomin i olika länder.

KPMG-experterna framhåller att offentlig land-för-land-redovisning skiljer sig från tidigare rapportering eftersom informationen nu blir tillgänglig för allmänheten och måste vara konsekvent med annan extern kommunikation, exempelvis hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Företag behöver därför utveckla ett tydligt narrativ kring sin skattepolicy och säkerställa att informationen sätts i rätt sammanhang.

Analysen visar också att regelverket kan bli särskilt komplext för koncerner med moderbolag utanför EU. Där kan rapporteringsskyldighet uppstå i flera medlemsländer samtidigt, vilket gör att företag redan nu behöver analysera hur rapporteringen ska organiseras och vem som ansvarar för olika delar av processen.

Läs hela analysen på KPMG:s hemsida

publicerad 18 maj 2026
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Social hållbarhet

Lista: Så kan kan barnrätt integreras i klimatanpassningen

22 minuter sedan
Premium
Digitalisering

Så ska digital tvilling göra staden tillgänglig

8 minuter sedan
Premium
Utsläppshandel

Analys: Så vill regeringen behålla massaindustrin i utsläppshandeln – och så påverkas svenska företag

4 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimatanpassning

Malmö startar klimatrådgivning för fastighetsägare

12 maj
Bästa hållbarhetsprestation

Så skyddar Stockholmshem husen mot skyfall: ”En kamp mot klockan”

6 maj
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Analys

EU-dom om fågeldirektivet: Förebyggande åtgärder kan räcka för att tillåta projekt

12 maj
Premium
 

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

8 maj
Premium
Miljöprövning

C:s motattack om miljöprövningen: ”Regeringen missar kärnan”

30 april
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

28 april
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Mindre snack – mer hållbarhetsjobb i skymundan

7 maj
Premium
Karriär

Nya reklamombudsmannen: Så undviker du att bli fälld för greenwashing

29 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april

Det senaste

Premium
Social hållbarhet

Lista: Så kan kan barnrätt integreras i klimatanpassningen

22 minuter sedan
Premium
Digitalisering

Så ska digital tvilling göra staden tillgänglig

8 minuter sedan
Premium
Utsläppshandel

Analys: Så vill regeringen behålla massaindustrin i utsläppshandeln – och så påverkas svenska företag

4 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skatt som hållbarhetsfråga: Experternas tips inför land-för-land-redovisningen

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

KPMG: Dags att förbereda sig för offentlig skatterapportering

19 timmar sedan
Premium
Social Hållbarhet

Krav på ILO-avtal för gigarbetare

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Sista chansen att påverka FSC:s nya spårbarhetsstandarder

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Chalmers: EU-regler kan göra fossilfritt flygbränsle dyrare

19 timmar sedan
Premium
Social hållbarhet

Lista: Så kan kan barnrätt integreras i klimatanpassningen

22 minuter sedan
Premium
Digitalisering

Så ska digital tvilling göra staden tillgänglig

8 minuter sedan
Premium
Utsläppshandel

Analys: Så vill regeringen behålla massaindustrin i utsläppshandeln – och så påverkas svenska företag

4 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Skatt som hållbarhetsfråga: Experternas tips inför land-för-land-redovisningen

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

KPMG: Dags att förbereda sig för offentlig skatterapportering

19 timmar sedan
Premium
Social Hållbarhet

Krav på ILO-avtal för gigarbetare

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Sista chansen att påverka FSC:s nya spårbarhetsstandarder

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Chalmers: EU-regler kan göra fossilfritt flygbränsle dyrare

19 timmar sedan