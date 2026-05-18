Skatt som hållbarhetsfråga: Experternas tips inför land-för-land-redovisningen

Regelverket bygger på EU:s direktiv om ökad transparens kring stora företags skattebetalningar och innebär att vissa multinationella koncerner måste offentliggöra detaljerad information om skatt, vinster, intäkter och verksamhet på landsnivå. För många svenska företag blir 2025 det första rapporteringsåret, vilket innebär att uppgifterna ska offentliggöras senast under 2026.

Enligt KPMG innebär förändringen ett tydligt skifte där skattefrågor inte längre bara hanteras internt av ekonomi- och skattefunktioner. När uppgifterna blir offentliga kommer investerare, kunder, medarbetare och andra intressenter att kunna granska hur företag bidrar till samhällsekonomin i olika länder.

KPMG-experterna framhåller att offentlig land-för-land-redovisning skiljer sig från tidigare rapportering eftersom informationen nu blir tillgänglig för allmänheten och måste vara konsekvent med annan extern kommunikation, exempelvis hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Företag behöver därför utveckla ett tydligt narrativ kring sin skattepolicy och säkerställa att informationen sätts i rätt sammanhang.

Analysen visar också att regelverket kan bli särskilt komplext för koncerner med moderbolag utanför EU. Där kan rapporteringsskyldighet uppstå i flera medlemsländer samtidigt, vilket gör att företag redan nu behöver analysera hur rapporteringen ska organiseras och vem som ansvarar för olika delar av processen.

Läs hela analysen på KPMG:s hemsida

