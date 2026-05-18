Den ökade transparensen kring företags skattebetalningar håller på att förändra synen på skatt inom näringslivet. I KPMG:s analys beskriver Raman Atroshi Bedri och Lars Högmo, som båda har titeln Certified Tax Advisor, Transfer pricing, hur offentlig land-för-land-redovisning av skatt – så kallad public CbCR – blir en allt viktigare del av företagens hållbarhetsarbete och ESG-strategi.
Skatt som hållbarhetsfråga: Experternas tips inför land-för-land-redovisningen
Hållbarhetsredovisning I en ny analys beskriver KPMG:s skatteexperter Raman Atroshi Bedri och Lars Högmo hur offentlig land-för-land-redovisning av skatt snabbt håller på att utvecklas till en central hållbarhets- och transparensfråga för stora företag. Experterna pekar på att de nya EU-reglerna kommer att ställa helt nya krav på både rapportering och kommunikation redan under 2026.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Regelverket bygger på EU:s direktiv om ökad transparens kring stora företags skattebetalningar och innebär att vissa multinationella koncerner måste offentliggöra detaljerad information om skatt, vinster, intäkter och verksamhet på landsnivå. För många svenska företag blir 2025 det första rapporteringsåret, vilket innebär att uppgifterna ska offentliggöras senast under 2026.
Enligt KPMG innebär förändringen ett tydligt skifte där skattefrågor inte längre bara hanteras internt av ekonomi- och skattefunktioner. När uppgifterna blir offentliga kommer investerare, kunder, medarbetare och andra intressenter att kunna granska hur företag bidrar till samhällsekonomin i olika länder.
KPMG-experterna framhåller att offentlig land-för-land-redovisning skiljer sig från tidigare rapportering eftersom informationen nu blir tillgänglig för allmänheten och måste vara konsekvent med annan extern kommunikation, exempelvis hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Företag behöver därför utveckla ett tydligt narrativ kring sin skattepolicy och säkerställa att informationen sätts i rätt sammanhang.
Analysen visar också att regelverket kan bli särskilt komplext för koncerner med moderbolag utanför EU. Där kan rapporteringsskyldighet uppstå i flera medlemsländer samtidigt, vilket gör att företag redan nu behöver analysera hur rapporteringen ska organiseras och vem som ansvarar för olika delar av processen.