Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

Hållbarhet Marie Sandin, vd för Tetra Pak Sverige, tilldelas utmärkelsen Hållbart Ledarskap 2025. I en intervju med Miljö & Utveckling berättar hon hur hållbarhet vävs in i företagets kärnverksamhet – och vilka utmaningar som präglar arbetet framåt.