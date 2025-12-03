Cirkulär boom efter Black Week – här spår experterna tillväxt 2026

STRATEGI Circular Monday slår nya rekord globalt. Nu pekar kampanjgrundarna ut tre cirkulära affärsmodeller med stark tillväxtpotential under 2026.

Cirkulär boom efter Black Week – här spår experterna tillväxt 2026
Alexandra Davidsson och Emma Stålmarck. Foto: Jonas Santos & Adobe stock.

Circular Monday, som lanserades som ett alternativ till Black Friday, fortsätter att växa snabbt internationellt. I år engagerade kampanjen nästan 1 500 företag, organisationer och influencers i 58 länder och nådde över 108 miljoner människor – utan marknadsbudget.

– Vi ser ett avgörande skifte. Människor börjar bli trötta på linjära konsumtionsmönster och efterfrågar moderna och ansvarsfulla alternativ, säger Alexandra Davidsson, medgrundare av Circular Monday och ClimateHero.

Hon beskriver initiativet som en global rörelse snarare än en kampanj, där tusentals aktörer lyfter fram konkreta cirkulära lösningar.

– När värderingarna är starka och budskapet relevant sprids det snabbare än någon marknadsbudget kan köpa.

Rekordnivåerna säger något bredare om både beteendeförändringar och om kommunikationens roll, menar Alexandra Davidsson.

– Människor reagerar starkare på värdedrivet innehåll än på traditionell Black Week-marknadsföring. När erbjudandet är verkligt – reparation, återbruk, uthyrning, refill, garanti – bär kunderna berättelsen vidare.

Tre modeller växer snabbast

ClimateHero, som sedan 2023 organiserar kampanjen, ser nu tydliga tecken på att flera cirkulära affärsmodeller är på väg in i en snabb tillväxtfas. Enligt Emma Stålmarck, Head of B2B på ClimateHero, är det framför allt tre spår som sticker ut:

1. Uthyrning

Särskilt för produkter med låg användningsgrad.

– För sällananvändning är uthyrning ofta ett klockrent koncept. Det ger både lägre klimatpåverkan och bättre marginaler, säger Emma Stålmarck.

2. Återbruk i värdekedjan

Företag återbrukar material eller komponenter internt.

– Här ser vi snabb utveckling, särskilt där materialkostnaderna är höga, säger hon.

3. Återbrukade produkter som nytt erbjudande

Refurbished och återtillverkade produkter växer, i synnerhet inom kapitalvaror.

– När efterfrågan ökar skalar affärsmodellerna snabbt.

Samtidigt börjar många företag sin omställning med mer lättillgängliga steg: övergång till återvunna materialflöden, inköp av återbrukade kapitalvaror eller leasinglösningar.

Från ägande till användning

Emma Stålmarck menar att kärnan i skiftet handlar om affärslogiken.

– När företag bygger in reparation, uthyrning och tjänster i sin affär kan de växa utan att sälja fler nya produkter. Det är helt avgörande om vi ska komma åt överkonsumtionen.

Det är också här ClimateHero ser de tydligaste förändringarna i marknaden.

– Affärsmodeller som stödjer användning snarare än ägande ligger helt rätt i tiden.

”Börja inte med kampanjen – börja med affären”

Inför nästa år har Alexandra Davidsson ett tydligt råd till företag som vill växla över från traditionella kampanjer till mer cirkulära erbjudanden.

– Börja inte med en kampanj, börja med affären. Titta på vad ni redan har som kan leva längre: reparation, uthyrning, reservdelar, garantier, prenumeration, second hand.

Enligt henne lyckas de företag bäst som integrerar cirkularitet i kärnverksamheten över tid.

– När cirkulariteten är verklig blir kommunikationen självgående.

publicerad 3 december 2025
av Elliot Klint
