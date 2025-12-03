Cirkulär boom efter Black Week – här spår experterna tillväxt 2026

Hon beskriver initiativet som en global rörelse snarare än en kampanj, där tusentals aktörer lyfter fram konkreta cirkulära lösningar.
– När värderingarna är starka och budskapet relevant sprids det snabbare än någon marknadsbudget kan köpa.
Rekordnivåerna säger något bredare om både beteendeförändringar och om kommunikationens roll, menar Alexandra Davidsson.
– Människor reagerar starkare på värdedrivet innehåll än på traditionell Black Week-marknadsföring. När erbjudandet är verkligt – reparation, återbruk, uthyrning, refill, garanti – bär kunderna berättelsen vidare.
Tre modeller växer snabbast
ClimateHero, som sedan 2023 organiserar kampanjen, ser nu tydliga tecken på att flera cirkulära affärsmodeller är på väg in i en snabb tillväxtfas. Enligt Emma Stålmarck, Head of B2B på ClimateHero, är det framför allt tre spår som sticker ut:
1. Uthyrning
Särskilt för produkter med låg användningsgrad.
– För sällananvändning är uthyrning ofta ett klockrent koncept. Det ger både lägre klimatpåverkan och bättre marginaler, säger Emma Stålmarck.
2. Återbruk i värdekedjan
Företag återbrukar material eller komponenter internt.
– Här ser vi snabb utveckling, särskilt där materialkostnaderna är höga, säger hon.
3. Återbrukade produkter som nytt erbjudande
Refurbished och återtillverkade produkter växer, i synnerhet inom kapitalvaror.
– När efterfrågan ökar skalar affärsmodellerna snabbt.
Samtidigt börjar många företag sin omställning med mer lättillgängliga steg: övergång till återvunna materialflöden, inköp av återbrukade kapitalvaror eller leasinglösningar.
Från ägande till användning
Emma Stålmarck menar att kärnan i skiftet handlar om affärslogiken.
– När företag bygger in reparation, uthyrning och tjänster i sin affär kan de växa utan att sälja fler nya produkter. Det är helt avgörande om vi ska komma åt överkonsumtionen.
Det är också här ClimateHero ser de tydligaste förändringarna i marknaden.
– Affärsmodeller som stödjer användning snarare än ägande ligger helt rätt i tiden.
”Börja inte med kampanjen – börja med affären”
Inför nästa år har Alexandra Davidsson ett tydligt råd till företag som vill växla över från traditionella kampanjer till mer cirkulära erbjudanden.
– Börja inte med en kampanj, börja med affären. Titta på vad ni redan har som kan leva längre: reparation, uthyrning, reservdelar, garantier, prenumeration, second hand.
Enligt henne lyckas de företag bäst som integrerar cirkularitet i kärnverksamheten över tid.
– När cirkulariteten är verklig blir kommunikationen självgående.
publicerad 3 december 2025