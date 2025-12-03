Cirkulär boom efter Black Week – här spår experterna tillväxt 2026

Hon beskriver initiativet som en global rörelse snarare än en kampanj, där tusentals aktörer lyfter fram konkreta cirkulära lösningar.

– När värderingarna är starka och budskapet relevant sprids det snabbare än någon marknadsbudget kan köpa.

Rekordnivåerna säger något bredare om både beteendeförändringar och om kommunikationens roll, menar Alexandra Davidsson.

– Människor reagerar starkare på värdedrivet innehåll än på traditionell Black Week-marknadsföring. När erbjudandet är verkligt – reparation, återbruk, uthyrning, refill, garanti – bär kunderna berättelsen vidare.

Tre modeller växer snabbast

ClimateHero, som sedan 2023 organiserar kampanjen, ser nu tydliga tecken på att flera cirkulära affärsmodeller är på väg in i en snabb tillväxtfas. Enligt Emma Stålmarck, Head of B2B på ClimateHero, är det framför allt tre spår som sticker ut:

1. Uthyrning

Särskilt för produkter med låg användningsgrad.

– För sällananvändning är uthyrning ofta ett klockrent koncept. Det ger både lägre klimatpåverkan och bättre marginaler, säger Emma Stålmarck.

2. Återbruk i värdekedjan

Företag återbrukar material eller komponenter internt.

– Här ser vi snabb utveckling, särskilt där materialkostnaderna är höga, säger hon.

3. Återbrukade produkter som nytt erbjudande

Refurbished och återtillverkade produkter växer, i synnerhet inom kapitalvaror.

– När efterfrågan ökar skalar affärsmodellerna snabbt.

Samtidigt börjar många företag sin omställning med mer lättillgängliga steg: övergång till återvunna materialflöden, inköp av återbrukade kapitalvaror eller leasinglösningar.

Från ägande till användning

Emma Stålmarck menar att kärnan i skiftet handlar om affärslogiken.

– När företag bygger in reparation, uthyrning och tjänster i sin affär kan de växa utan att sälja fler nya produkter. Det är helt avgörande om vi ska komma åt överkonsumtionen.

Det är också här ClimateHero ser de tydligaste förändringarna i marknaden.

– Affärsmodeller som stödjer användning snarare än ägande ligger helt rätt i tiden.

”Börja inte med kampanjen – börja med affären”

Inför nästa år har Alexandra Davidsson ett tydligt råd till företag som vill växla över från traditionella kampanjer till mer cirkulära erbjudanden.

– Börja inte med en kampanj, börja med affären. Titta på vad ni redan har som kan leva längre: reparation, uthyrning, reservdelar, garantier, prenumeration, second hand.

Enligt henne lyckas de företag bäst som integrerar cirkularitet i kärnverksamheten över tid.

– När cirkulariteten är verklig blir kommunikationen självgående.