När stora europeiska städer nu rustar för att bättre förstå och minska luft- och bullerföroreningar är Gävle en av pilotplatserna i ett av EU:s mest ambitiösa projekt. I centrum står avancerade digitala tvillingar – virtuella kopior av såväl stadsmiljöer som av människokroppens luftvägar.
Så kommer du igång med digitala tvillingar
Tech Hur kan en digital kopia av en stad – eller till och med en människa – hjälpa oss att förstå föroreningar innan de gör skada? Ett nytt europeiskt projekt placerar Gävle i centrum för en teknikutveckling som kan förändra hur vi arbetar med miljö och hälsa.
Jose Chilo. Foto: Högskolan i Gävle / Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Projektet, där 19 partners från åtta länder samarbetar, ska göra det möjligt att simulera hur föroreningar rör sig genom staden och hur de påverkar hälsan. Målet är att ge beslutsfattare helt nya möjligheter att testa olika åtgärder – innan de införs i verkligheten.
FPCVEypO2jNNoXlkduU4K2A0+MwsEht8iHtqM187YIowjQSh7yiGj0EhRBnh/UDmjOMaUgAHw+0ibEHJVKNzxAX9qTFfVhXYCGYNzy4gthP55VlPELhBL9+m8Tpq9fjB0bVT/bgSJ/JV4+/Jpg+48sp4i6NU3WGlS1+FjWTxES79nLqHcOStC5/sc4prq2CRU6gaKsNMJTo9dTiRb5/eXPECXmrAyTwNZbwFWIUH8+RffvlW74QQxRnHuLCQ2xIB2Hx7wzCFAccVifcelcYVV0wxswhDrUfITaNW4O2+ctjbkirWf6SK3pj954gh4Fz7puz/fHSxGixU/P24M3tWZhdqTtMOIJ0w0rKcK54/wsNSZVlea+FmWrOeyWF/ihXOGk8psVwO58mcTlnvqkMGGmRB14pxaSg7qbZfdYVTa/9OlWxbMdfRjHmFnYTJl/SjE1ThPP6l91sfZiEza3Crh/vAej4jdaA0E95a9nrZLl6zM8N/2r5R1YkmUjRUAKX6MUejxYm+BR+0WONhqsiD78R23xWDJYEocmrbkkUlCLfc4D+G6hu/2GC9Pp0gh7gfFeZLzSvmAEKo5j8+rVu7JeIdRZ1ifuZ1uVHDfNym3vyfWkIvQrX77OBJCVAhKslZHnU84e4QP3GGmx/lAdiBnw/uektKRT6zQHk37hf7zsS0NWpdG6X6bcP1TIsbFGISlllBaIPDjjBGPyN1aWmb4z1Mf0+GSUczT2pgRtBEXQ848xKdCBrmxPoqlkjJwZp/EH2APfAwQ1gdING+9A60AYDAcdg5iit5cCnYUxVcy0eFRZeL45x0Q3+ZomHM4KEIGlYjPPYYg4lPmDhWSvjr2XDEAAvrBGbDUa8lE4jZOuuimRMHxnc0Ic4j1nVegbt849RWV8JKvcz20pC08h82QepnStW9lUkr7Xnzs2ls5VvfXU0XfoB7Jk3PGOn/xGwbeZKEzbQIckDFdABMTBqacoONb/d/mEkGzHehUYIWYWUxLSidsy4Zj+BaHLZi5piq5Tvk9PrxFllI1BuglX+eEdxYPoMaRCLCaJTgh7q3YR2oQRfQBcbjb3T8R8mGYgmBl4khvf2iaB6+p6hJS+cqMo9/dUNjTmoz96JmSsOgWHjPO4R+vmsBVrJK+utG1zIRZhE65AS3U5+0fWzpJq+2zaja86tuRqbTl13pnqeXhyKP1Lwb/I1nitK8OtjNGKN9WxbUSnCyob/HFJEEOc7qqaJzBm9qrkZf8rY/naUg9/gfdZSUuIU4/CmZq+pSXqad17VfeIRxX3GGTz/YsbLmTAiEvQOmiUUpksmlT5v83etQG6+vC7uppuTj9CEnGL2lv1yW3PCcrYgygVTsRt3fZeuMwrQdr/yIN2CJ+52zSMhDduPl8RR8gvKJVYHcl9LNlpFpHdmMPNFRvLHqBVDmu85cEhxp6yN4dwxV2zts8X/GPR4p3AnU4KaPgt5t3+xJ35LXHoteERZdcKA+YLoi0hJVXxqB9vuZQth9nhmgLjkr3jDGhbuae7M6krwMGtOrTBUQ6xc7rOYIu4ZZgwrAuNUF8YhbvUh1cRhHwE67XhrZxZSVIxgkLC9swTg1Q2FzjNLNqHeGmaThbt+sitcww9hm5jTj7LYWxfHud41XRalmSF3WqZuSvNcZ8i9ZMENlnrtysmA8lGR6ob4ItHmnbbiYoQqFLnVBs8nnXeO+Ugy3slFOZXwANeAJgXMYIhM2qeNkyMrCtBWp3B43rdCIW0Oohkalji3WkioFeW49fkjNTAVkPIovb+zLXjN16v2fniUFPBy5k8qjJZKw4heV6K3pEHk5JlfbA9gv2b2DAGetd5zB7GKPbUfbi1zO4H4UeEiEd2n1dERARoCaFkNPBSbLGPjSwmOmbSY2oL/HMe4qv3C3A09i+5AjiQdWrE2zyXlKuBN+3pi8ix97DDbTLYfGyzHcveDfJbT0XmB/FVGTqU82NfpQyIpr13da4kZecUIiPgde0pb09/rZe3a9hYQdk+KhM9n2ZXHRwPYXM4hA6xM8TDQl3N2Z07iEZUYqK9MuXUbfFpdoaVYZC78GPUxqkeDupou7ekNaMhfKL/n1BhldutmDkcMiTQfjyHkTZ4e6WiQfkkxjgxSXgIxhx71LSQFDfJkNztQdZkIsGiLMIfKMvARWVONmpVOcFJe5b/1d5eRDCj1bk/Qgt5R/C5Cx6Ngwn4vRMV+9NQ95wDq251MnhXkxA06aNXeW0pvTrkF59Z5eD9oHlE5LnbNxLxL09XhWua5SmcvO5kZqjv6Grwhhy5DMxjgGBGJbHxeEragGw41seKrGO7SRxxomUYX1dIoUVBQmpv44Sa0J9mXlIdrOPpZY7WwtQoa5BM3jIu1shKCyTIvUeLpgiF9+8fiWIrZYel9gwe2aljKjJ2hC7Pslti887tO9toenXOVfM+FPmVMgH6gM0g+NJ7H9jOVChKC3SXwixyYlFsopENhPp9PyFpjMi6lhfTTPABwUmLMgV2wscGci4I1X1dUf30FpdRqAqiJCoEE8hs3CI9/nkznzH9jvGHlg15osXEdaFpm6esbzJFuEp1esQgTSQRVHsSQQLA9WE1TewHKcQsR0qCy2hYWfTkquV0B+Z1hKmyAgIGmSl6wjZvZa+QXxTUzygJESuOCbne1CJBlo/4t094hQjYikz7VtuB2kCDoEu/mIGSgrCOtxpCeKdsb3PwYtJ+c/GzLtyYC70S4YqehFEsh2rWb/QEVBWKi2QHkju50MPJAyFajkAarPDR9hoNR9TuxU/uOffXmGA8Zr9oeacOdooi6xTPVpfx5QtRoIzsGWcECx3VaPYxfjVX/1Ek/aLRf/9v+tSlKlUtRXM3uFeU8Xu7Pnett5rR2+TEAzynZ3lpEuFQ5sxAFQtEqT0Ffz8k22Hou4InFFAbjOQF2uh4epjUaWdjFcLSjySD4AMQN4cmlyHgNCyfWrUlQQ2cBKi3eU1/jk38dl3PKhY5gv/su8mRdKlxsSdOYFBfkJpGAMvvWQJFNrSRGtjTet0+K0dxfSx42P0r2tdSTyu2UxdZfMgeZaLkCQV9DIivvcPPNp4wkSGXCKaGFjbjj18Ikxrok00hnZLDUnrG0c1msLL7v4X/GXhNW+sy/ma6ZC+86/cG/xtstzTwZR5bF0fdodnjN7a86IN0P86AjnxR+n1r7RfO2URfi0ErzK/6KnX2ZDAFEK/a0ZCmzmP16I3idcawgiLDb0JhqFeUlIeaC6TXE5lG7CgOSacCtQ1zTfZ6SjYSuyS4/BhRb1atExXRdgOWq1keO1nr/xiVcXaDT/HaQTrF42b7szZPWGB/JO9ca/CgW/QWBnL1Q6yGHlWKtn8HTcWbox0Oofy4tzKdiCSQUHKrN+X05lqgJ5iZzVGH/+ZljsEUbyEZVQpSiOgLiRp5XuXHeULu4yuYG1QoI/1OK9tBcKVgjXxJ2kU/QHGmJ3julMo86WjhV1ShfSWYV/WEzYLQgTYbmlaNmvnqpQiz5i4n+TnNbQVvShrWmTnY8QBPYfW4FVxxGIBE12BNZ/Su3nQkHvpvuCe2D9/ByINBWJ10mKhtHuHUY49i+usq1yYHDBMssIdTly1vKohvYe2rpF+lqtObl7XKCYqjr+9SwQiphlvLW9jgax1jdOoWG8iPktUB1A3a9rwBAI3oz3piO3i7ekaBejfRaavZLJEv9frPOA9u0RFolBOSlOgi0JRc+WiMWC2+IMwki2WDQwUCJNdDrSAj9/il5WnwzKUkhMq8M+P5Mopp9NSbDaeVwlA0yW1GDPB3/OwOP7+FzgV8LNV4XFpJDptv0yDgTRR9sJfB9Q9G+TnKniI7btRbVHhvfJU3LF3+qyPk7LpBuxvuMkyva9n9I8STFN/DpG8euWV6MRFStaifMWSwSduQ1mF6ILeEbTc2THr4M7t7FwkTMb1RGHKP0sZDa6jyZmhLQ8d38ZyfLh1c5X20tXX0BKPzV4gsNQgP4IqKCwuJv0jZpaWXM7yGMVevtNqrfOkPdneR4MCfnRkao9M6BFzW3Rk/6tkGRyGnUa115qnTKvHXBKVOTivu5HOsl36PVq7pMxxDWbKn2QfyaXfSQEBi+O7hnUvqA9jh6Pi67kjSzYfdwXKrDdrHufhlqWK1h/AkzHyjvFTEwi1ZZ7NOrYYTlbQYdzjsnpXZZu6siUZTg/8pc5mkBMVk4n36fuYkMtLzYRG+wEDYLjCUAAwAxkBqYncuTEcb69Ym17l9OLdlIRyezoySeQ9Wu2afsLs6C8ZNov2h+BFybSzgSCHaPgJjtd1AoO40PHggHAOrvhiSwwlaCCaPPYHNrH+RvkKeQjIubUD65EmTn6MhEOIX27p1yZw12wY8yYWc4fcnYS9d1TXrrKFVrOYXWAi23Na67IvpjhwMK9LFjowBaa4mJ03s9HDgtn4KSgxU1gM03qEFU3Ihl7IU9xYZZTsJK5ycK5NvLee8+3Xbp9DZK1IBRL123gtrw6w0I3OzcVFwfh8mvnUPt2A6+tvu18PgF+l4RQ4qs6S8nR3/nikKglO/ZaWdSuPCb26Bblnarg4Rv9539BB+7FEUy6hIhKMfRvIn0rmlq0S+MVYPaxalf9HpEkd10DT9gxM6FoB26FvcWOExBl1gxAi3FrsLPPrZF3g9g7tDF2V1wNKUecLLI2uJSSPPMa4n0lqiLleVhhIh6CpiOLqbiB4KVs7U+lTl0MzjAvS1vq2El/vlaQzRoEbTW4E5rwLrqvZ1SD11k5fCGLvirLdGhdpgeU0mFLWr0rHlvgo9h2X9kGZusb8N+P5q5Y//Cuwt/Porsq+hgBpA7FDYgL9p02QTwoa7qXhCuAKXphSXmBE8DtTADCXP1gsshPDuScGT5jRE1nithuq0qAKA==