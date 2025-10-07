Forskaren: Känslor avgörande för att lyckas med hållbar förändring

Hållbarhetsarbete Positiva känslor som stolthet och lättnad kan spela en avgörande roll när organisationer försöker driva igenom hållbarhetsåtgärder. Det visar ny forskning som undersöker hur känslor påverkar människors stöd för miljöpolicys.

Forskaren: Känslor avgörande för att lyckas med hållbar förändring

Det har länge antagits att fakta, regler och ekonomiska incitament är det som främst styr människors hållbarhetsbeteende. Men enligt ny forskning är känslor en lika viktig del av ekvationen. En ny studie från Umeå universitet visar att hur en policy får människor att känna påverkar både hur de bedömer dess effektivitet och hur benägna de är att följa den.

– Känslorna spelar stor roll även vid stora beslut som att köpa bil, elbil i det här fallet. Under lång tid har just känslobiten varit understuderad eller undervärderad. Vi ser tydligt att den påverkar hur människor tar ställning”, säger Johan Jansson, professor i företagsekonomi vid Umeå universitet.

Forskning Klimat
publicerad 7 oktober 2025
av Jon Röhne

