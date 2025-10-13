Att återställa förstörda eller påverkade ekosystem är en viktig insats för att bevara och stärka biologisk mångfald. Men enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kan sådana åtgärder också öka risken för att sjukdomar som sprids mellan djur och människor – så kallade zoonoser – får fäste. Forskarna bakom studien menar därför att risken för smittspridning bör tas med i beräkningen redan i planeringsstadiet av restaureringsprojekt.
Så kan ekosystemrestaurering öka risken för sjukdomsspridning
Natur Att återställa skadade ekosystem är en viktig del av arbetet för att bevara biologisk mångfald. Men ny forskning visar att restaureringsprojekt också kan föra med sig oväntade hälsorisker.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Zoonoser utgör ett växande globalt hot mot människors hälsa. När människor förändrar naturliga miljöer, till exempel genom skogsavverkning eller annan markanvändning, rubbas ofta balansen i djurlivet. Det kan ge sjukdomsbärande arter, som annars hålls i schack av konkurrens eller rovdjur, större utrymme att föröka sig och därmed öka risken för sjukdomsutbrott.
fM5zZ6ynK2ZV4+Tq28uUmjJrq5o9dxIWCOIzzqtclkQlO0hO6vGkJCCaxg0Sc/AL3vcDA4yGXbqGUeC2gJ77Nj3TFCu9IabtZ32ZbUoZpEenf0uhFagBTNc0spF/KoYMjLfW48seWrO0PFTto1MZNzLc7SzXahv4SEm4XdVbg5uiMb57/zqg4q6wjwrNxTKqajxeX8tPF0vfXMmcRERo1rV7qiSRlAKwemLY1pvPUO+RjlgP9CxB7ZEmI9UjewTWRRBNtEZeAjuigJo6Tb1y25oJCz+EQXQxlGxGw+KN6284JtZAErJ7B7OME0CHvpPQljOGCm6vn41gWWm3iEwqFyPgkomEQT9+G05MSDsTWor9XPbeWlkaY3ujR2q01jG6IXFkKTWrlNtkSWSRhpdHaPInWpnnnrAGNcA5j4UQhkP+xd9d5qHpwhTEfrag3Cdp8Mo2wlFnH6zStUMGrO0u6xSYcZrW8y0feIHJKm9K6qA/CjE5rn8CFIpF5Gg1SYSW+vYe6Vc+cnN1JDg/Q1PJSE9KK/ibEjacYRxD6lIq70WTSd/ol6d04tXZdXf90A9MeixB6xSnbXzNDerbmKPL2Qe/ds+yHoJb2SMLIU+L21atldYaf10+8KuJuPOLOrdKEvNBmdsBaKkmnE1JGXOie17c8t4jbiIJ8EgXqP5A90g36jj1mXxUmZKS0ThhYAU4R1mwLxLHE+qPiP6mZsUowo2jIzmWCeLS07nzlRunBQbo3lIyw7KYlkEP36C57+UNVJx4VbrN4SCvMwSJhzFSOJS1cjn8wzoGuKTbMJmJ9zx7BVDYkhgibKACv+CX2y9UDIogx0cDc02bbl75krSCrmi1If7+93rb+KMBSrMnkr75ziaMCpS2qa1m12NQ9bTQQDaiRZohgH3+rFDPzO/DADxd60s5Sc/oWQ4VEhR2lIS470w4eBTZ1KwMjOaw9p840jsGFzGZqGerQgGiKOJAvWpMXuCPOMkGF4bex6gQmMkM/yVQPCNw31yr5hME/ztq4fiJNKEyRluYTMF032Kr7yeXCfq9jx9e/13byJps39q/uHmTJpKjZ1h3qUP2wDyLPGyvIJ+Fvc+mdA+OrdVdEZNls9cbZWnDAbVwKvK3krlwPJHqyxOxO7tciiQMa4oTur0g083+rGbfngDgK0NkIxa7kvSX+1tQ8r+ly83eAI4LW+YtPlsyQ2XPifFEztdIeYwnNlkbO7nMb6+LP897YyEJi6BWVIfe+5V8hcCWm7nWbZGZ2vn9a/X70IX4gjLkrLfP4fz1Ld48rNDM6rrrBYHlYcZtJEXhlza2ZlFV7hayzkWLsl0WMdkb4POxJfW0Xtik9bU1N/zsuDC/0q0NxuM9fCuQ++wKPgPryCDnDF2K/rD+udpxgTc2UxFVthffKqtTMs5SrHd99lOR70a6jXUMmIXA3n6XLdHlkhcZpDziQvd6iEoY0zUX3K3S0RNhXuRmgll2ml+K7pRqyc4nPUfb/cMvmL8njDizJdgOsUOCQl2LVTy/4S9o0qcWQT7lfxf2e7A2qFTyXEK9SkjbaErHMu6/QNVVYHEMomjjhVE9Jm72uqpXNibKwuGNDm/09uPh0KaDkhX3LhwN9v/gd95kmnSl8zf3mPyVIZwDQVOpEpoQzKYi0C6kICpbZ0AX1lLJvxVrqXcW1ogQKUn1oQGGsAzG2ESz9AKOLLu11KqYF/wMPmHaaZQKJTOGjDKhBNwp+FNt9UmWD0e//yQ54SSMv00mNaM7IyRZGe2c9uYVaKS7+tugbzkmA6gKnKJVAf3+khHsZxaGh9Jxo6MNoXSfG9OFcKRHGnkIpxbPLMFS4iO0laxWaitd3M3s6LqT3hanQO1/8QhG5Pk1gSbG+rGjYBrBgGOoC8KXR7HfBRe8JE1oP/CVL9wD20EHA2Iq36Eh34Vk3bzrFZ9nc4L32Ofhwh98b/TKRiGp/mB53x0yxy9of+0iYkIP8iR5wMb/6TaMLsxKPiYiamnkTaYHJmRRD1vibvHgXYtcpOcoW5YPb4LLsOC5Z0d+4suBq2T5toRjDrUcF7PNJon5xr3wO9tlljekrYcDDsbOySqnnBQK+xxuTqBesWfFFwXoM3r4Eh9CfwdHBfeeqWBEuVwfS+yKPswYqmI4U23IWZlDMWnGkyt3dCD8bSu0rXURlCJPg7ldpe7OgS3mtjZhITmgs6y6X/CRn6cz9d5EK7N9RqvPjslJBkI5ZIc/7naC0PBp6W4vM28djcWHSC4e9HWgXFWJ2Up4fm/NbkLiDyQkA+LAzrLIzowG1qVxrQlA1l7uywmdRlZZf+W00B1WxBbVLzabJCoBIujY6Fp+is/MWRInjG/CrZSIHi2iXo/r16Whz3pji/DLPjqjGO6YhHObOEHQ0m0JH6JsJd6r5NQEy/ywYNDqd1AMUwD1fFfVi32SSB4v6IWB3FD6GGhA3FX9RjYtUSveJh4Zl3e5GjGxczzJedc1vzxcKjtLELGvAhLhjh11rVXJrQ0+rT5VaKf81/Jar2eH8MUWIqMtnaR3CwAH1SLKYMqxfeCiNvIsLFS+f/U4JMkeWyyK6ArglZ5LGdZ0eB0FfHVSh7dj6L02wFnXMZY7mbSbcYevIGozd6jg