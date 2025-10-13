Så kan ekosystemrestaurering öka risken för sjukdomsspridning

Att återställa förstörda eller påverkade ekosystem är en viktig insats för att bevara och stärka biologisk mångfald. Men enligt en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kan sådana åtgärder också öka risken för att sjukdomar som sprids mellan djur och människor – så kallade zoonoser – får fäste. Forskarna bakom studien menar därför att risken för smittspridning bör tas med i beräkningen redan i planeringsstadiet av restaureringsprojekt.