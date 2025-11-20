Cop30: Klimatsmart jordbruk, gödselstrid och Lula i pressat läge

RAIZ ska växla upp klimatanpassat jordbruk
En av dagens huvudnyheter var lanseringen av RAIZ Accelerator, Resilient Agriculture Investment for Net-Zero Land Degradation. Tio länder, däribland Brasilien, Kanada, Japan, Norge och Storbritannien, ansluter sig till initiativet som ska återställa utarmad jordbruksmark och mobilisera privat kapital i stor skala.
Med stöd av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation ska länderna kartlägga degraderade landskap, prioritera investeringsområden och ta fram finansiella lösningar som gör det lönsamt att restaurera jordbruksmark i stället för att expandera in i skogar och andra ekosystem.
VzOnHokuTy8+PjLRfU0w7phcwkah8ci2KhzWvp/zkv6C6X0I6WxPg69wZJah42k85j+Ng8ewmdeOYcWPRFYVAgGgfJEBMi+5JUouG2eXaLWfLq5miy7HJJYSNgP2B26mx+7Rla4cYmqKB87LjBS0S+AVyAL821hXwi0JHyOp19wKK5QntnDK5lyUP5FmxpTxKB1/K/F8npfkYB+YNDAEU4XZEbUC9opiJqnlP1H44TEP9n0YPoVinDdLvZ1oE47wadm9V5Sc27sYYPT1iNPBBltDlnlUK9pN5i3HfSTdMp3bkXwD81rRTN00sqz3ObqjM279nw7HCE/WiU3XnbmAkUGW3BQ68oykhq5Yuz/0YVlSznyMgPZg2NXRp0rqUO7MbQYGmBez5YXccr127RurtuXhLSZAiFlY/oXE8Fvo6jXerny/Ao8Ju4Qwj7CWo9heMrlwKv29JNtiXwa1htWaPhmvMsrXiqcee7DD7bHLgLuKA2EHSRGhqfUjwRxZN61z+jIlWvPM8/BX5sPcC3tnKackws8KCNEJasNGdyZMZ8edaVslY6zJx4gU1PGBu1lScZUl7muPQvT7hxAcTQsjePxVqc/hs01tgEvj83/MapFADlauZcOyd2XIvLYEKUlPJHPBoeIFgXDZJldFjZw2Fs+RECW2jggUGXY+nzj15gWsK32LlRKHVpLJ1zUdskkVtHv+SbvxL67dgojfLg4hd6Mx8XKODu/EtOhGcmJkU/QB+A0fC3GXIUmAEKRItwiS2Wrvcea3cKUTMR+u6CqpFvWOK4Ljakd3XXech1Gx3wM28eUrQafD9sMCH/pJS7GjioYZ/itKHTflClYAXeoJeYK2munJBVahonDmPt9VAfY/WLbRvXKfjN2TdB0GR02okT+xxaJOLfi+vGBHdLvvymmkG3TpNzVU2CUpcVzvVMmZjQ1lZixAuob8CuSxl3saMI8+4BHu91KgC+uv6m5/LaUkQTyliWIg5LW++xJKdzBMaJCiID1tJZHLwKVxMoMpJPBhOm9191NhrrTirKMS6EwBC+S1xprQXytxQEEReXrf0cLnN5Ib10jbvRZE69pZeC559/SwdgqkaZaIHA0icERRMpPc4/Ej+k+JRxtHAppYF6snQQPbU9a3VS3NIvMFW1/jyeSXMf038Ds9UtAWW4IlzVCcMf7mWJTXXNyB5gjhaFx3EmxyOYB4vnYY3Gz5QSS1GwZnz7F6bupmQ4p6buBEubyddqbHc5hkQBdOjs4TqoZUdOoqUzlIb3uArV4OjGFzvmOWEwkKNXBiZtTZO8ZGaZhtJyTXiNNA9ukP0rofdGyumg1Hsx0RZ1g/t7ufkD1QYIkthLtwbGBU/I+Jw2pIWsdJCNLNfiOmVzne/lXNzPV5d6tL2BU4+hAcedrt32SgxgnmvQOL+jKvka83K2+keqKMQyCmkfAS6zi8r9tSxislnd/++ZmF9x9PzUFFN0tJ3e8vKOLM53WBXIhVpcBxJAENzPOrUmDOxDYDGtPiAYZRdIWFrmYmic5cCJwPsqzEcNiPhsfdi3gQSeKKVdy0B9H9JRT5ZLExEzWrI06GyPJniNexRngweCfN7o19aMLCC6Zaqls1bwWsGLYQpI1JQpHDwXJdQsB2m5uOk1Qci2pc90u6Ttxx4LxEziG2tRO7LHg8fc+LJKRQv+cBqhQC504ir/T+yyIC0iUWp9vJQrCJsIBv2F+G9Fq0M47q2tJSH5gCZyIk7sBktWmyNkTot4OT3Frsr+B5GYDPQw70Ai/2u6XB1lAPrybsjBnIcUDbC4gls/lWEIe6kumqSngjc67yPVYtXXtB9o/2d0w6EySWk/FVKgppy/Xwg5xwYgCNCCXFLh4skKjkTIGMggNhUzMJ96ZfMY25bcSpjyrBOZxgK72wAfMbxr/w3CCHtbXc8NlznecO7VXYJN1I+Hjw5RXQbj6RnOirt3dYqrhFSJKBY296fYjPQC1kyhp1VHgBjnA8qOGGSyXncVzhqdJxyrorRC5MGXdrpth3L8s+bxvqQega7WIJ+IvzGuAKbR8wojOt+WtpXg/bdaKXcVRZrfHaK+5Qq1ZN0SdFzU1yO9bVAarujO14Fm3UrDd46FDuuhABGYjdEwJ5UF+NwEWI+lcb8UP6/+NU/rmetyskWFjG24ED55yIu0i9kc24RBiCbtqDQciE8xnO9uLn6FVf284N0JqK625PP7y7Tr6y/bMctyjajCLnDcbDN+SM3amtotgjI+52XWsG/4++GKojaHLVe+2+nAy5qPjL/l8+My1UJuIm4kafOXZ5z/BtUfB9cmPJ5YLXdTqLYPdm5AdxeJWhuMn6Lxw7Gp6nwRlByNa5gsmuF9h+6q4HzXp7F+tTouIjS8WjXw+aR17fDZkmmojiBqjbPfM3XI88fJGdM3gBviLGCoExs5iR9y2yruwBNRzwOif6dSAx59r+LYoMZCuRGugM3nqLMw6zBwIRNNwwjFedHVaIJviuEAp40cIb1VzX5TQiZdLACqgTJZA0IxEYzCw5ouBqWFBTFJaZDMY50NeDUnYKyXKiJRZGCKw6kSw6Q4hnRTQvjnRbXhQmjFwMkiKnLozz3xMGNwh2DRwijJWcExsXs1kxkm3LpRS3poOGEH+pxVTm43mDJQiCSoZLBALqHngt7KQCnAEeTBP/XGzYcC06ii8YXr3UNcBoFb4oPOmExzCOkPRcBefR2fLGtNcmYVm0sefwOiQSLH6Uv6h4YxfLG2VlGz4ef2n/6mI4wkuWtOfHW5pzDpt5a/cgaz8GrMn2dsBOGP2f/5dGLWIii47vfVIT55WxUoMOzRQrn/jYHX1nifymyUSRNHYlmf0ZZzgOT/PC0Yoa1iJerKVr4uMtjxkz8655FGwQw8JaYE87wB+2JIex3rOqexp6mPjdASdsnGyTQv3We3VFoOG2E6uO4+ZZVZG96fY9gfyiUb69pQa3HWjJK+yob+sy2R7XiS/LcvVzps2nYZKyk/6LtubxNgmspHzMJPo3X3AWdE/XgmPJFT8gvpXwwn3Me6MuT7w4N0SWeiJUAui7thGYKQ0PV2UVh7N0XB7H26SSCRZ2zHmNssWVo97XqM/mPzCC7B+rXwdzO8VUqqT48aP3ZC1opvai6ZN64ZcNZi6RIhFTsWAdEzhLA8/gJ2Gsps+kMGT6+XOa/U7jVxthfe6mpKiVMIHUpmJnFEUGaoDggJF9vm72GIAcL678UFNuRf9MBEVm2O4GNrg9U5TiLJKyExpdlWQkmMIXAur1E6HPE3LLdnLg1K3L8Juv9N5tGIZVtBk646PpB1DcnTY97wYivbR1YnRqr50UbtwAOXww8iXrQbWQNIQJfQ6q95Y9owQDgi7NuroAB2vKm7p6J1oq/cYW661/2WRAPrK9FisqN7XR8xWXlV8cTv2UXZZhNxxX26pyBFSQ1YjM/8taLthYZQXYq7KxNI2BdVhYIcCNo7hc3+em2/Hz3JqDMVO7QSxbcArBxwvxemCDpwdF5xkW9rpRB0a+Nf1Lgzf3l2yu8t2IPvqWPGOTC0oPUCDrNY2Y9YaAfD8LzMHtjrmaI57a/sa9N2pyTrlFP12mSKldxMR7oTBy75boZZC3ll+K9CAkNttPQjG8xSxaBMs5wVSsP9X6R+EdgHSKtSoVjmynVJUUCZQpH3Jl/FKkqaV3D3U3qEuxa5RM2E6xZRAGW6Nqu3YZU8eYgDTx/z3/AoSXJZFN9GwYm8ad06hMdIo+jP8KgNiM2mCaUxlfYa6iVtjXYDCB9iTe1xzfB1cKDo7hmZyi50YtmBuzOwL4+OI7i5DSvOljHTZz+mI9/8AXYupmVnqYJ0j/f8tIpzOBoWxl1pi3RE8xHL1YlvnQqsWCTSmU4QNdD5bRpSkIEODvHyM/8UDfXy9cCgFoRsOpMffRb1yAr8bKzLdsHkWvCnuk4TBrXWZi261rXO3gkj5XoE98kxhIeNONokHD3VUic7xh6kQBY1bBON9Jf3gkPMlv4eVn6X8QSSH3JJ1KJSLYD+7F4vNC4PPj97jjApGXnh4hoHSguYbS4zWmxItwKFdnmSMHEl2MuqeJ60d3ZFprdzU+4BslqY1lVOrggqySN0zfRKsfHRNxih/UK6M8w1VCs1EDze6Z4YKISrqrBdFCmG3NPpdfDoD+fKot/Xb0v1FGbsA/b0xAG5wh1qiUH7DNyguU3sIudujN298aELtED6m1FH3UkW2v1onj2gpsNogkPJVDPzs6l2/tou5dT3XLIt+enMR16i4dzr9+qNpOix8VYA55W0APtxaoGWR8zwDM5XG+8cmRDFN2dBu+Ly1pFP7NuLHCLGvIIEECEOkpogL0vsJ7hvCjZmUp9COsVr/xWUrrBe3hzvSEo3IlDkXuI/qLXbHgnfrlQC2h2JuOaNp/ZgiZslo540LIxLODLbUDAtqVVBVcUzM9Spf0izjTMGAKo+iFbayS0NJDzjz2Sj3gErFG0GUPiAiLocoVjFwSR9ba9MbEXVP0grzsJY3XU+GrrN+5+/qupR+TnPdixj+j78zUxoRSl9vqYzme1kfgmFosR87YtvQuU8jZE5IbOL147yeAlKBWarlIJ+zGG1FPXNrNjbxcxBGTstXQHbjun6MDgqbKtdaN4faUPW3sLfwtsZaDcFlTw9dVj5QAdgZcJoYIuzZXI/T+W/TImorLF3iCifNE/lqcHDpyMR4dpVUNYHTsq3dxOp/8o2w8+GU4pX1ePOLKgx9Wo89b1qRWAHqkEidc3MjepiomFXaGSz9XbVKHIsoIN+Y0E4pDgHWyEC86hCJAQFroOXyvGTyY4XeYxPyGA3wbwBtoyDhDbiMwdyZjHYeJva+1LFsMK8CnIwuo2N5sLqZdCAH1stiJbCrXcuTs8bE4J75vRwlJHWuTdEWhnz5WSGRhu0A+ZOcJ1a4GdGOMZwjGscoI2lWWMDwzPyl9lF1Q8LTTzBhRP118Xx7krTC37SGZolWuGZmlrcNc73rh8umCzRwktMjQnRN7fbavxsUzMG8ZxEy+MRQG15fFO0fd21si2UlMbOrvte63GVIT9Pa77FGVsRAGKFdjn2NLJSKf//45DHe/mxmBmYTwTE4371PN0LcWrnMowm7Eq9wNhV2dSeIjj1vmzZp2YghYkgaTm/hvhJzFmJQTeW9HS1JbfOyVerXr3hyYiZ4NYPGAZmijBEeq4PT1d67Ken+cdKRwFs17eFNfoicp4XHWDYIP+HoXm/Es+4XEIGCvfguNk/TjjTEVswuklN527EPRx7AC3S1DAqFFSgNgzJ8YNftcOTs+OxsO6b+2poIQsHGKYOg/vS8+qWPRzPQAIwNyrmKhEgeQ+Tf7n+s7ZxRV/4pXOIJ94jtbvEK1ASRVWj6dqloVhx201Iayqi0cxDFBTrmjD9O4o04wSmLVgU76w0yCN+iEKpjV2ihJH64/Qg+3Mf/08+3GAuFinStpxvOBn18NV8zzaEtHecj9ois4MzmE7Ndwva6SSZMp9RKBlx4dqsrBPsoMoYXSoYuLp971WAKxQUKw+BL41gTms3RN9RXn+XxIfS3CLKeNcluoeO6qE/5WSJ8djZNG2mW1/vFPpb/j2ffudRg9/BxJVt4BGi3dQSyX0PcJgeoMkUUGvVxLe8LqAYFZ/HmsMSDbgPyRGkk9HQVM2NW0wGDzhUOrsLY0cUCOzCw9zIH77RMTreTsDtp77aKM4M8iDuaczprqAz6q35/mU7Xge/wjLuI+RP4gJZWdpJWa4Pbm68KU1Ms8md/UgAn6N8RorjXb+56BcyHeqhfMrHCa2p9MBTUazKl+ySieQ5LFio8+peFlezoSUbMiJGgE5bahkOWya31nTnV+TN3e4uu8KTrgQqZTe4PJr93+9e4f16vwQAiAnZKF8aTGMSpWjVQN3l/hXKksq+mG0IroZ3N+sl+utsY/xSdfKC+rOy4AttczlkjqWbi9OgIePX2kkVJhmHOFfGI+ITvx9s1sLlMB6i9SgcrtIzfYMitWLZhU008242PabLpocHXX9/x/+j3Yc+N6n8LedabialaqQhdzTXHTdWa24PoL5f0yIfbWUVXtP8queVZwh4kBHHl+j1WcQaGQzOBVrY3o74bEagiDYTz0bWJyOmfzQ8ILG7gNrDfeN71hmd6olRhUHlvbWhQ+dvK2z+NTYRspXeMjLMUT+GVko4gudU3eTq1kpykIVwHT8JuekQ5qYBMfsjE+9IV89AebZeOxoPEIo+VM4K5reodjojw0DzwoIAHRwWS1YCJiiwARZtAONct7FKZjtAHH7zHAW0lOaefsCusoKRBP7Fe9p6M6jJThIVLCKINqz8+0TbkorQDWH/f/FeNucLQSPDpyoP7PSNIQKya1ljuKc8LHVi402jcSu0cAuj1fqdmI6+1UvpLpk9C/O7XQ189vYMYhGCi75L94dnMOGEv7c/+stFlsZKoW54MaAXzAC4+SVCUY1L8xbsheqEQP2UAv+1w2WVALfdWUZ+T6hdjcPMWEFTqirTMysuacM0PhSS+PXRBl734pHQM2UVBzydJ6FomOP0yFPcf2hjnfRAplfPQdq3783/0aQpD8we8oegeO7H5dQZfzDsTGPWj5qa7lBNhcyreJSh0/czW/2feunmly5tWckRIzLoiDYOqq9KdvbfqcRKO7UzwcH2TvZlgwqi5iMPT0nWU4mcX9C/u3OcDrScMtTDFJdaz3RtJLVf1XnailMvcnRWVOBKPMnxN9/GsMaXO/r/amAniWKYdIoZYJClnk8jXPbDPuQZp8kfE33ZJMUYB4jxW1STeGSb10f0jhUFdEccmV+dKHAqCIeJgI8dtGkPtXiO/AKpDbo53QWFO0ve2TSXI/VoXvLKnNaACmHsHxzrMK9udKhob2JaJrxhXTtSBt1tTCgd0fR3rSZxmThplorUVakHBt7InYw0X/TQckhSAuy0CRXXlWjBQ0Z/vrKD9kpQNes37jS0PQyUlpgp6AbTr2pEZn42pxMKAUwuYgbO/xUTykoVuv0fy8i78lFAx9e1PZtIHA95CoYGU4rm5Uj6gSRVPgoDtGa/nhBwiJ2IzhTY9EnIzz/L+PBdyuZPYB4xaiRzJReDg0Iku6b4Z/hoKipUHkhfxiDBUQ+E5Xgg1TKZ90jLkFWdQ11Mv5YUw7bAVtBPxKf72OJvIq7dlu4oK2G5OG9KhpyBY8vA2IBrWtLn4FpGF8HifofXspzEjWrHjtfZZCkp0qBjR2rCaOlsyhptYTVOtVhn5cOTOvQFZDk88zl32kSZ1OaoBZEaFH3A0aoc/GUxyeXpUhpvVlIsAcor5oRTO5LYiMYlDI+V+nAfpNNZMf04GWKq2jnZ9EDK+6f2kv3132ks5cli2yoY8QTzNw8IytSrHujxO38MoP9Ibc0Y/eAcZ9xxlCVj8fzCkzswxcV+Pr7Z3o8ZQLohhxCgmW97kfp0De7Nb8/DN2HLVfYA7EHZmrCMLkt4h6SHUAz9Ixsc3XpIsSxRJt5+VZpL7KLyPlgdAFttjCmPFujsbxPoPIQsVJPyWd1zmm7fU2Te0hmjF4vBy/ZUa206sF
publicerad 20 november 2025