Försäljningen av elbilar minskar: ”Sverige backar in i framtiden”

Andelen elbilar i nybilsregistreringen ökade från 18 till 32 procent under 2022. En ökning som bidrog till att koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade till 70 gram per kilometer från 88 gram per kilometer, som var snittet året innan.

Slopad klimatbonus

Men det var fjolåret och mycket vatten har flutit under broarna sedan dess. Den 8 november 2022 upphörde klimatbonusen för elbilar, gasbilar och laddhybrider. Regeringens snabbskrotning av det ekonomiska incitamentet kan vara en av anledningarna till att de laddbara bilarna endast stod för 54 procent av nybilsmarknaden i februari 2023. En minskning mot 75 procent i december i fjol och 56 procent för helåret 2022. Men hållbarhetsexperten Mattias Goldman menar att siffrorna kan vara missvisande.

– Sverige backar in i framtiden, med en lägre andel laddbara bilar i februari än fjolårets snitt. Försäljningen är ännu lägre än siffrorna visar, eftersom många av de elbilar och laddhybrider som syns i statistiken nu köptes innan bonusen togs bort i november. Nu behövs en politik som sätter ny fart på omställningen, säger Mattias Goldmann i en kommentar.

Mattias Goldmann menar att hållbara och förnybara drivmedel är en viktig del av omställningen, att det därför är bekymmersamt att andelarna är så låga. Mattias uppmanar regeringen att visa att biogas har en plats bredvid eldriften, att vi behöver flera lösningar för ersätta det fossila.

Andelen eldrivna lätta lastbilar var i februari 11,1 procent, jämfört med 11,3 procent i snitt i fjol.

– Regeringen bör särskilt gynna el- och gasdrivna lätta lastbilar, skåpbilar, pick-ups och bussar. Här är stimulansen absolut nödvändig och bidrar till att hela Sverige kan ställa om. Därtill kan regeringen inspireras av Frankrike som gynnar de med lägre inkomster som skaffar elbil, och som infört en premie för att konvertera befintliga bilar till drift på el och med förnybara drivmedel, avslutar Mattias Goldmann.