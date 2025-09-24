En studie av Global Compact visar att 99 procent av närmare 2 000 tillfrågade vd:ar planerar att fortsätta med sitt hållbarhetsarbete – trots politiska svängningar och ekonomisk osäkerhet. 88 procent anser att hållbarhet har större affärsnytta i dag än för fem år sedan.
Företagen satsar – men bara på mätbar hållbarhet
Hållbarhetsarbete Trots politisk backlash och osäkerhet fortsätter nästan alla vd:ar globalt att satsa på hållbarhet. Men enligt Philip Thormark, vd för UN Global Compact Sverige, har spelplanen förändrats: satsningar på klimat och socialt ansvar måste ge mätbara resultat och stärka konkurrenskraften – annars blir de svåra att försvara.
Philip Thormark. Foto: Pressbild
– Företagen lägger sina strategier utifrån ett långsiktigt perspektiv, och gör satsningar som kanske bär frukt först efter flera år. När politiken svajar skapas osäkerhet kring lönsamheten i de investeringarna. Därför är det avgörande att politiken går före och har samma långsiktiga perspektiv, säger Philip Thormark.
