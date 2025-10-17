EU lägger global klimat- och energivision – så påverkas företagen

EU-kommissionen presenterade i veckan en plan för att stärka unionens roll i den globala omställningen. Dokumentet kopplar samman klimatpolitik med industri, handel och diplomati, och markerar en förändring: EU vill inte bara sätta mål på hemmaplan utan även forma regler och standarder internationellt. Ambitionen är att europeisk teknik och industri ska ta större plats i de globala värdekedjorna.