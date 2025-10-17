EU lägger global klimat- och energivision – så påverkas företagen

Klimat EU har lanserat en global klimat- och energivision som kan påverka allt från export till industristöd. Bakom de stora orden döljer sig konkreta planer för teknik, handel och finans.

EU lägger global klimat- och energivision – så påverkas företagen
Wopke Hoekstra. Foto: Lukasz Kobus

EU-kommissionen presenterade i veckan en plan för att stärka unionens roll i den globala omställningen. Dokumentet kopplar samman klimatpolitik med industri, handel och diplomati, och markerar en förändring: EU vill inte bara sätta mål på hemmaplan utan även forma regler och standarder internationellt. Ambitionen är att europeisk teknik och industri ska ta större plats i de globala värdekedjorna.

– Frågan är inte längre om den globala omställningen sker, utan hur snabbt – och vem som tar del av möjligheterna, sade klimatkommissionär Wopke Hoekstra i sitt tal under presskonferensen.

Energi EU Klimat
publicerad 17 oktober 2025
av Jon Röhne

