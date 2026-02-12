Europeiska företag uppmanas att investera i lokala naturbaserade projekt för koldioxidupptag för att undvika greenwashing och samtidigt bidra till EU:s klimat- och ekonomimål. Det framgår av en ny rapport från Cambridge Institute for Sustainability Leadership, CISL, som lyfter fram restaurering av torvmarker och skogar som kostnadseffektiva alternativ till tekniska lösningar.
Företag uppmanas satsa på lokala naturbaserade kolsänkor
Europeiska företag uppmanas investera i lokala naturbaserade projekt för klimatnytta, vilket är kostnadseffektivare än tekniska lösningar.
Foto: Adobe Stock
Enligt rapporten kan naturbaserade projekt i Europa leverera koldioxidupptag för mellan 10 och 15 dollar per ton. Motsvarande kostnad för tekniska lösningar uppges börja kring 60 dollar per ton och i vissa fall överstiga 1 000 dollar. CISL framhåller att lokala satsningar inte bara kan minska kostnaderna för att nå nettonollmål, utan också stärka företagens värdekedjor genom att skydda ekosystemtjänster som är avgörande för näringslivet.
