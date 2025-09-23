Enligt konsultbolaget Capgeminis rapport ”Sustainability Trends 2025” anklagas allt fler företag för greenwashing. 62 procent av konsumenterna anser att företagens miljöpåståenden är vilseledande, en kraftig ökning från 33 procent år 2023.
Fler konsumenter uppfattar miljöpåståenden som greenwashing
Kommunikation En ny rapport från konsultbolaget Capgeminis visar att allt fler konsumenter uppfattar företagspåståenden som greenwashing. I år svarade 62 procent av att företagen är vilseledande, en kraftig ökning mot 33 procent 2023.
Foto: Adobe Stock
Samtidigt uppger två tredjedelar av de tillfrågade företagsledarna att de känner ökande press att presentera vetenskapliga klimatåtgärder.
