Utsläppen av växthusgaser från svenska reningsverk kan vara mer än dubbelt så stora som tidigare uppskattningar. Det visar en ny studie från Linköpings universitet, där forskare har använt drönare för att mäta halterna av metan och lustgas över tolv anläggningar.
Nya ögon på klimatet: Drönare som ser det IPCC missar
Klimat Nya mätningar visar att utsläppen från svenska reningsverk kan vara dubbelt så stora som tidigare beräkningar – och utmanar IPCC:s modeller.
Magnus Gålfalk. Foto: Privat
Någonting är fel
– Vi visar att vissa växthusgasutsläpp från avloppsreningsverk har varit okända. Nu när vi vet mer om utsläppen så vet vi också mer om hur de kan minska, säger Magnus Gålfalk, docent vid Tema miljöförändring vid Linköpings universitet.
