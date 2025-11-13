Ett nytt branschverktyg erbjuder en konkret färdplan för hur reklambyråer och mediehus kan fasa ut sina uppdrag från fossilbolag. Verktyget är ett direkt svar på FN:s generalsekreterare António Guterres uppmaning till reklam- och PR-branschen att sluta marknadsföra fossila bränslen.
Nytt verktyg: Så kan reklambranschen fasa ut fossilkunderna
kommunikation Ett nytt branschverktyg erbjuder en konkret färdplan för hur reklambyråer och mediehus kan fasa ut sina uppdrag från fossilbolag.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Bakom handboken står ACT Climate Labs, som lanserat ett ramverk med fem ”förändringsspakar” – ekonomi, juridik, styrelsearbete, internkultur och drift – för att möjliggöra en kommersiellt hållbar övergång. Den innehåller både praktiska vägval och fallstudier från aktörer som The Guardian och Dentsu, som redan avslutat samarbeten med fossilindustrin.
Yam+mqrrt32d39ZAgb2VAr1ih7FZ0ajwmq8MRDLBCKICgaugx5P+B6lBqhP2uNSlT6vgItQn6qu3Fd0NJvnNmFjI1DsmkdhO8+bcyNeXystYUiiSQgonr9cIGqqZ8Lo53yDLiDhII51hLsk3Wdjhk4FKc6vDyAaFQYrlNv4HTa+MhcGMhMqWB//5cT+ObxAyvnn4952nZL2Ak1atPjDU8mo6IHlCr2TG3ZWlmiXbTlGkOG3fGkSOt4TNdMhShjQfyIqfYooYkPO9YYGca50jIDPwk035NoKZWQqjesMNRdlPDxwCwv4R+ETWvwWAqK/1W9c3dhhW8Z70Iy40kVGS0bMJZl8iVPU13clApUTaylsI+TG1WuXgE+5+oY/USdICVXa3SIgGTvhUTnW4RzeZvPgh+Ccr9NBEIfKXuPmwsKa8Xc6nqu8iaulseJ3ROuTB56SEa3Nx6RirKcDbQgRML4RfXDJFmfnVyPjhWC/w/gj6/rV0nKcIDGbz6xzsMsvTWcFaVZKuktzuH3Mh5KN6OXLqFZTsr6lezgvLtqNBC6QDSnraWx+PRVhSIM1xSvOyIRymGXRdiSFNvCwJHsMkOqX8M1/MXLYnnUO1BrRjxxe9IrDQ+mOxAOKONwvltvlgMkv46Kba/ohFSZIPlBixXmp1qOSbjYtAB8HWthurRKrhHncfBXVW3HnxP7E9O2ZvQA0IgGsfzzmcH7xdmgMxeJjCeeP+cZLl4RYRPaHLjJlwe8f+hWsNZyhciHkIXYkeyUI8cUqkGuJpwuTzhD3m9gG0huPckcwQVisaFB1jJFIk0BpyNcM8mrnI+CChV4DaXpTb78jY5FqcZ/Wsg2wUSmJRwsyjsYd2+06pTOkJmRI=