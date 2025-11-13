Nytt verktyg: Så kan reklambranschen fasa ut fossilkunderna

Bakom handboken står ACT Climate Labs, som lanserat ett ramverk med fem ”förändringsspakar” – ekonomi, juridik, styrelsearbete, internkultur och drift – för att möjliggöra en kommersiellt hållbar övergång. Den innehåller både praktiska vägval och fallstudier från aktörer som The Guardian och Dentsu, som redan avslutat samarbeten med fossilindustrin.

