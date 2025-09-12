Den europeiska redovisningsorganisationen EFRAG har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utreda intresset för en ny rapporteringsmall för små och medelstora företag. Mallen ska bygga på nyckeltal och göras tillgänglig via den europeiska plattformen ESAP.
Ny mall för SME-rapportering på gång
REDOVISNING Små och medelstora företag kan snart få en ny EU-gemensam rapporteringsmall för finansiella nyckeltal. Initiativet ska öka transparensen, förenkla investeringsbeslut och öppna dörren till kapital för snabbväxande bolag.
Foto: Adobe stock.
Enligt kommissionens brev är tanken tvådelad:
