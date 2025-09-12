Ny mall för SME-rapportering på gång

REDOVISNING Små och medelstora företag kan snart få en ny EU-gemensam rapporteringsmall för finansiella nyckeltal. Initiativet ska öka transparensen, förenkla investeringsbeslut och öppna dörren till kapital för snabbväxande bolag.

Ny mall för SME-rapportering på gång
Foto: Adobe stock.

Den europeiska redovisningsorganisationen EFRAG har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utreda intresset för en ny rapporteringsmall för små och medelstora företag. Mallen ska bygga på nyckeltal och göras tillgänglig via den europeiska plattformen ESAP.

Enligt kommissionens brev är tanken tvådelad:

EU Klimat Miljöarbete
publicerad 12 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

