Trots detta fortsätter den biologiska mångfalden att minska, och forskare varnar för att artantal kan ge en missvisande bild av naturens tillstånd.
Fler arter i Sverige – men biologisk mångfald minskar
Dagens M&U En ny rapport från SLU Artdatabanken, framtagen på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, visar att antalet ryggradsdjur i Sverige har ökat sedan 1800-talet.
SLU Artdatabanken förklarar att det inte räcker att räkna arter, utan att även populationernas utveckling måste följas. Ökningen av arter kopplas bland annat till klimatförändringar, förändrad markanvändning och introduktion av främmande arter.
Ett varmare klimat har gjort att nya arter, särskilt fåglar, kunnat sprida sig norrut, medan andra arter riskerar att trängas undan. Rapporten lyfter också fenomenet utdöendeskuld, där arter kan finnas kvar trots att deras långsiktiga överlevnad är hotad. Detta kan skapa en falsk bild av stabilitet i ekosystemen.