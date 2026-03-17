Fler arter i Sverige – men biologisk mångfald minskar

Dagens M&U En ny rapport från SLU Artdatabanken, framtagen på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, visar att antalet ryggradsdjur i Sverige har ökat sedan 1800-talet.

Foto: Adobe Stock.

Trots detta fortsätter den biologiska mångfalden att minska, och forskare varnar för att artantal kan ge en missvisande bild av naturens tillstånd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

SLU Artdatabanken förklarar att det inte räcker att räkna arter, utan att även populationernas utveckling måste följas. Ökningen av arter kopplas bland annat till klimatförändringar, förändrad markanvändning och introduktion av främmande arter.

Ett varmare klimat har gjort att nya arter, särskilt fåglar, kunnat sprida sig norrut, medan andra arter riskerar att trängas undan. Rapporten lyfter också fenomenet utdöendeskuld, där arter kan finnas kvar trots att deras långsiktiga överlevnad är hotad. Detta kan skapa en falsk bild av stabilitet i ekosystemen.

Biologisk mångfald SLU
publicerad 17 mars 2026
av Ebba Kulneff

