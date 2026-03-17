Fler arter i Sverige – men biologisk mångfald minskar

SLU Artdatabanken förklarar att det inte räcker att räkna arter, utan att även populationernas utveckling måste följas. Ökningen av arter kopplas bland annat till klimatförändringar, förändrad markanvändning och introduktion av främmande arter.

Ett varmare klimat har gjort att nya arter, särskilt fåglar, kunnat sprida sig norrut, medan andra arter riskerar att trängas undan. Rapporten lyfter också fenomenet utdöendeskuld, där arter kan finnas kvar trots att deras långsiktiga överlevnad är hotad. Detta kan skapa en falsk bild av stabilitet i ekosystemen.