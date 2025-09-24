EU-kommissionen meddelade på tisdagen att den nya lagen mot avskogning skjuts upp med ytterligare ett år. Lagen, som skulle ha börjat gälla den 30 december 2025, syftar till att stoppa importen av varor som kopplas till skogsskövling – däribland soja, nötkött, palmolja, kaffe och kakao. För att få sälja dessa produkter på EU-marknaden skulle företagen tvingas bevisa att varorna inte bidragit till avskogning efter december 2020.
EU skjuter upp avskogsningslag ytterligare ett år
EU EU skjuter upp införandet av en planerad lagstiftning kopplad till import och skogsskövling. Förseningen väcker reaktioner både inom unionen och internationellt.
Jessica Roswall. Foto: Axel Adolfsson.
Miljökommissionär Jessika Roswall förklarade att orsaken till förseningen är tekniska problem med det digitala system som ska hantera spårbarhetsdatan för alla produkter som omfattas av lagen. Systemet riskerar enligt Roswall att bli överbelastat och därmed bromsa handeln på ett oacceptabelt sätt. Hon betonade att beslutet inte har något att göra med politiska påtryckningar från andra länder, utan enbart handlar om teknisk beredskap.
