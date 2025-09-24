EU skjuter upp avskogsningslag ytterligare ett år

EU-kommissionen meddelade på tisdagen att den nya lagen mot avskogning skjuts upp med ytterligare ett år. Lagen, som skulle ha börjat gälla den 30 december 2025, syftar till att stoppa importen av varor som kopplas till skogsskövling – däribland soja, nötkött, palmolja, kaffe och kakao. För att få sälja dessa produkter på EU-marknaden skulle företagen tvingas bevisa att varorna inte bidragit till avskogning efter december 2020.