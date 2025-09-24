EU skjuter upp avskogsningslag ytterligare ett år

EU EU skjuter upp införandet av en planerad lagstiftning kopplad till import och skogsskövling. Förseningen väcker reaktioner både inom unionen och internationellt.

EU skjuter upp avskogsningslag ytterligare ett år
Jessica Roswall. Foto: Axel Adolfsson.

EU-kommissionen meddelade på tisdagen att den nya lagen mot avskogning skjuts upp med ytterligare ett år. Lagen, som skulle ha börjat gälla den 30 december 2025, syftar till att stoppa importen av varor som kopplas till skogsskövling – däribland soja, nötkött, palmolja, kaffe och kakao. För att få sälja dessa produkter på EU-marknaden skulle företagen tvingas bevisa att varorna inte bidragit till avskogning efter december 2020.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Miljökommissionär Jessika Roswall förklarade att orsaken till förseningen är tekniska problem med det digitala system som ska hantera spårbarhetsdatan för alla produkter som omfattas av lagen. Systemet riskerar enligt Roswall att bli överbelastat och därmed bromsa handeln på ett oacceptabelt sätt. Hon betonade att beslutet inte har något att göra med politiska påtryckningar från andra länder, utan enbart handlar om teknisk beredskap.

ewApOwYY3fMAJHFaPAlewZ7ZUpsoCFIRUEDVZgQC1T9T4RFarmHm2b2b/eCQR9QR6LNCziE+WL2IhtHuW80w3T4zxPKhLzSWhc3Ay5MV0C4V5MPNHW9YDJrmJaLsjLskEpKhhJdHVQYwpoHhetNWysdcW/pvisPstPfYJTSgIXH3Y4AgDdjMZ6GfNsCahbhfwG7jX/+pdpKhQBIjWWbUrVq5X9i8KQpejpP/mKPEHqZVAmrRKTc5K93dQ5rIOksSJYk3E3XwLkHuC57SYhXnCVIGoAPkUsMi8HHSM9RHOkkCopI1an0Vda62rT1ElNc8jJ6y3zZk3foT7fWZnRgstv2hrcW8IINWHn0t8mjHrw+2hiveeTdYPlosqhowybd4Rc3PNji0MCW4spJWVOXDIXwIX+1MLJ08fz441VntQbritphkUkLIJYLl+O9ILG3fhdPR3hBMdbn/Ecm+GBeF7LxIiH34IbRopuonToytAHGH/4xTvDUNxg+k62RLk+TtERaVVuWm1lNQSr4RiJjJUYgsEUiF15QRYPWSPeTQ09Gpa61P8Bv7hhsoKPsmMxJsLCyaNHR8efgLSXoZ/WgbrCk1yPsI5yxr9ZKetW7Am9IBXrUyCcqOcQ0X1k62Ah+eaXP6ZSiC21Acg2me31iNzJzJMSJHRj9JXJCu40W8B1eWp09ITIv9KDcoQRXW8gfFMTmr/mEakSX8aiibnWqYpvVNQjXQN38+7PFcgxjNC925Tr14E04wZdDbchK2ZOdHOVHLI2YrGeiJuftJuf0sDKdqIFZMsSRCUruKEFH1ObmpJ9PX/ko3LWQJF418IKwx/eG/ZNXT92e7H5y7/TBX8hrayrsDBjCnPYJctTFGtiLjkb66sugkSpQkTINSxkcwoe1hoMi/u0uyNnA4X81j/iBWEkKrzMSFFogxbj3qchur5d3CWH/EzBT/A2lIBAOgjELqMVX2wWSKNTHTYyAaUB+4sv0LeCcVWnFX6BYTeZfVxhzo6dztCHl38p+cV9FAUO+LcGW4xMW+Cbjgvr+WL6Vs18mXlkjt2DOlipBweZsr86apJfhHoOPHmudz4Zne0JINMI45yjWZwKuJ/oyroMEpiSiVFfTta5RaAnAeZB2VFLlPh/JsXSOSdisDRLw7RBr5GdO6CLeAI1THcOD7/POouBdGVCkSPIw9nL1nTHWCAJYREuVV82KjOrHpJoGsDFJWdcj3UwfTZALdSvYzZFTn7PWGP/E99lLCJ0yMgHTsFneaI9hLSrm9QYAGh6CJaTLF/J5m0Jk/owm5udU4Z/+6+4XH8r/NIJHAr8xWT2x+JJwqhPpbE483vMg0+igkEDDkR6JdVW8DuYamtFrf+XI6vDHIMr+RwIRBm3Wo7lUOXUIPvj9GREfqmh514rnfEt6mmQnUWLTEOOz7TTs4ATbUzOPW1d+Y21COwi02cCdazKO+qmYiRep0qanANvHorQHgkKD7Gp2iQxzamIecFc0i6UT95K7lOFxfbrN3F14hnmK2uxWsUYdwyRJuHz3XyN8jz7LZEzTChZ7E4bz5+SHyLDFO2Lzi7diGwiYH21a9HeaXQTaxh6qGCTIeRFXPwVT6ESXcJRCHVRSWOGftOeHBdp5nihZiJxrxzj+m0wuvi9QeZXBA55s1GYuvDjL/jLY8/CYcL6o5TQQPZK+MSW2mEGGUg8ls+iG1nHcDjza2VAyOPnOX7npmWaE41iOnNlclHxdkQR+LkM8rSqBufSHayEhEeTJMp2wkzkCCXdimAjfTyZhFAXHgf0qjc25pHjUoNquRJHuf0QJar15WO0saZg77k8POLu510N2i8ibD0su7V9taaDs8EYnfob+e6WB5vYZczDVS1tVwwvaUuoksRXztm/ID3E5TAx9KiZafbM0CXDqnCqiJV2mCcoJfgZVlRfDLFaSfV2vm17eic8ZNpaW4NZGqbgd4smMUDKWCbemrdiNHLJS8GG6y6jyOD/xPm7Xdyw0kO8POnvgMtV0rwPXJHwEgswnEM43CrXdgWzyfIhDIuQtGVUaDYn+odJt9yGj3v6gGqLcvfz2WXiVzdq3w9qzpsq91RHdoFSm8iZ7afuFylwLtje3wXj39jHaJgCQYctNjtjKi73V3n9qfoWPkgTH2LswHvsmg8f1P4kwbhwrE05DQxa9zBMx8/EaaFLSZ610eCXQLglp1nrRb8K5gseHktR4zm//TTqbsbAE5AbHa4JADXIO8M++9yP8lGZlXWd/VOpLQQlLCS9HORMUcLtBC/VDGJw+8BpedoJTrD6SdzokPXPnLHDiPQ0IpiEvFOaD5wlVQZjZC6goYXXWlYHoQ9NA2m/DmVgn60FBTkmB8lngMJGkC//6J6ZFIi97j14V/tZji83SMrWZzeWkRHyVD/44NUl60WFJ+TJPeItbvHDXtmXwH3fQRime9WyDyaKTSpJXfF1BzqXogUsj0kwh818AvTTwmsS07QFSR6cpc4ldLifen3d4vJ+4riknPzK8S8u4zLVoiOYMOsY+kRoEgl4yNZuX6c5KEXPFJnGxpucRNqzmhslLzpGYbPzbbPkMhH/f3Ab8UV3UeqUmBxDMwiMoi6n/kihNMTGsVZGZe+CyMAjbjp8PWImnqwSH2QuHYvs5hO0aIsHdtP35O7qSxnbqweeSZLzeyG92zab3uxM//Oi3+EQGQu4QXYw9rTBcJOcPGc0hR1sEkItirlbAlTD8AUqcJatv4rFuK/3/6dltLRWkOfU9J5k3fzetjCnyQRjrDzGc/DyNsY98dwLDMPyB+2uVJ9/EYpXeeWrZmBYMGzhdgx4z1L+xBGP/gIK2Bptvyb3ablXG1obAGqW91Ksbrdpf5RyppXktsXhQrBV2sZGc8IYFVKxLCHwJejxPI1Y01FHFNsKYU0KnxjRL5N7F2EuAz6t1PT5VgatP610+Eiq/t/4NbPjiuRMGj1pMfE5GdJvG1dXwT+sEZ2dWbQAGRaJlCqfplowkKDJItcvv0u2DsSdbml9+1M+p+9FkCVh4l8ES+kN8iYvexlIdEF8sUAKm3hhfo5s1jPNYDFw2vHe67WVX8
EU Skog
publicerad 24 september 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Hållbarhetsarbete

Företagen satsar – men bara på mätbar hållbarhet

2 timmar sedan
Premium
CSDDD

Tre bolag om nya leverantörskrav: så förhåller vi oss till CSDDD

6 minuter sedan
Premium
EU

EU skjuter upp avskogsningslag ytterligare ett år

3 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
CSDDD

Tre bolag om nya leverantörskrav: så förhåller vi oss till CSDDD

6 minuter sedan
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

22 september
Premium
tema transporter

Exklusiv kartläggning: Här är kommunerna som lyckas bäst med hållbart resande

19 september
Premium
Natur

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

16 september
Premium
Näringsliv

UN Global Compact: ”Nästan alla vd:ar vill fortsätta eller öka hållbarhetsarbetet”

16 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Budget 2026

Budgetreaktionerna: ”Oansvarigt” och ”Positiv signal”

22 september
Premium
Budget 2026

Miljö & Utveckling listar: Här är klimatsatsningarna i nästa års budget

22 september
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

22 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

19 september
Premium
POLITIK

Vattenfall: Utan 2040-mål riskerar omställningen att fördröjas

18 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti