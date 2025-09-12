Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

INTERNATIONELLT Livscykelkostnader, innovation och hållbarhet får större tyngd när Världsbanken uppdaterar sina riktlinjer för miljardupphandlingar. För svenska företag innebär det tydligare spelregler och nya chanser att ta plats på den globala marknaden.

Foto: Adobe stock.

Världsbanken finansierar årligen projekt för över 600 miljarder kronor inom infrastruktur, energi och digitalisering – områden där svenska företag redan har starka positioner. Med de nya reglerna, som presenterades den 12 september, blir det enklare för företag att både delta i och vinna upphandlingar.

– De nya reglerna gör det enklare för svenska företag att delta i och vinna upphandlingar i Världsbanken. Processerna blir mer transparenta, kraven tydligare och svenska företag ges bättre förutsättningar att ta större plats på en snabbt växande global marknad, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), i en kommentar.

Större fokus på kvalitet och hållbarhet

De uppdaterade riktlinjerna innebär bland annat:

  • Ökad transparens genom tidig marknadsanalys och dialog.
  • Stärkt kapacitetsstöd till låntagare, till exempel utbildning och rådgivning i att formulera upphandlingsdokument och använda digitala verktyg.
  • Digitala lösningar som öppnar dörren för fler små och medelstora företag.
  • Ökat fokus på kvalitet i större upphandlingar – inklusive hållbarhet, innovation och livscykelkostnader.

Just det sistnämnda är avgörande. Svenska företag är ofta konkurrenskraftiga när hållbarhet och innovation vägs in i affärsbeslut, vilket nu får större tyngd i Världsbankens upphandlingar. För att snabbt ta tillvara möjligheterna bjuder UD och Business Sweden in svenska företag till ett möte tillsammans med Team Sweden-aktörer. Där kommer Världsbanken att presentera de nya reglerna och informera om kommande upphandlingar inom svenska styrkeområden.

EU Klimat Miljöarbete
publicerad 12 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Premium
GUIDE

Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten

22 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

2 september
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

1 september
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti

Premium
EU-svepet

7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 minuter sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Regeringen föreslår uppskjutet CSRD

9 september
Premium
EU

Läckt dokument: EU oenigt om klimatmål inför Cop30

9 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

5 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti

