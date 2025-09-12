Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

Världsbanken finansierar årligen projekt för över 600 miljarder kronor inom infrastruktur, energi och digitalisering – områden där svenska företag redan har starka positioner. Med de nya reglerna, som presenterades den 12 september, blir det enklare för företag att både delta i och vinna upphandlingar.
– De nya reglerna gör det enklare för svenska företag att delta i och vinna upphandlingar i Världsbanken. Processerna blir mer transparenta, kraven tydligare och svenska företag ges bättre förutsättningar att ta större plats på en snabbt växande global marknad, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), i en kommentar.
Större fokus på kvalitet och hållbarhet
De uppdaterade riktlinjerna innebär bland annat:
- Ökad transparens genom tidig marknadsanalys och dialog.
- Stärkt kapacitetsstöd till låntagare, till exempel utbildning och rådgivning i att formulera upphandlingsdokument och använda digitala verktyg.
- Digitala lösningar som öppnar dörren för fler små och medelstora företag.
- Ökat fokus på kvalitet i större upphandlingar – inklusive hållbarhet, innovation och livscykelkostnader.
Just det sistnämnda är avgörande. Svenska företag är ofta konkurrenskraftiga när hållbarhet och innovation vägs in i affärsbeslut, vilket nu får större tyngd i Världsbankens upphandlingar. För att snabbt ta tillvara möjligheterna bjuder UD och Business Sweden in svenska företag till ett möte tillsammans med Team Sweden-aktörer. Där kommer Världsbanken att presentera de nya reglerna och informera om kommande upphandlingar inom svenska styrkeområden.