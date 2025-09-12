Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

Världsbanken finansierar årligen projekt för över 600 miljarder kronor inom infrastruktur, energi och digitalisering – områden där svenska företag redan har starka positioner. Med de nya reglerna, som presenterades den 12 september, blir det enklare för företag att både delta i och vinna upphandlingar.

– De nya reglerna gör det enklare för svenska företag att delta i och vinna upphandlingar i Världsbanken. Processerna blir mer transparenta, kraven tydligare och svenska företag ges bättre förutsättningar att ta större plats på en snabbt växande global marknad, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), i en kommentar.

Större fokus på kvalitet och hållbarhet

De uppdaterade riktlinjerna innebär bland annat:

Ökad transparens genom tidig marknadsanalys och dialog.

genom tidig marknadsanalys och dialog. Stärkt kapacitetsstöd till låntagare, till exempel utbildning och rådgivning i att formulera upphandlingsdokument och använda digitala verktyg.

till låntagare, till exempel utbildning och rådgivning i att formulera upphandlingsdokument och använda digitala verktyg. Digitala lösningar som öppnar dörren för fler små och medelstora företag.

som öppnar dörren för fler små och medelstora företag. Ökat fokus på kvalitet i större upphandlingar – inklusive hållbarhet, innovation och livscykelkostnader.

Just det sistnämnda är avgörande. Svenska företag är ofta konkurrenskraftiga när hållbarhet och innovation vägs in i affärsbeslut, vilket nu får större tyngd i Världsbankens upphandlingar. För att snabbt ta tillvara möjligheterna bjuder UD och Business Sweden in svenska företag till ett möte tillsammans med Team Sweden-aktörer. Där kommer Världsbanken att presentera de nya reglerna och informera om kommande upphandlingar inom svenska styrkeområden.