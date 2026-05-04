EU förbereder ny lag för cirkulär ekonomi

Dagens M&U EU-kommissionen samlar nu synpunkter inför en kommande lag som ska påskynda omställningen till cirkulär ekonomi och minska beroendet av importerade råvaror.

EU-kommissionen har hållit samtal för att samla in synpunkter inför en kommande lag om cirkulär ekonomi. Initiativet ska påskynda omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle, minska beroendet av kritiska råvaror och stärka EU:s ekonomiska motståndskraft. Samtalen samlade aktörer från olika sektorer för att diskutera utmaningar och möjliga lösningar.

Fokus låg på hur den inre marknaden bättre kan stödja cirkulära affärsmodeller och hur material kan återvinnas mer effektivt ur avfall. Deltagarna diskuterade också hur en starkare marknad för sekundära råvaror kan byggas upp inom EU. En central fråga är hur beroendet av importerade råvaror kan minska genom ökad återvinning och återanvändning.

Som en del av processen hålls även en större workshop där över 1 000 deltagare deltar och diskuterar konkreta förslag till lagen. Där behandlas bland annat förenkling av regelverk och förbättrad tillgång till cirkulära material på EU:s inre marknad. Resultaten från dialogerna ska bidra till utformningen av lagförslaget. Nästa steg är att EU-kommissionens kollegium ska diskutera lagförslaget i början av maj.

publicerad 4 maj 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

