EU-kommissionens nya bioekonomistrategi, som presenterades av Jessica Roswall under torsdagen, får skarp kritik för att inte tillräckligt adressera Europas överkonsumtion av naturresurser. Enligt European Environmental Bureau, EEB, saknar strategin konkreta åtgärder för att minska EU:s ekologiska fotavtryck och fokuserar i stället på spridda produktinnovationer.
EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”
EU
EU:s nya bioekonomistrategi har presenterats – men redan nu växer kritiken från miljörörelsen. Enligt experter missar kommissionen en avgörande chans att ta itu med Europas växande resurskris.
Foto: Adobe Stock
Eva Bille, chef för cirkulär ekonomi på EEB, menar att strategin bygger på en illusion om att bio-baserade resurser kan ersätta dagens konsumtionsmönster utan att orsaka ytterligare skador.
