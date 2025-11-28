EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

EU-kommissionens nya bioekonomistrategi, som presenterades av Jessica Roswall under torsdagen, får skarp kritik för att inte tillräckligt adressera Europas överkonsumtion av naturresurser. Enligt European Environmental Bureau, EEB, saknar strategin konkreta åtgärder för att minska EU:s ekologiska fotavtryck och fokuserar i stället på spridda produktinnovationer.