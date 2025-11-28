7 nyheter på veckans EU-agenda

Parlamentet: ja till uppskjutning av avskogningslag till 2026
EU-parlamentet har röstat för att skjuta upp införandet av avskogningsförordningen EUDR med ett år. Lagen, som förbjuder handel med varor kopplade till avskogning efter 2020, väntas nu träda i kraft i slutet av 2026. Förordningen omfattar bland annat soja, nötkött, palmolja, kaffe och kakao. Beslutet innebär också att lagen kan förenklas och att ansvarsfördelningen i leverantörskedjan ses över. En särskild översyn planeras till april 2026. Per Larsson från WWF är kritisk och menar att beslutet försvagar lagen och skapar osäkerhet. Kajsa-Lisa Ljudén på Löfbergs anser att processen varit bristfällig men att företaget fortsätter sitt hållbarhetsarbete.
publicerad 28 november 2025