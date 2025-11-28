7 nyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ Parlamentet: ja till uppskjutning av avskogningslag till 2026
✔ EU lanserar ny bioekonomistrategi – möts av kritik
✔ Ombudsmannen underkänner EU-kommissionens lagförslag
✔ Sverige inför EU-domstol för höga ammoniakutsläpp
✔ Krav: Låt plastproducenter betala EU:s plastavgift
✔ EU inför gemensamt system för att övervaka pollinatörer
✔ EU inför gränsvärden för skräp på havsbotten

7 nyheter på veckans EU-agenda
Foto: Adobe Stock / Axel Adolfsson.

Parlamentet: ja till uppskjutning av avskogningslag till 2026

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

EU-parlamentet har röstat för att skjuta upp införandet av avskogningsförordningen EUDR med ett år. Lagen, som förbjuder handel med varor kopplade till avskogning efter 2020, väntas nu träda i kraft i slutet av 2026. Förordningen omfattar bland annat soja, nötkött, palmolja, kaffe och kakao. Beslutet innebär också att lagen kan förenklas och att ansvarsfördelningen i leverantörskedjan ses över. En särskild översyn planeras till april 2026. Per Larsson från WWF är kritisk och menar att beslutet försvagar lagen och skapar osäkerhet. Kajsa-Lisa Ljudén på Löfbergs anser att processen varit bristfällig men att företaget fortsätter sitt hållbarhetsarbete.

zCZTBdxOr040f7BYlvSUZKI+vYQ2VXef0RkTpFpc2EC5/zzjy/0gQTy1cWfb5TOmEqi0NUSu2RLPCNZANSvhrvBS6nzOspFIQX+X/d1s32t2LwdFMmPlKzeYTaa/fQIWfZXHZhUACqPKiuBoHA3fXIP8MizgTZJFVG5KFUe8aK5Ab4wd2wrqxbDcP03zEAOVWvF/NSuvzd5xIBRIPYU3/XR40dydz3T5RtswLEbo3cG/5bTnUp2FTD4Trh3qjeWvV1EFy5xVPgZGQkxFMXatTLXoZtYeOAeS7rRHVex1nh3q/N8AgnBG6+qBXwOVN40fW89WZynAaj3STY4MfrvfeCI5Qf+32VFOGsfPa22SmHy3FzZyoN4Q9uaFImfIzePfrllkbMCAPv8Sh6W6VXhcU18SAEvArY8qsHiH/7u9p+y+wRJXrG6iJlY54713FjXBL7LEeroN9u0irAeDyz0CTsGYxQGoWkNV2bEWGOkxu3rlitF17bCp9InfMlh3vCSNRe8Dcbj+zLTnbWHdWRwDeuNqrUS7PkaV2Q320kmTIrKllrC7awIZE8FAXhhaYDM8pnK80MBZahHiYc3TRrhcivhM0Rat2uXwZGkvdr6i/poVzXBufdRtsqqfzp3Wmp7knu0vKuiyB0HBOHiP6x0pvewEj0/4mBJ2BNwHdiRRaUThJFc2gTCcE80e8KIO/ftiux8xDJsvlayy5IC1bfms/JeGbkzfFUWgo39X8YI6wTnLa+mzHT8CEvSBhB8vvRiw2er73Vc61oYuwnNKb0xukAX0/WlGyeOCKb3ZByZuDEXhtUxNxekVMVTR1/yYhH0RAGEaDqVGF//zpif9LPYamCS57UqBZg++tGi4PD8bTeRyFg7SmD2b22PmBsw+6uBx0jpHukb/vvHMeHUD8G7btHD9zFW7fbZYPOZM1wjOXsnEyuUCQ6RyEU3Vq6HsebJRPXRyTsZq0R7NWcREYDXCYomXgyUUj0mJCsbeOM7KTgT76dS1QDGN+V1XywbHx91HI+gZ9TDNBiC51GdfsjN8N+b49oVxNq9n4k9jCezoU++02CxoIvyqEzPNBNulrg7s+Nv52Rw6LGep7SwiKwT773LLF10yMSIitfMIh7qM3k8NWcA2lTr0sIltkZAMWc/5WtjczoMqN6kt5bVI62E4/FM3ZoZ4elOzuH6YAZ/N4+qMc30Vj9DVtrJFLJF/XQ2aTuupHck3WJhC44yj6ViNl4qbMZ84lOdk5tXcdrvcdvzPe/KpIAPpqXFpvR3e/o7gSflQEhqclSNKtDw5fWJB3Jx5T2cgadUkdi29NpZucLt3pTHkggDN8swiyRSa1HpKMjgoOU2HFiSVTi5WXzINoPWPf/vHgyfVyYYKX1pKIZ5MHXVqPVRed266Hxww9k1fjmuT+2wHPBV2OxY0TcmiydgaPjQ8Ubd3lFGDRjOF0CN7JA736e8URzPM8Z/LtlQ4nqGWMGoB1aEUsgsC3BxaMa79egBUMt2SSHJf1TramgGulsp0rxnKyuiIoCQTIAJ2F41S8y57bGBIND3sRpWbSIcX0o3/DJae26sgKeqG55E1wb/URjcc6uMe58Dw4+kkhdrbya352FBUCVTSCDZ8+Fam9h/yMYbFa/HmIthETpDxXM4uTp0HzPNIe0tf6N+u7CVz3WY7ByvBEbDTi5xn+u2mFG8hs5SNWxt/uCfTZFvEcdiHD3x6S7MQE/S5VEhIJR6LRpSVgFUFVYqb+LkgnGvKBRQYUfApkdbqzd22rvhTMpWdVtBP7CtC7JOGeFQqafbNUHo1UdMW8lZggkzxwCoTi0LGpBXZiJx7nXiEUcqSN8nQ0ut8uW1Dc5i1ElGcSmcvqGOZkWFDIPTa9yFaCSRZQKvi1RG8QEdcHQ0NvXDj7FkItPuJvHByRutWRCpus9kfZ+AAWaQmNLsWmw9uauLoYsHAkzgjRKVur4iRrB8CFLqGkEOyXiX26w6mLy+4uLa0+RTg4QTwpcewYoGBwibsAJUahmqeLFL7bFENb4Bo2rfTeqORziOEu4jY4eFowgTi+s3DptbTgJn6kSje2FwnZC64UHzajeDrqZ1CDcWE1NvHtEk9x+uYIn/Ew/3PAvz8U31vIVu17ibY7BXPTfDvbTwDexjZuVz8QXu4LtKAmTMvU01QpGWEbkhO/njreMrkAyQZMy0fbr5PyzYB5zR3wq9uMAtdXk4ekx8FG5r+70JuJOOI5Fhv1fob9AnoKv0DfWq9gXU+JTNFqeEbNaaEADN1ufWFK5jOvv3gCPINVAwlhkPfptoIVf72o4gXzQgkW+2jz9Eq7QAV0AoL1rAG0TKy2lywHkqC4Cua4BVM/32/Ur0AxBdFxCv9hsC2KINrPrME1CEaLKMMzvunJGBBjRfLQzeGMM094KDUs6SFZVO+K6OvzibXD4L8oBZBXnQXi3NwDCM7rPny6AEHxG73LguW5VGE8i8A2Wt0KAq09GAWYTeOzxjgUTzsMAZasI4NCTfSxJ5ghfBaSk/dJ2vox3xSGtCBmkxSF1MfGpA0SJ5wpOSexEYYj+KxgYCqWqOa6abbmh6IUkOv0ZE1tObYSjp/rsDASMSrguOyxcihe/LZhIbiTW008z7TRGwrgcEzjZd64ynvuUXCWIaRyQemDtULLBUS2LSgvA8j3xq0V01JG1eLcCrrdDsV6EoH8ZPSSb3uB04XNCamI1rcw+rROaPTKyyV9BkFnHr0O7kdriAotFNHcM4IAznsB4g5iUcbp7cdh6KdQApayFjt5FQlB32T2etfGsqrZvLIilIP3Az44wBLW3WsrNSYdXcAHiJz/P5eKTij8HfkG1pkUQQo7CiikwRz+G3Y1fzA50Y44PE7Cg8lO5Tw74lJdsie5kZ4vipAMB7A+BrrRge+f94bSS18i8MjSIGgQXR6IXmpuT+b2H3WDspo+rAKr5rG8fEFbQ9yBXW1dHJ5LQ+/r/qxmlu3DGSP6BrrNxwgX9gCtNlQ0dGcevtCNIP2DJ1l1AqFZ8ugQqd/i01TNX4f4KNyh6Qwj05c1AVK2pvRvO2o0lRaoYpkqictx/qwC05Fe07LNk1kXy16ytftAZIWYsjxNW2WmmJjX/9Indz6qsii2UAuvB53K8gJDSgnDEatmayybGH1T7x+ZvpClNh27aQpNEu5B1p/kXz4qNpc7G0XAf0PeO+BGl2tDW29EaN50MyjJtWcnH5tVfz9A+UUJNlkREnJ4fW5wPcxGI2KFdaCjOMdaM/wJwXwDCKmAJ36dAt4w+Sneh0dkTm3H76PbZNE3OX6G3fFBeFjmLyQc/820JCGybPXfdpmY6lhrYhoAtcVZuaRjnTm/rZj4tWcrVYMIo2dqxyAU4h2B0aEx9xpb6x9G7Jt02YCh7wCEuG7acAVBQcDFnM9qhwREO4tNB2gABIXtW/CmMX+6fjUnzZIkcP2OFSwyN0Q9zVcLG2H9XZiK578fzf4l2e4amPwY/rQc5KD9njQr4lZyWNYZeFJHBYjOn/rkqDuwMtDa/5xim8WPF84Li46iYSbFWPlJWo0FfFr6AvmhgpGjjUCXMVy/Dy1qgy2ufJGa+mDnO4CFl92JrVfETapxJdc0JImqKKspoOY/2m8Ekk3/mm/2MmmasKnHqdOWc3kqF/MGoV3qKByeLIQp6X1hJGgl4bVfi/QfC97YeTRwnnLCOVSXWgo/1T1DmroGPkY447Nzr2YXpn5Rp679E5Y80ODjDWOB1umsz6iwLxJsqHRhJd9zcaJwE6vX1iDpfnWNY3AXKxGtoqkso4P7O9H4hxnm5J2VxH8/B/3NScIWQMFhlvXnTBHUFoIfOg1RPCD6esCOdUlVIC9UvKSCZef5JN+qNbSK2UF9g6IVzj3NUxVcwKx12G+sXdsi+VC6aeD2jMXhJshoaM0drK/s/Lfi2m2ovxpp5EwbS42zbI7ECaF8cbADnXvaqLtK4wDFk+H4lTfT243UGuOfTSMbkhJaG15I3F2JTjINg3Ts6SLATan6BDMPR/9wAQDWyXu2a7Rr19BQVhiMS8GEYCMQzDSi9gsVOG+OBH4pMahRyCS1paZw43sBW0nsdAR4IB7YT/gJB7l7sufaGD1n9HfpQb/rPDqBGMHt+IZ7Gway+WfGDYrSHxN6Az8WJAgBLGVvUEiXiuKyHKJ9EaMKrLuE1w/DJm1duPUGOPrmNx1UvXSuYGIW+dbEXddNeO/cQWTwrPc2HQiHp59w+et8QNg7INyZh16wcwErridF+j5QLIk9wbmtUnbV0CqK+qtcWN0AjQwAqDSm99+/9dNTAoEhkFz655W80axFDa+ELJ7mv6zEXe7QHTXY3DHPrjIbvqDhilQpByx3Vw1503xk4YmoXxUhoVMxe9sSdUom3vW0lpvXxDMxrMX2fwfrQVQ73gfaLnBL2i014SjSJcS1+/rMFZFinMoVHEdA3p7BK7PWkuFjvIrEYYIhxmvFBaVK1r3fO8UGZQjkjMvEbqjMxjT2YkLEUcbLtRdeNU1H9gv0dJtPvQGhiQbPJthlfxwdiZphkpSSPDnZHX3tWf0EHeaOxFP1zpu5OdduipG7DjEbqCCEXlhPz4rlyRq3IIvnXa79kEJA0wQ7mQtDhb1cji91OeS4EbvhoBiGaPDit9mIhkYdIrvZj7GrqyM8JcEpWWp0LAye16nJVXl6deJCouc9xdNuaDRwQiqD20pW6zAiSZ0bg06Qwq75u6ET5KgqrjKMCdxz5zR6+of8E7qpOJPiq5S7gzMgtVcxeT34Z90yn0g+7rKbxL8y/ZLDBTpNOB0U/kpvhVUOwfwBzxCxeI08RIEZ78uQ7yxGHY9iKsHgp94Rrxl8LprMRYMNR3g66TmbxL2lnPBdLmMcfO3lDgyKbMv397GBaSGPthhmzIszGrxdbuZwJIoelpuxSQ26jnimvFlcF3qoWWjuR9mDh+owjH2lP08AyeGgcJmbOktHEFXAqhUabZMDjzXa3wcca9Ake9bWmDyIC8lNKFuYQsbkvlwZARgsGBXd3A8x1qbmY/6NAiqsi+qt7xKGh/RABTgF8XysJIq6M7ACf9v3r4oA1bqOTINZTIFm5UHDBYF/dzfRMC6H6xFIiNUN6ElA9uPoxFw/9n+9r2UwZrFTW3C6lm1VPvkNzzpr97a1J7DKydCLgUCN6qvss7tD7okj2vQ2OYumAV5GLROaLyvS2MvDB/xZQLa9ruW+Xys4H1hRbUJMkIbMPQ1wgVNKlEoQUzLCYPF7/84VDgEW64Fel81Syg4Iebpr4JhZN07GNAoFYgPrvsva/s3+2mGvf0j1Du5yn6VQ5YAvjCbXRoRhlRHz4C2zKlQ4yemes2i/5MqniMUuSCLGDV3Jm8K6SPGyX7hx83BbPYICgl50ZeCTyvuEyYdUk8BTlOdpKH9h2PZCxEzKBiwM2YLhTRafHySmLhtefUBjlAesZjLs0KTtGecL+PODR+gD6YZQRJnWJ86XfGmcp1Ie4hCsjbP9sJMxTvc8cfghl32l/GuOL9zRPaXecum4M6els1wGA2BRpubazu04rHzdkdceneCmI1bsxdwsyoyUnATmii3MUnIOVAzKJHe0iBfSNltSvMI1WPRp+/m/O0SQu1LGrKwKO3ZkvRKPLfYWZzbhrLKml1tP9BiIwKd9gs2UW+BzPUMbGK0V1CaGNv9X6EQMp//WeIYYS0YoRk6DkQZYowLE/qRP8H4pDBr5guUMNv+FjcaR1b4Su/8uMzgUqxsyvTsWWm+JiNdxAfEbAO/yWnJLWIuZsHjNbxEZClUlR0+pVup030zf0kQczNPBIsq/dHkUrjKpfEhrCHHWeu6JdhsuNeDJVJs5nLPWMt9DElvSi+8cimROoCoWzQOOIEJi44MmUCPI3+T2DSpjSbeu8gnxBIQSAPyNHP1Pkh9BSOaJmicLK8G8SL1ElDWlu6zKZN+GnpaqBtYLTlyFEKtH7hGv23k9ZSLAH0pJvQSEs4vZhA6VFHIiXCNbbgPsQHJJV7NikXLuubZOufVbxT3F8TQfh36xqEAklkIsRfjKLZudd2UFpwkLJzqC+qj9RsO0hjjhG4BS4rw3fcn1+yr7piQJGdqd070Ar6hesxRgUDB0IjqtMSy9hhHpDUd/hnG1cFTpYYDgajRM0Bx0Tn9pMWpdW3T64pywvf7dKDiYa5uAkE4AU+P9DGfDUC8yMSgmywv3ZxCBztEsuGgkYFihQz+5NVlPpT73Oz4r0ewxffl86emQ3lYjM4E7A/YdFMx96tdtbOeElDnehj/vx/V/Z9ZjEHp2AYUSHBSZVZxTwprnUTOWiaqqbuJW+nhWIvK8aTYfttHKEmbSWJzNCK6O7fsAxThuZsmr2oJUQabzscxPNZOmJRi5o2s8MLgVc5eW54y3pBGUAdz2ulNKBmS/1nC5eurjwRycgSKjR7iq83zLMFqQYyNog6Js397oEGveatKd1k7v5rRRHzggJLR4vkHkAQ7cYCPyED3XO9uhIgVmG08WBbnfpBdEprkUKUNe6umuxdzkJuOGjeiBT9lk2rpVFDegOvzabywinc+pe78WRrVuEjj5KxcaAjG9mPJSto6afRQWFZ445ddCPcIDhqRQL8U5dSunmf7rzJ7gTGAtjG/1WuJIJksXWHVnU+vnsOfNu5lnHP0DVpvPviR8r0BeUwlhJ89guALXs6D/NLU6BnJcxPCebaidsl89vSNfoiRgtO/G1j8H4mW9rPwSly4diI0N2ZhtfN1dhbkmySJ9r3/i6M3i0Lk/ZX5/tShrbuvw+d4DOYj1H4SmZ5QQtCxKNupPy1huJf6l3oUCI6zNecrOjCkcZJcloggojA6PG70uo60xFrEFkvgEk3JkpUEupie8j44n16cYxs4YhiJXuD5jXjnuGod65GyZ6tU62Xir5xzKUAC32vSy/UhOTxR13wMk+h18+4KHbzIFqsk2mHuC1nSKkPryAjuuD9eCz9igZz+5OPVis3v/hrt3yNYu5NPOWcQIwy1bH9eCttEUSCyVl646aCN3BNDrvSiq+TCsvAg/fZ0rcGDk5ba9WWWI2bC24ERw5g1LguaFRGnyRa6tyHkLX7V1IcVParI7VHGB69cEXvXhM0oq0VoPOSDxwEsG2sRE/dAdkniVCGeniak/IM8B8DooLEfzZvwDKbUSsOxx0VNiJ6la64S1h9wF0aGdh0eMgskKTMyN9J5j542fmxT6LKZa7JlDqMtaPdU0mBg+VIjjAUhTk0UCGQzkYjKsvCWS+Xo10XZOkmDm+QwnaEevPFxSgXX4+38cnqtT1zMMbcFHiwU9rN0CVh2HRB0Jhqwmd5CGwFWDQZhaMR06+Koddv04Sv/pZorPoYcsXFiqw7KXRxipO3dlK1MNdE/EK4n3lzPw1YZPX9BFP4Rj8p/7LnXNzcqLAXnjQ5f6bXjvgYCYQpgYl6GEGQWiuNpBzcRUfeEvpekeUEeyY6K0h5x+A+ZM11J5z1gEg71kxgDYT3hE4d8j5cC0Lpwxs4J4kfYTR85IEbG2IEpDg9mYIxZ/6yJSInqHEIX6tdwzniR9JwVH9eYEY92quVPlhvAmj7EeE7Ke6nycvGAeAkR7hoS03xb5SHr865tC9QNjBvcV1XcwnWkipOu/p9cMw1I13MZlRIZ/NxsDfY6/rCnB7xVX8OvdQG5VnFzgzKW2IW587F/bQ7pw9UlRzeoxHtxbIoW3iBaZpM2DVFVfthXN9Nav50kyBr67X+qnSkgMdAy4GnslcuBtWWx4kCULEjxQ8Cd+wHY/KcBjvsFHxqBoSqJGlt258Kk/lmRObehEmfrgIRfamz7KrOIm9buIh5zgoRl+0CGkjeIPYL/eEmuWbqK1j2CazI+8+sRC3Ayg1RkqvNRtTDYvFzdVgeast9qr7tVNPZQzfhUzGgFCzZB9QX15T8hm4IVmZ3o29NAo5PuNf18aTUXToUQLUZOdMYEE4j9qBE7kW9cUzQEq4GQDA+4c0LkjoGXd9QDSCd1GPVwBdxJw7c05Wbh+E0uuxA4uD7GWBFb8QWQN1HNCrtKd2o8sDPTmmSnsnXzc6YppVABexxvpeFxb8h9LYfVqWPBjOosP6AQ7xfQOIwS/NyIIvS4njFh266PCsBP5QY=
EU Politik
publicerad 28 november 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel i russin – EU:s gränsvärden överskreds

53 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbrukade fordonsbatterier testas framgångsrikt i Luleå 

38 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

22 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhet

Hon vann Hållbart Ledarskap 2025: ”Så jobbar vi med hållbarhet”

26 november
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

7 nyheter på veckans EU-agenda

2 timmar sedan
Premium
EU

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

3 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

4 timmar sedan
Premium
EU

EU presenterar ny strategi – ska accelerera Europas bioekonomiska omställning

27 november
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

26 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel i russin – EU:s gränsvärden överskreds

53 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbrukade fordonsbatterier testas framgångsrikt i Luleå 

38 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

22 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kina, Indien och Brasilien lanserar gröna sjöfartskorridorer – trots globalt motstånd 

9 minuter sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på veckans EU-agenda

2 timmar sedan
Premium
EU

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

3 timmar sedan
Premium
ENERGI

Så bygger vi framtidens hållbara boenden – lärdomar från Backåkra

4 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

4 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Bekämpningsmedel i russin – EU:s gränsvärden överskreds

53 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Återbrukade fordonsbatterier testas framgångsrikt i Luleå 

38 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU inför nya gränsvärden för skräp på havsbotten

22 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Kina, Indien och Brasilien lanserar gröna sjöfartskorridorer – trots globalt motstånd 

9 minuter sedan
Premium
EU-svepet

7 nyheter på veckans EU-agenda

2 timmar sedan
Premium
EU

Käftsmäll mot EU-kommissionen – Omnibus underkänns av ombudsmannen

3 timmar sedan
Premium
ENERGI

Så bygger vi framtidens hållbara boenden – lärdomar från Backåkra

4 timmar sedan
Premium
EU

EU:s nya bioekonomistrategi kritiseras – ”bristande miljöambition”

4 timmar sedan