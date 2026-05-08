EU, Brasilien och Kina lanserar koalition för koldioxidmarknader

Koalitionen ska bidra till mer effektiva, transparenta och trovärdiga inhemska koldioxidmarknader och stödja genomförandet av Parisavtalet. Arbetet ska bland annat omfatta system för övervakning, rapportering och verifiering, metoder för koldioxidredovisning och möjlig användning av utsläppskrediter med hög integritet. Lanseringen och det konstituerande mötet hölls i Florens, Italien med deltagande från EU-kommissionen, Kinas ministerium för ekologi och miljö samt Brasilien. Nya Zeeland och Tyskland är de första länderna som ansluter som medlemmar. Brasilien ska leda koalitionen under de första två åren, medan Kina och EU-kommissionen blir medordförande.

Nästa steg är att inrätta ett sekretariat och ta fram en arbetsplan som ska antas vid en konferens om koldioxidmarknader i Wuhan i Kina den 15 september 2026. Enligt EU-kommissionen finns omkring 80 system för koldioxidprissättning i cirka 50 länder. Koalitionen ska enligt kommissionen främja erfarenhetsutbyte, gemensamma standarder och fortsatt samarbete kring Parisavtalets mål.