Kaffebolag lanserar gemensam karta för att stoppa avskogning

Dagens M&U Stora kaffebolag samarbetar för att skapa en global satellitbaserad karta över kaffeodlingar som ska identifiera områden med risk för avskogning.

Avskogning av regnskog. Foto: Adobe Stock

Flera stora kaffebolag har gått samman för att kartlägga och motverka avskogning i sina leverantörsled. Målet är att skapa en global och öppet tillgänglig karta över kaffeodlingar, med hjälp av satellitteknik. Kartan ska identifiera områden med risk för avskogning och samtidigt stödja restaurering av landskap och lokala jordbrukare.

En pilotfas startar i Östafrika och omfattar cirka 1,2 miljoner kvadratkilometer i bland annat Etiopien, Kenya och Uganda. Projektet ska ta fram två datamängder: en baslinjekarta för 2020 till 2021 och en uppdaterad karta för 2024 till 2025. Syftet är att bättre skilja mellan skog och kaffeodlingar, eftersom felklassificeringar tidigare har varit ett problem.

Initiativet, Coffee Canopy Partnership, leds av JDE Peet’s och samlar aktörer som Louis Dreyfus Company och Sucden.

publicerad 27 april 2026
av Jon Röhne
jon.r@miljo-utveckling.se

