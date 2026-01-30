Energimyndigheten meddelar att en ny utlysning inom negativa utsläpp planeras att öppna i mars 2026, med en preliminär budget på 300 miljoner kronor. Syftet är att stödja projekt som kan bidra till negativa utsläpp, särskilt genom bio-CCS – avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen.
Energimyndigheten satsar 300 miljoner på negativa utsläpp
Klimat Energimyndigheten satsar stort på klimatomställningen och öppnar snart en ny utlysning. Fokus ligger på teknik som kan ta bort växthusgaser ur atmosfären.
Foto: Adobe Stock
Utlysningen riktar sig till både forskningsprojekt och mer marknadsnära initiativ, såsom pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar. Stöd ges till projekt som arbetar med avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung.
