Energimyndigheten satsar 300 miljoner på negativa utsläpp

Energimyndigheten meddelar att en ny utlysning inom negativa utsläpp planeras att öppna i mars 2026, med en preliminär budget på 300 miljoner kronor. Syftet är att stödja projekt som kan bidra till negativa utsläpp, särskilt genom bio-CCS – avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen.