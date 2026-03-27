EU:s kemikaliemyndighet Echa rekommenderar breda restriktioner mot PFAS-kemikalier efter att experter slagit fast att ämnena innebär risker för både människor och miljö. Riskbedömningskommittén lyfter att PFAS är mycket svårnedbrytbara, sprids långt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem som cancer och reproduktionsskador. Förslaget innebär ett omfattande förbud med vissa riktade undantag, där särskilda krav ska ställas på hantering, utsläppskontroll och konsumentinformation.
Echa föreslår breda restriktioner mot PFAS
Branschorganisationen Ikem stödjer en EU-gemensam begränsning men betonar behovet av tydliga regler och övergångstider. Flera svenska EU-parlamentariker välkomnar beskedet och uppmanar EU-kommissionen att gå vidare med ett förbud.
Sveriges EU-kommissionär Jessika Roswall (M) är tillsammans med fransmannen Stephane Sejournė ansvarig för PFAS-frågan i kommissionen.
– Vi vill fasa ut PFAS. Samtidigt behöver reglerna vara enkla och tydliga, så att både företag och konsumenter vet vad som gäller. Det är även viktigt att EU håller ihop i den här frågan, så att det inte blir olika regler i olika länder, säger Jessika Roswall till Dagens M&U.
Slutliga rekommendationer väntas från Echa senare under året och ska ligga till grund för ett kommande lagförslag inom EU. Echa har också inlett en öppen konsultation där intressenter kan lämna sina synpunkter.