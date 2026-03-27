Echa föreslår breda restriktioner mot PFAS

Dagens M&U EU:s kemikaliemyndighet rekommenderar omfattande begränsningar av PFAS-kemikalier efter att riskbedömningskommittén konstaterat risker för hälsa och miljö.

Jessika Roswall. Foto: Regeringskansliet

EU:s kemikaliemyndighet Echa rekommenderar breda restriktioner mot PFAS-kemikalier efter att experter slagit fast att ämnena innebär risker för både människor och miljö. Riskbedömningskommittén lyfter att PFAS är mycket svårnedbrytbara, sprids långt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem som cancer och reproduktionsskador. Förslaget innebär ett omfattande förbud med vissa riktade undantag, där särskilda krav ska ställas på hantering, utsläppskontroll och konsumentinformation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Branschorganisationen Ikem stödjer en EU-gemensam begränsning men betonar behovet av tydliga regler och övergångstider. Flera svenska EU-parlamentariker välkomnar beskedet och uppmanar EU-kommissionen att gå vidare med ett förbud.

Sveriges EU-kommissionär Jessika Roswall (M) är tillsammans med fransmannen Stephane Sejournė ansvarig för PFAS-frågan i kommissionen.

– Vi vill fasa ut PFAS. Samtidigt behöver reglerna vara enkla och tydliga, så att både företag och konsumenter vet vad som gäller. Det är även viktigt att EU håller ihop i den här frågan, så att det inte blir olika regler i olika länder, säger Jessika Roswall till Dagens M&U.

Slutliga rekommendationer väntas från Echa senare under året och ska ligga till grund för ett kommande lagförslag inom EU. Echa har också inlett en öppen konsultation där intressenter kan lämna sina synpunkter.

publicerad 27 mars 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
