Echa föreslår breda restriktioner mot PFAS

Branschorganisationen Ikem stödjer en EU-gemensam begränsning men betonar behovet av tydliga regler och övergångstider. Flera svenska EU-parlamentariker välkomnar beskedet och uppmanar EU-kommissionen att gå vidare med ett förbud.

Sveriges EU-kommissionär Jessika Roswall (M) är tillsammans med fransmannen Stephane Sejournė ansvarig för PFAS-frågan i kommissionen.

– Vi vill fasa ut PFAS. Samtidigt behöver reglerna vara enkla och tydliga, så att både företag och konsumenter vet vad som gäller. Det är även viktigt att EU håller ihop i den här frågan, så att det inte blir olika regler i olika länder, säger Jessika Roswall till Dagens M&U.

Slutliga rekommendationer väntas från Echa senare under året och ska ligga till grund för ett kommande lagförslag inom EU. Echa har också inlett en öppen konsultation där intressenter kan lämna sina synpunkter.