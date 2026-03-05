EU-kommissionen har presenterat lagförslaget Industrial Accelerator Act, IAA, för att öka efterfrågan på lågkoldioxidteknik och industriprodukter tillverkade i Europa.
EU föreslår industrilag för att öka efterfrågan på europeisk lågkoldioxidteknik
Dagens M&U EU-kommissionen vill öka efterfrågan på klimatsmart teknik och produkter genom det nya lagförslaget Industrial Accelerator Act, som bland annat innebär krav på europeiska produkter i offentlig upphandling.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Lagen innehåller bland annat krav eller preferenser för ”Made in EU” och lågkoldioxidprodukter i offentlig upphandling och offentliga stödprogram. Åtgärderna riktas särskilt mot strategiska sektorer som stål, cement, aluminium, bilindustri samt nettonolltekniker som batterier, solenergi, vindkraft och värmepumpar.
PWc67KhpFwQKyfJzC0Kb0fONh4ZR1NrvpF7Pilcl3onMUrkLbTM4VGcDUs+xL2SG9pIjOi/CxUMh3HUq3eD+MY8asmKP/K1eD0BMndXlMUxrviV7tAz3h8Gh0pR412y+M+rgZMf78UjLMmErl67xDuvEh+8uKnnKySYWPS/xkxysTrxnushLbNxwudzwCmm1BF0wZQPEkIiV1zlkhOb3IHAO+PHSHDTTYewS+iUAUKo51birZei9UuN5n/X0zrc2tJZ7wz3CsxeG85p1snvuPYchar5ERVRcvUFcAHKE8oKR+A/5INwe1GI1X1vL+0OiNS6mHahuZRJxETnYy3HFozqf5AmJQ7zeiqO7uxzpAVWgno0uXlD7sXfMtArRnMSoWUjs8E2YOlYy815FqQRuhXgTmcZVatLaMHF7tjs1MCCAZcLgM4PGXgKm7boTN2e09CRGqLrb0ViqVJcRGdgrOAghsvca0UfWvP7obXpO/zBueLEImbI6XapXXcfRxBSVb72ppIW5s+g3UzyFPL9xkr5GTU7Dz7Aj3GzExoNm45PUk+Z/PbKjHheAvNQgOSldIg61zciw+vLVMgiZrw9LiTuDqOzgp8sxwo2pM7PsrXEET5IU0HTxlNuAEcrqPk6jwfKDa5sTCXqvrz5gdlcdV7tjwwPtEs4GxOxHUYgIXCZJBOMZSswEhnMFIqzf24GB