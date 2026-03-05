EU föreslår industrilag för att öka efterfrågan på europeisk lågkoldioxidteknik

Lagen innehåller bland annat krav eller preferenser för ”Made in EU” och lågkoldioxidprodukter i offentlig upphandling och offentliga stödprogram. Åtgärderna riktas särskilt mot strategiska sektorer som stål, cement, aluminium, bilindustri samt nettonolltekniker som batterier, solenergi, vindkraft och värmepumpar.

PWc67KhpFwQKyfJzC0Kb0fONh4ZR1NrvpF7Pilcl3onMUrkLbTM4VGcDUs+xL2SG9pIjOi/CxUMh3HUq3eD+MY8asmKP/K1eD0BMndXlMUxrviV7tAz3h8Gh0pR412y+M+rgZMf78UjLMmErl67xDuvEh+8uKnnKySYWPS/xkxysTrxnushLbNxwudzwCmm1BF0wZQPEkIiV1zlkhOb3IHAO+PHSHDTTYewS+iUAUKo51birZei9UuN5n/X0zrc2tJZ7wz3CsxeG85p1snvuPYchar5ERVRcvUFcAHKE8oKR+A/5INwe1GI1X1vL+0OiNS6mHahuZRJxETnYy3HFozqf5AmJQ7zeiqO7uxzpAVWgno0uXlD7sXfMtArRnMSoWUjs8E2YOlYy815FqQRuhXgTmcZVatLaMHF7tjs1MCCAZcLgM4PGXgKm7boTN2e09CRGqLrb0ViqVJcRGdgrOAghsvca0UfWvP7obXpO/zBueLEImbI6XapXXcfRxBSVb72ppIW5s+g3UzyFPL9xkr5GTU7Dz7Aj3GzExoNm45PUk+Z/PbKjHheAvNQgOSldIg61zciw+vLVMgiZrw9LiTuDqOzgp8sxwo2pM7PsrXEET5IU0HTxlNuAEcrqPk6jwfKDa5sTCXqvrz5gdlcdV7tjwwPtEs4GxOxHUYgIXCZJBOMZSswEhnMFIqzf24GB