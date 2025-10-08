EU:s räknesätt gör bakpulver farligare än giftiga bekämpningsmedel

Kemikalier EU-kommissionen anklagas nu av tre miljöorganisatoiner för att vilseleda medborgarna med ett riskmått som ger bakpulver 800 procent högre ”riskpoäng” än ett av de mest giftiga bekämpningsmedlen.