PAN Europe, IFOAM Organics Europe och Global 2000 har lämnat in ett klagomål till den europeiska ombudsmannen. Enligt organisationerna använder kommissionen ett riskmått – HRI1, Harmonised Risk Indicator 1 – som kraftigt snedvrider bilden av bekämpningsmedelsanvändningen i Europa.
EU:s räknesätt gör bakpulver farligare än giftiga bekämpningsmedel
Kemikalier EU-kommissionen anklagas nu av tre miljöorganisatoiner för att vilseleda medborgarna med ett riskmått som ger bakpulver 800 procent högre ”riskpoäng” än ett av de mest giftiga bekämpningsmedlen.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– Indikatorn leder till absurda resultat och ger intrycket att ekologiskt jordbruk är problemet, eftersom den missgynnar naturliga ämnen, säger Eric Gall, vice chef för IFOAM Organics Europé, i en kommentar
MoIaLKPQv5oCVtvxnu6lYpUv0HEElGn7WmJbsE6BvsdRCYlQwn7MvwdmW+aAVpAoNv9MaEA/cIV+MOrt5LMgA+Q1p5A5eksj4ZamhdCtDTEDwmQTCKgRmJB97Z/QeavxOYgr9xp/w6mbR9jt8DdSwJqlclInzrCKi+8RlyMkrAx0AOS+TnjtpFg+lpONVu2zFSA16tQ96Ruuc9WR0J7+6zgyjIcfC6UZd2XgF2ALsMDyAYnZZzkkh6ma75XjDETnaEB0xVa2Hf9yDUHlg8he3dAX1cOHyZn/k8+/BDsdM0ovfdLaB+Srm9d6Y6wo3BW7XmFamNLZDCUHbhQF+Hf4Ar0bgMj1EDXMuvl83PRUBwGtxTxz4Qo+2+415d1lGqvdrvmpGQ7lsL/Pbt6YfbBEtad7trpL0iUszoz+0odNy9RYiib75l38nQlkwYxeVdolZs8qBFybwdEhX28C8BtB14ds7y73+HkmUfq2XE1BJRHe5elYxdORY/d+q3KsMRbXbXT4ax8z82wbZX0Cn3OzRrd8AubNbcKlpOj6SStgVTN8qaCYIwxpEAG12xU9kyO8y8ZBKsq0fc/XQMVYxdZNFPlpqqSa8kJnkCF7/f72Tqlsc1+jCDMINLuUi1EyvpLbUg3obWdvt1HEMat7S/OZ7EAFKoach/ZU8J9qvxuWkkSZjqO0z7TMC3e0rPECTTqkMhXLEDufbbXPIjX8s0KeEasAFt2iesKajhKwR8zTqOj4zG/GXUjOq3v6FW7aAvGZEmkwUzB1ayaobHwclVeONIcRDalyIBzKFSW1HJ+Op9jp6AvleoyomOVnOOJdpJZ8eFXGugdybdhrHnRB0ClncwSrC159Jlp00WgM+3vpDCouEMxctoBGB64MaA1Wf/W06XHDF8hpS4xUgQ41+3h5XwQSd9CYCaWgSQs/DOHBw4HdwlnsEyXd3EmoqkLZPm1/BFwONGxfngotEC4vFrH0NpTEtKwOb/5iJP0kjJb0EPAWiA5jxhYzC+xf9ladBt5yvgkdHgpdwKSYhhm/m8Q2GAVl9kTVAjnRZbIghNwiOG6yPJslYbFsOlBI5/hU8rG6TYojFjMxm0mfcklj+43/JYWHFqNOunWgaNv444P9Gy/xW6xjWDCaEGPHVMJ7VWci/d7BmBfSRCNXNHPfMTn87t5mXbgGVGtENgrPm5iiRkq+SRvr8AMoGRfm50X7GYYSDuRQh9mHZZMURWdYtznNFEi09trjD3mlvzjDY0vdPyRvD628BSiKOd/IgTteKMHgeGNnRdpyefU0E90ZLqKuXoQRuvLom4VRjpjuzbmd8bxOxinGfVTAWzgI8HaxzGrG5vK1203gii67gnlU+GXOKOdr+Y3DybJOyPBLy7gxgM6WzYu58e41MZfRNCQKs/a857GGeGkfw1MwLFVuu9FiIdGA2iqZgmusOfUN9DvI4t/fFwa/t5h6I0X0lBNLhyrYWS2f6Vr7fgFBIQhKnvsFCm1uoQjb68AtZGfZTBWYhtQHQOTQh0WTHNOaRDLWfZGt7wBAxkftBEX9a0muDmqNkY655W2391veVGdJZJWQxt9nrTy7saFSjiitVXTwA8jTOB90Hf0rhGjTmSbGwF1362K96xCqF4mDuyXMwKHSc7wzwiq4JDiMfZssYczVDjAoNmBWziqfnFAslCgk2D4xOoUFTbQg+5rmEsxXPJ1JiADHpcwC/cTJApkusMbdL9Lo768Udv9hu7G8vFIZ5953RsAPeuW4YaXQyU7kiLOWdOs=