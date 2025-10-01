CSRD skjuts upp – här är regeringens plan

HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhetskraven dröjer. En ny proposition innebär att företag i andra och tredje vågen av CSRD får två års andrum innan rapporteringsplikten slår till.

CSRD skjuts upp – här är regeringens plan
Foto: Adobe stock.

Regeringen har nu lämnat proposition 2025/26:21 till riksdagen. Den innebär att införandet av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering, CSRD, skjuts upp med två år för flera grupper av företag.

”Genom att senarelägga kraven minskar den administrativa bördan för många företag. Samtidigt frigörs tid att i EU komma överens om enklare regler”, skriver regeringen i propositionen.

  • Stora företag och moderföretag i stora koncerner som inte är börsnoterade eller har färre än 500 anställda ska börja rapportera för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2026.
  • Små och medelstora börsnoterade bolag, små och icke-komplexa institut samt captivebolag ska börja rapportera för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2027.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 december 2025. Nästa steg är att riksdagen röstar om förslaget.

Läs vår tidigare artikel om lagrådsremissen här.

EU Juridik & Politik Klimat
publicerad 1 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

