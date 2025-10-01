CSRD skjuts upp – här är regeringens plan

Regeringen har nu lämnat proposition 2025/26:21 till riksdagen. Den innebär att införandet av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering, CSRD, skjuts upp med två år för flera grupper av företag.

”Genom att senarelägga kraven minskar den administrativa bördan för många företag. Samtidigt frigörs tid att i EU komma överens om enklare regler”, skriver regeringen i propositionen.

Stora företag och moderföretag i stora koncerner som inte är börsnoterade eller har färre än 500 anställda ska börja rapportera för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2026.

Små och medelstora börsnoterade bolag, små och icke-komplexa institut samt captivebolag ska börja rapportera för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2027.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 december 2025. Nästa steg är att riksdagen röstar om förslaget.

