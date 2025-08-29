9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ Regeringen redogör sina ståndpunkter kring EU:s klimatmål
✔ Bilindustrin: EU:s koldioxidmål för bilar är inte längre realistiska
✔ EU söker nya experter till plattform för hållbara finanser
✔ Echa öppnar för fler undantag i nytt PFAS-förslag
✔ Sverige skjuter upp delar av CSRD – remiss skickad till Lagrådet
✔ Skanska föreslår reformer för mer hållbar offentlig upphandling i EU
✔ Efrag förklarade förenklingarna i ESRS
✔ EU-dom kan stoppa avverkning under fåglars häckningstid
✔ Rekordår för skogsbränder i EU – över en miljon hektar har brunnit

Regeringen redogör sina ståndpunkter kring EU:s klimatmål

Regeringen stödjer EU-kommissionens förslag om att nettoutsläppen ska minska med 90 procent till 2040 jämfört med 1990. Stödet gäller dock under förutsättning att genomförandet bedöms som realistiskt och att målen kan nås på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt som stärker unionens konkurrenskraft. Det uppger den i en ny faktapromemoria till riksdagen.

I sin hållning betonar regeringen utsläppshandeln som det centrala styrmedlet, behovet av konvergens i EU:s klimatpolitik samt att osäkerheter inom markanvändnings- och skogssektorn måste hanteras. Bioekonomins roll och incitament för permanenta upptag som bio-CCS och DACCS lyfts fram, liksom en teknikneutral energipolitik där alla fossilfria alternativ, inklusive kärnkraft, ingår.

EU juridik Politik
publicerad 29 augusti 2025
av Jon Röhne

