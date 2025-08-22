6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Miljöutskottets rapportör föreslår att klimatmålet för 2040 avvisas
I ett nytt utkast till betänkande föreslår EU-parlamentets miljöutskottets, Envis, rapportör Ondřej Knotek att EU-kommissionens förslag om ett nytt bindande klimatmål för 2040 ska avvisas. Förslaget från kommissionen innebär att utsläppen ska minska med 90 procent jämfört med 1990 års nivåer, som en komplettering till de redan gällande målen för 2030 och 2050. Ondřej Knotek varnar för att ett framtida ”Fit for 2040”-paket kan leda till ökade kostnader för företag, förluster av arbetstillfällen och minskad konkurrenskraft.
