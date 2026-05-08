EU ger över 1 miljard euro till vätgasprojekt

Nio vätgasprojekt i sju länder inom EES har valts ut för totalt omkring 1,09 miljarder euro i EU-stöd genom Europeiska vätgasbanken.

Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen har valt ut nio vätgasprojekt som ska få totalt omkring 1,09 miljarder euro i EU-stöd genom den tredje auktionen inom Europeiska vätgasbanken. Projekten finns i sju länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och väntas tillsammans ge nästan 1,1 gigawatt elektrolyskapacitet. Under sina första tio år beräknas de producera över 1,3 miljoner ton vätgas och undvika utsläpp på omkring 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Stödet kommer från EU:s innovationsfond, som finansieras via intäkter från EU:s system för handel med utsläppsrätter. Vätgasen ska bidra till att minska utsläppen i energiintensiva sektorer som transport och kemiindustri. Projekten får en fast premie på mellan 0,44 och 3,49 euro per kilo certifierad och verifierad vätgas under högst tio år. De utvalda projekten finns bland annat i Grekland, Spanien, Danmark, Österrike, Finland, Tyskland och Norge. Spanien och Tyskland deltar dessutom med nationella medel genom modellen Auctions-as-a-Service, vilket tillför ytterligare 1,7 miljarder euro för projekt i respektive land.

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö, CINEA, ska nu förbereda bidragsavtal med projekten. Avtalen väntas undertecknas under sista kvartalet 2026, och projekten måste nå finansiellt avslut inom två och ett halvt år efter avtal samt tas i drift inom fem år.

publicerad 8 maj 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

