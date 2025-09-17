3 experter: Så minskar du utsläppen i din transportkedja

Tema Transporter Klimatoptimering av transporter kan upplevas som en snårig process, men det finns tydliga steg att ta. Tre experter – från forskning, bransch och analys – ger sina bästa råd för hur företag kan minska klimatpåverkan och undvika vanliga fallgropar.

3 experter: Så minskar du utsläppen i din transportkedja
Anders Nordelöf, Maria Taljegård och Tina Thorsell. Foto: Pressbilder

Att klimatoptimera transportkedjan börjar med att förstå sina största volymer. Det menar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.
– Om man ska börja klimatoptimera behöver man fundera över var de största volymerna är. Vad köper jag mest av? säger hon.

Hon pekar på vikten av att analysera transportbehovet för att sedan föra en dialog med de transportörer som hanterar de största flödena.
– När man har kommit så långt får man sen fundera: Vad är det för transportörer jag har där? Ta dina tre största transportörer och ha en dialog med dem. Det skulle jag säga är en riktigt bra start.

publicerad 17 september 2025
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

