Trä tar ledningen över betong när biodiversitet vägs in i livscykelanalyser. Det visar den första delen av Sveafastigheters fleråriga studie Trä vs betong.
Duellen: Trä slår betong – när biodiversitet räknas in
Biologisk mångfald Byggbranschen har länge jämfört trä och betong utifrån koldioxidutsläpp. När Sveafastigheter nu adderar fler miljöeffekter, bland annat biologisk mångfald, visar resultaten att trästommen står starkast.
Patrik Schön. Foto: Sveafastigheter.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Studien tar avstamp i två likvärdiga flerbostadshus som bolaget planerar att bygga i Vallentuna: ett med trästomme och ett med betongstomme. Syftet är att ge bygg- och fastighetsbranschen ett bredare och mer heltäckande underlag för materialval.
hpXdwVGQzO1W0KD16X9QJ1BT1eEc5dQLdcZfBHcz6YgbdjN/M30CH1gabP8/Z1lu2kuXtqudpPGn5zAoYN//grraTYiFpB8mfVh6nvKuVd5qEwscG6v9ZfFUrqqe0bOg3pD72CzIXmk2UN9GuqVk7nbbZpa3C5/pZcWaz8RBwx7+RA7SmsPpw2vdxPJzziTuB7be3f+5TTKWuns2YE51cL+v2J0jv9L0fjqdtbBWw/qnpd3Tk87aU5cKb9SMiP7olFgk/zah5RJIvu7Opes2lxyX8moHUu+pakbqfzcrnqTT82IQEZ8Ij3NKEyHNUSuzGEaRj4xjl6z5YS6YRIgOT/8FlTFhYXYZDrDJkFkmmJmfaM9QBV61TmTNF5/UJd4R3B8K52OfPhG/iRlpa4XDYrjhDNyP/wSWpVhEyff1k9MFJ0SnJdsPm8qd14q/1j3K5OsXuSxOsyBilyNta7hGfvlAzsysM9PhiFjRvWt7HO+LHKTdkeB/+D7CYfnbedguM9fm9EoeWob4OJfNrNWnr4ZOqEnoV3Sl2nOOiqnn4EdnzoR7GuZM9qw8PyCZgezVHpgHDOJ7kyxuLyFEz3QVdFlB4nfYqDyN4SONapb+SgXDCSLaHCoxhv0BtqoDzvYuBmKUEGmOlAc9YpySpWjXjRwx21kDiHGaOreqRvHRF4J/NvtOQawcdeseA6qoYlpRE5ak07RFCQziv8f2UV/Wn2F66sk5epG6W5Kr/oC2kv9tJd4xPKX2Wegtu2lLvaFEM/DwmL9bON2zRZIp48gbqurCgpQ266GlxyhvXkv1Q++G6LIdrGf5+97kf8D/o1J2dnFRKgSwQ20HCD9Q0iuwHJXqnorIvmh/6HeJOBZhSs0D7lc4FuB0ApnIVDrlk6UwBmQ/Sw6CUziW8at9rkCyn1jIb0yyaIPG3PNiSU6K43mYmDCQAPU4BpxL0xXFzmYWAw/otKcu1hGNP/VJKpoWXtcyAGRq2xQuulA4OetmEcxGI+qgoDsgdEFEC6Mb0kFXOt/bo/4YYsg1LZUW6tpR/i/Dk5Xkv6x4EAQW/ZlxrlGZIjcbvZxQUoZNez0O/OkGQRRvxK4inBJFsKhxLZ3863cIq/OuhT5UheqOgLRM8NKTTrhfKwRiIMsEHuCR1kQoGOdyHMlx5u+kXxqAbURUomNxKqZVytNBvjUCBqJSdtobsDd6qZc8ikBXvsy1hH/gM5YSvHEY6yJZ46U/jBJlTvim2tntCNNBM59oeIcTpO+X5FQ4sdfwHIXGAKIggeKUDxXIR6eICMMpr9gRs2gr7F8d3pToxf+8Dy1iAxGpwyfGMJNM+HHx03e4Prz1W8a5PDuzukRAeQ7KQi8bu2nNl66qnDO1aJMpeajVeJLw5u44lpzL1UFxDs11Z9OHlOxECOaGJdIaMzxDRoPqhRKYeSk3QzyBil7mnYpSs2gsW1i2F3aT81aSow8rDhnckZ6OwjPnm8zJWuNc7eH/dj3S52+bbbb3RLwaDai+wlJagsmDOywXUaR2/5T54ewHQ2ZsqFopC/Ubuu1vVh46Iqn6fFVqFHTCWv4NkNDnN2iNd4fFgEYMa/FccoXmrvTfO24mi/P3fJFghv7JbEwvT0O+E+rq3kHu68+JeYgP+nrwGAwbbGfsqEOvEL2JxjbjUXLwa1K1qlSgJXhfgDEXRNIHp62TZYAfJyqCjqhHPE4rKc7QHL+5hF/ubx6fO3tw5LvpgHjqNV1z5YN6miQ12+aky7YVwj1k/EIpAJP5ndi284XQX8+HQ3GPiSEomj7R+79PenNzpREiGIIYEbIIlGyVbmBsAif6bDsU6N0I4aYtwG9ybppqkTC0vzrmZ0zuJmPWDtIOftx8MX8EYU7yaxHoU8rqinDWAc82t2cwz07qJey1+LHn3z7VYyxvGuJhSFFhBkyTp8X2rhH37Q4UhyQRuHjsKlFpcrd1QaWMIuw7xOmXzgBCS5O8oQDmYQaSN16fX26dQgGptQ8Gwlb8xArl8nuxqQxXCKZXzfxrnVVG7Lm6PL7yrCAkZx4Rxlt3JHo1MuxEWm4gd855JtyuNCTAHF2GQo5MHrc2Wojdy46w0E78mIk7ZQtohiy/vgiPV7vD54Rxx2jOWr40wol8oTHyk4NlIvJaKcg8lyKElBvsStl1cZJ0GX+1KoOsxkImGiFyOtTsRxH23yrmNVfGlcyUfjmYmCg0YMa7pbVxoXSwdRxYW8l3a3omRIQNF3Wh1fT0ASPkKLlCi7oHDLW+YKhiJcrS7N45suNvaxJzyJFv5gxvPra49yudnOiSaFlx7vQLUoH8639FxvStcNWfSGshqxSXZjrDsNseGsGssUyeab5W/2ZGce2p3YFGc6hZ87ZIrMGwUMZsCfI2B/NmxQiUaJX6jWiqlG/h8VbG5/ucMWi9h05vexUOYlddqEZdBKNjn8aHYuIc8Wv0/uCqqJHeI8znO1wdw3lJSrHH1xB4PXrpsy7xDItT+JWU7GtXj7ym/oQu5TXKnvQjGRGdLS5bqXnDhgd2KveI+1IGB80NI1jlD2/bY5xCZUQHeRsnJdo3YCzw1kRcMwcvsbwSE6ryYGz4vxMfF2hyt8yM4OCA9VrKa3+n0Z8FblVPvvR7LWDxKU45WFOqLBM/lo+oiawm78KfoMHqjdHXLQK2sIvtjDwhbc23JeANM+sIgGP4xjDYh+fkI1bUyoVI39m/9MFRbdF6oblJkfglTB9it2pvc4P4S9U5eyzmu3IVi2TGykZJO8Php48WRttDsDImxZvfa5JDnqdl2P7p0hQNHCMJIL5kHE1VxUC/7zxg1lNTw2AXctMioUOqd5+DkaG8qCKdnsAMLPMDRWQTxf6/KRsD0TR6IbowsSs7kfvnxNb2gu77s8gFVg+5YknJE31HCze/kiB+Loi65YBtillc4ZzwWCZQDr1ubB7MGdq+GhJXNEUrFRcjrs7jM7Y5apRjQNvcfco49gR588Id3kwM5OCzIyBD+nVJyH3exgjVApsQsRHOiwqC7UYu95TVfwVD9BcGLfctH3tLF6yI/XHDqdIDObflJ7HsvfP2/ETsXiZmO9o+Oc1Oi4LJQMaWm/yfOS6Nwxv3evXD3KPzhbACTDWPpVvTe3fB0qLy9v0iFksdBLmC7C6Tifx/UD2wYGhrEzhA2fKfBeL1D0PQPfrnq9uF3hUvkMetdxel9859nxgPWu4cb7g1724DhIRNI0bSQwGI45Iy/ZIXb8Zg2MTYWVfQClU2gTkYGQcMru4YGPNDe2bSbSxp4+8fFNXYvuDewG/wWscmm0GR14sG0wmRTXzQZb1/X7bcD1ivOM9h5TBw7qFrUXmXiK92qIoK+Wf4FU/ZsHuWSBpeUy+uBvWVcsLhAojO1btrueX9azWp/TSUZu7ftgBx7ify7FlLb3/5gWMwV2gVPd71SV1bFLOu0VnNUlNJrdohuaWmYCh3HT/CzyKd4+tvpR3LVjYZEe43CWmAhM5Cfj1sU3OueJfntQqb3xUs13A7l2fANIFV98EiZK2Ywo53J888TQteW0xCdgE+tSCm5oiZSMGZTpXcUoDNbDzy5X87t8oySeJ4wkjQ5pRr7nmRNT2ADjYbJAZsdB+exsGl/Vb54ivluulw01f4zTaxDSbqqKL5XTce93zcjtDYOQfg8nJwg85ySaeasGn/X1oDZPr1eIxENZcGqnup0YDMEebPqU18QdidMdVZFnebnPLmqmaKL8iclEGRdbZWWUw3qnl2G/zJGAM5+te0uw2A27a5BlyhQRWalr6Slf42iY4iGYtjgixrHdH8j3qi0KFqvksOxnDPZgz+GPXfbeibroJedUcUhmKNl3CZQxnYwEFfb98NWm3MPYwELbfQOTWe8ZoLzlQZGMIyj6pGnC8uGA3odijxaRcfBGteWPxzJAAX/xOlxDm/M+gqgw9xRV94viBlkaWH/wXFbzplGiv9Mje5/xSV5zv56RwUydG5a3i8tMeetmBWjB58H4UyPe4j1+BVM4EdgXofmGT57v3JNWVPS9m0c4K19GY+8sMJBHWTZiK8OjHMQD5ZnB/PoZV0dzvorTVz06XAOcCTFyOWhDnwzk3HtTXYeSyQ6aS5jpHJN/uJ0RSUo2SCf7vYOMuDwTIblSewmhbJtdXcP8myZVuWCP4LEHaMJ5E8ZTW7UBi2SyQn7ngxt0QYtErvRXAQXNhMBCGGbbfmWJWhe9H9c0gM79US3Ov+VdlinSmc2oJ3tYtnb9jlfYqTggAlkVo2L2FVr1j9mIlaICwtvRc+5rFaVFIX+ftQsajsxoN7AzJ0DQVHAHHT18LLuapOXAutgQERVqBkKWrN+klNvBgH69MURqI4lpEH84EqZVMABY4KqIdhkl5J/wsBaet++BfPCcYgWdtOxCZt0M9g/CAj5wyVC8nJt52gKZc8hk+4mz2JZOySHh20Vhvo1xyHHfo1dSaXXwqZ5pXrsPwvkbawwq02n4GsG4ZQzenzP/lg5ha/L5B0+02fQbVyltNnREWIIV/XUMlAqNvR8zextSpqAcOzMBGQEYX0decKEBZBWWJsnChLGdehL6vxKLwfhGKhPPcr1cCTEMGIdAbXpRbJmNX5U0apjJmZNHZh+/4Yh5QWU7v95k2WLkb/Zy7uGwa+CQIzAg+kmNzt7VUA2qq2pHViVg9lE9+LEj8ycmqi