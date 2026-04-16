WEF: Så kan du skapa tillväxt genom hållbar omställning

WEF lyfter i rapporten att hållbarhet inte längre kan behandlas separat från ekonomisk politik. I stället beskrivs miljömässig hållbarhet som en förutsättning för långsiktig ekonomisk stabilitet och tillväxt. Klimatförändringar pekas ut som en faktor som påverkar produktivitet, infrastruktur och ekonomiska system globalt.

Rapporten framhåller att ekonomiska strategier behöver integrera tre dimensioner samtidigt: miljömässig hållbarhet, ekonomisk utveckling och social inkludering. Dessa tre delar beskrivs som ömsesidigt beroende och nödvändiga för framtida tillväxt.

Samtidigt lyfter rapporten den gröna omställningen som en konkret möjlighet att skapa tillväxt. Genom investeringar i ny teknik, energi och industri kan företag både minska sin klimatpåverkan och stärka sin position på marknaden. Fokus bör enligt WEF ligga på att identifiera synergier där hållbarhetsåtgärder också driver innovation, effektivitet och nya affärsmöjligheter, snarare än att enbart betraktas som kostnader.

Dilemman kring kostnader och investeringar

Samtidigt lyfter rapporten att beslutsfattare står inför avvägningar och beskriver två strategier för den gröna omställningen.

Den första är investeringsdriven och innebär att offentliga och privata aktörer satsar kapital på ny teknik och industri. Den andra är kostnadsdriven och bygger på styrmedel som regleringar och prissättning av utsläpp.

Rapporten framhåller att båda strategierna har fördelar och nackdelar. Investeringsstrategier kan skapa innovation och tillväxt men kräver stora resurser, medan kostnadsbaserade strategier kan styra beteenden men riskerar att påverka ekonomin negativt på kort sikt.