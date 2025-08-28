Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

Upphandling Städtjänster har hög miljöpåverkan och är samtidigt en av de mest upphandlade tjänsterna i offentlig sektor. Här kommer 6 tips för göra upphandlingen av hållbara tjänster mer hållbara.

Foto: Adobe Stock

Ett nytt webbstöd från Upphandlingsmyndigheten ger vägledning för inköpare som vill ställa krav på både miljömässig och social hållbarhet i städbranschen. Städtjänster är en av de mest upphandlade tjänsterna i offentlig sektor. Branschen kännetecknas samtidigt av hög miljöpåverkan genom kemikalier, plastförbrukning och transporter – och sociala utmaningar som otrygga anställningsvillkor, låga löner och risk för arbetslivskriminalitet. Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten ett webbstöd som hjälper upphandlande organisationer att planera hållbara städupphandlingar.

Stödet betonar vikten av att börja tidigt. Beslut som fattas i det inledande skedet, till exempel behovsanalys och tidig dialog med leverantörer, påverkar vilka krav som kan ställas senare. Genom att efterfråga funktion – alltså vilket resultat som ska uppnås snarare än exakt hur – skapas utrymme för innovativa lösningar och ökad konkurrens.

Kemikalier Upphandling
publicerad 28 augusti 2025
av Jon Röhne

