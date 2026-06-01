Electrolux hållbarhetschef: Så får vi kunderna att välja mer hållbart

När Elena Breda tar emot i mötesrummet handlar samtalet snabbt om just den kopplingen. Hennes formella titel är Senior Vice President Product Strategy, Innovation and Sustainability. Rollen omfattar connectivity, ekosystem, design och hållbarhet.

– Det finns en röd tråd mellan alla dessa delar. Det handlar om vad vi erbjuder konsumenter i form av produkter, teknik, ekosystem och design. Och hållbarhet är något som är inbäddat i all vår utveckling, säger hon.

En av de mest konkreta delarna av arbetet är nudging. För Electrolux handlar det om att få konsumenten att göra mer hållbara val i användningsögonblicket, när tvätten ska startas, maten ska lagas eller diskmaskinen ska sättas i gång.

– Nudging för oss på Electrolux är en super, super, superviktig del av vårt ramverk och vår strategi för hållbarhet och jag tror personligen att det också är en av de delar som särskiljer oss, säger Elena Breda.

Hon beskriver bolagets hållbarhetsramverk som tre pelare: better company, better solutions och better living. Det är i den tredje delen som nudgingen kommer in.

– Det handlar om hur man gör de hållbara valen enklare, mer attraktiva och mer övertygande, utan ansträngning för konsumenter.

Enligt Elena Breda finns det en tydlig anledning till att Electrolux lägger kraft på just detta.

– Vi vet att två av tre konsumenter skulle vilja leva mer hållbart. Men A: de vet inte hur. Och B: de vill inte att det ska innebära en extra ansträngning för dem.

Ett exempel finns i tvättstugan. Enligt Elena Breda, baserat på Electrolux rapport ”The Truth About Laundry”, använder många konsumenter samma tvättprogram av gammal vana.

– När det gäller tvättmaskiner vet vi att konsumenter ofta använder samma program. Det går på vana, eller hur? Min mamma gjorde det, min syster gjorde det, och jag har alltid gjort på det sättet.

Det vanligaste programmet är enligt henne 40 grader. Electrolux har därför utvecklat ett program på 30 grader som ska ge samma tvätteffekt.

– Det tvättar med samma effektivitet som 40 grader, men minskar mängden energi som används. Det är också mer skonsamt mot kläderna, vilket också är hållbarhet i slutändan eftersom kläderna håller längre.

Påminnelsen ska komma när valet görs

Men det är först när budskapet hamnar i rätt situation som det får effekt, enligt Elena Breda. I en pilot med uppkopplade produkter skickade Electrolux ett meddelande när konsumenten valde 40 grader.

– Då skickar vi ett meddelande som säger: ”Hej, visste du att om du väljer 30 grader, så är det här vad du sparar?” Och då ser man att en stor del av konsumenterna faktiskt byter till 30 grader, eftersom det sker i ögonblicket.

Hon jämför med information som ges vid fel tillfälle.

– Om jag säger det till dig nu och sedan går du hem och kanske imorgon tvättar du, kanske du glömmer eftersom det inte är ”top of mind”. Men om jag säger det till dig i ögonblicket, då blir det ännu mer meningsfullt.

Electrolux använder också nudging i ugnar och diskmaskiner. I funktionen AI Taste Assist kan appen anpassa ett recept efter användarens ugn och föreslå ett mer energieffektivt sätt att laga maten.

– Den frågar användaren: ”Vill du köra det vanliga alternativet eller vill du följa mitt förslag?” Och majoriteten av användarna säger: ”Okej, ditt förslag.” Då sparar de energi.

För att kunna mäta effekten krävs uppkopplade produkter, säger Elena Breda. Med det menar hon produkter med wifi, app och molnkoppling. Då kan Electrolux också se om en nudge fungerar som tänkt.

– Det kan vara så att du tror att det är väldigt tydligt, men för konsumenten är det inte det. Eller så är det inte relevant. Då kan du se det och justera, så att det blir relevant över tid och får en verklig påverkan för konsumenten och för miljön.

Samtidigt betonar hon att nudgingen inte handlar om att tvinga konsumenten.

– Vi säger inte åt dem vad de ska göra, men vi föreslår för dem hur de kan vara mer hållbara. Om de vill, och sedan är det deras val.

För Elena Breda är skalan en viktig del av varför arbetet spelar roll för Electrolux.

– Hundratals miljoner konsumenter har våra produkter i sina hem. Varje dag använder de våra produkter. Det är därför jag är så passionerad över den här industrin. Du kan verkligen ha en påverkan, även med små val, när du multiplicerar det varje dag.