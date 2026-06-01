Skanska Hyresbostäder inrättar en ny roll som hållbarhetschef. Uppdraget går till Christina Ingelsten, som under flera år arbetat med hållbarhetsdriven affärsutveckling inom nyproduktion av bostäder, framför allt i Göteborg.
Hon är ny hållbarhetschef på Skanska hyresbostäder
På nytt jobb Efter flera år med fokus på social hållbarhet och stadsutveckling tar Christina Ingelsten klivet som hållbarhetschef för Skanska hyresbostäder. Den nyinrättade rollen ska stärka bolagets arbete med hållbarhetsfrågor i hela landet.
– Nu kliver jag in i en roll där jag får ägna mig ännu mer åt hållbarhetsfrågor, och i flera geografier. Och det känns väldigt roligt och meningsfullt. Jag ser fram emot att fokuserat verka för hållbara affärer, projekt och livsmiljöer tillsammans med våra kunder, säger hon.
Christina Ingelsten har sedan tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor som affärsutvecklare och har också forskarbakgrund från Chalmers inom samhällsbyggnad. På Skanska hyresbostäder är tanken att hållbarhetsarbetet ska bli mer formaliserat.
– Vi har redan ett väl genomarbetat hållbarhetsprogram som gör skillnad inom klimat, energi, biologisk mångfald och inte minst socialt värdeskapande, och jag hoppas kunna bidra med fortsatt förflyttning, det är en viktig resa att göra för oss alla i branschen, säger hon.
Sedan 2024 leder Christina Ingelsten ett forskningsprojekt tillsammans med bland andra Chalmers. Projektet syftar till att utveckla ett ramverk för berikande livsmiljöer, vilket hon kommer att fortsätta med.