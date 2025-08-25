Skanska presenterar i sin rapport Procurement for Impact sju konkreta förslag till hur EU:s upphandlingsregelverk bör reformeras inför den kommande översynen 2026. Förslagen bygger på Skanskas erfarenheter från egna byggprojekt i EU, Norge, Storbritannien och USA, samt på dialoger med offentliga aktörer. Bolaget menar att det nuvarande regelverket alltför ofta gynnar kortsiktiga, prisdrivna lösningar på bekostnad av hållbarhet och kvalitet.
7 reformer för hållbar offentlig upphandling
Upphandling Skanska föreslår sju reformer för hållbar offentlig upphandling inför EU:s regelverksöversyn 2026.
Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Här är Skanskas 7 rekommendationer
eWa6jaejSHpWnEjYdZ0F0VyucYVuviIgG0B19QNTKQgjZJPb52WITpb0cM3KZdtdYFlosEYrjfVovYehcSyUumJBW/OdiQYMTgRR9dhBBrpSYhEukQG3LSFB6nHga8IY0Ket85RiVKGdN442mPrdwJq7FjIPx8qPKTWMFgD4fh4Afh+W92C/RGGb5lhqHLe9aACNz2sB2QhqGtDIuWTwQk0RdGH12WyZ363Hi8HF7ie9/jOfR1l8orso9KdZT9vBXk3DT3EK1Jkn9uhcf1gAURSiK3M2UitycFAvnpqvl7SIbJsNzBKApuJbVBBg9JGWRq5+uIDfT99uZLm7L2aqzo6ZGr2JAR1zGLf0N3hiYckuMmnxwYEbTa/XwPCdMOe0RteI9getWIamIkRBu/mDsLsuAXiEaxzRks9oOsWrTve7Gd1lKvNyI+5/TTRCVGdOIL8wpt1+PlpKccuBR7xlLTkmWkjSkTgab9XV/h3nxAiDJGtkvlafaTskoq3I7sPjICg1CMNDgsddXOmMSgp92yKM+RvbbX9XvleshLANCB+kBJttzVmsIzZCez7kI+VKRLEqw88E36Z5t3nbs2gKC4WfZ2fxgsveSZb5SJpuK0SNrgToOuOCUx05KX+Wav4wPEq9sR4FyaWsURqlewBlyay4257W2V+aCsXR7GvHZ2V5K1pNw28MXysWS+zxHCjVr4qABgdC1njXFkvadby9vqOtZ+xig1ZYIGSMHmMj9p03HNzQo53VBwZ5S72j6hn/hX+BDo2JRhva92NaHxcYkvfo65ENqiR5rLJkCtPcu0KL57rSsc8C+iOVkrHFTWHyqQbZqXZRrwgEl/TBBgH/cZnp1sgftxLoSTzRbS3/AKroyBG+UPQLBm34LbYUTadRNyD2k9mCOotzQxA1GrBXSaGBdBy3SHJ90hBYUuO4trRxX0hrnB5nFQOdLTvr9frFfee9m9uoXXTF//SUwMrJkw6h92grAoftjG0q6xTzy7cw0rK8S21icWddUg+yH7tcCColiG30W8LceLxMJk8Vk17risUyhlgRl4xZSmTrLzDERFEK3kWINrFbyg9n6UlpJLD0rcD6blCc2aglR/vasdpa6XO/lkyocUa/m9ZjU2YxgBh37/fjdOvn1KD1zZ6Jw+bbT2nJdK6sxBHWX6LmIgKH+Rui3j8Adao9jR25nOEoMwPTW4Z+xz3+fZXDEf87Bn2yl2LiWBn+p+LG+jzz4ag6oihYIuLjCh1J2QYVk3dCzUN9Wrc6x3vn/JNISgEwFH4pazFCSv2VjIv1UbQyQ7MJQyZC4YeuguMfAEM/LOj+t7ItovQK1MJfbNrMh2079TlK/+HJa2t7xnpJORVAzQDVJNNkCWgvPnnNa96s0KpPlvN1DlVPSA0Y2zhxxTzxpEK0/51WOsPZ6SszqoVCg1vilScpA1oY88x3AtMTj4sA7wlHZx3IUyy8My07Y3czFYG1ZYeV+TpZPu9tygx82RKEt/d4ItuJbemFRkQq07z5TOyLbr8X4YZUKuPKOuFFVIYZkWl7Sp38Yo8aTdswBsiILvLX9P6Qu5cDPudbeD6Y8LL3M6tq1sb0/phoTksmxcIOuzc7qH0L2XLErRbjyPCGf4C3VpY5DGJ0a17NZeGQ4MdlU1Gm9qzI/ZD6fuE7VqP4yGhkTq0ikqzn+pXVc8cfeQyDKgb9w7bIoroTfI02ny07KPx8vyijUVrqzp9huABBvzcZSgHQw2kZZOlGbLe852xqwe7COoXGYuNEqBV9kyBBBZNbAcjD4yWnz5K2xTlQlJBR/Xpv4x14rSebzNwQI6HDK5ddkSrjqa/fYKgUXVFFUB/WY/JBTExvP8VC3mLjGNmpmmJ+UXenyCcVHT2gxp6A3ugM8ukWSjD/fKzesbqv+M24SBlLVrlavs8InlDE+FPsyULzEDiGgX2BL9BXRelovkAywcHleZvSg3AYWVyKl3XgtgDcz9JsRedZbLcfSnMcXklHF8YdwDTYJKyEOTtAuKNvtGb+4zueTc1oj6+fhZyCtlq0YbYHSikUh+k6VnaDMJpY9EcE5gtv54jBzHUe8rEwKGibS31juddeKNcWl+Edl14m0NSp+jJdJvRxCS0gZhPCAbNNOCkmfM5IJn4Q3Jgq0F/ZmmW7NZX01j16JP/wBErUgsVipcyWbiTyT0hX+18vJcaD4mtZmKhdYLmw0k3iBxya99QN4lBNDe48ZIZ4ztdncaSTgA9RcyKsLowQxKoyYeXk4OLwT6VwgKKo3SdJeMC6LssRMumvKehcp55nlczmsusk3E23KllEMNEruozdmjamHcJuPeHS/Z9Kq38ErHHjAC8i3JUnoO//jPROmYASmAh9unPkCNucKQUFlA5V2BCXe7T3HTj6+NN0QM+stqmQvS6tNvL//7zxOD5NQ+6RebYyaDiRLg6DrfmYzwhDEEDFCFPuzgKFd15kNVrR9gumMrwqDeEuxHtTZSEBxDNYgedlDfo08VL7sAvXUb3j4QzpVV2WJdvipZH0ZWtkHnAJ8RVAywKOvSjw2g9ZUBVK2s8bvBhT/juPgEUaRWG5CDebDumiuMpL5ZjNEO6gyMBGRMpOIVgpEaW15ZT5rBrHN83X8gnzC5zxIHReMHXJzVk8j93cisr4tiy7fpd7Mu6AyfbfXIo4liGpAzsu0Y2TQF+Vg0HWWnbT6Ip0gra13wWXRgENk+DhRqWEbXeOK4A8ysUrMbqvcrRYVA6OWh65n/y1bUyyLjFpvXV0mR8xlhmXzAf4wyfwj49Q7ReG98KpXX7o30mJkfLIDg//M9I8qMigH7fGWZzXataQl53kx/tYB0qPOdZtp8rKBB/s4p1T0F3AuLMKfbO/QjolCnlQJkLhLNQmS8T9X3hy1GDAsFqP7gN108s+/26ouaJL2ikxpA+feeZ9nEZGqLQfRzV/2OPNivDXoqCnexQw+H0Ys4R9pRY+oudcVrIBB4Kb5blSHGAGsoeMdpIY3ZqsFbJqxdPV2uIrFQxjnGeXdwBCtes9G4wWjHC/qwBlydEIiITy1f0tyVkTNcyHADYl+Qpki2NkBdrGAwvn3qjBjCqad65GFuvcIz8PF7yVG7W0Qo0ADYnDdwS7varYHDxfEGmmVW/i4bWhrQAYPC6mPZWR1kfQQHF9twRoPmGfdXVjKeZzAJulKRFEvC3+jY1XDeX/8SyQj50ZU7khbHYioQxdXyEL9Qc/Xqlca4zq+m37h7Qt4Gw+nbLFZJvWAA17Z77V5vBwnFLvu4uyDFFy+t1+3ouLI5BCyUKylhqrfwUHy3gbUyzYvZrYqpEe7LUOSNiu7EDSCu0GNW0NWyA8uC+HR1ec1f7ERPB9hjjuXqwiYcPeUlhXz0pdnRDWc7wTTcdl8TxdmBJfatScosz7yl4KLbPW3znHh7N2H6LPylg0y86mROMJYA1lGbHKg7KrIG2AWouTwjigyx/qwmOWsi5z+gNR7fGiAfHz1KTqYKrTJyzMb4n6g9v2sPomblMWMxXX3AJwmjgZ5xYQE3GmSglDEsaKS/jl/k30TI5Fxurcko5e7RWu++pmcjAcimiSnpZ7EewTXmCMwfCH77L0F0AXZedajQSu9ToWdd6Po3sHobc15yr5OZQZJuiPpwMzX6uBj3el4bfVSsI1Gv/nQ+qLg7Nc9qJArZDkmqRmWVzTyDi+kr0D3u78sVDnsKkmR/mcpA2U1FZqHP7GozIgu6BCZjFnAozpubjXfn5xOZBiaXISsqI0Vi/7OrDOdfGsdY0CQIbiDmnqe1l7ZLrBhSbabGCjK4gwfylQkKe+QeqRtFhqJIAgGcbcXIKoQELtTeQFswY0aulmPYSY+bTD2g9kkVZ80oae6+i6IqU5w75aR8nr/HCEqQCKrCofOGXK4bmfMix95p31Fm8NF/FJFyXwNjyY5T33pDyRlmuo7N/qspOHxQ/fX8ExIIfn0RXIKp4bRDdMPo2dwVyl+8mtmYxlQ2zYezzz0YrvTZ2HbJIZdB4vvSopUyNQWCqk2H791OlWrrf7B0gZd/KqjrXvpHeW7r9gBwPXs1tiXXQN4ma97jSJZ9sfZCz+Jpd4EXSh++e1WuUO/3CW/2WLpRrCTH+OBUW5MWAbOCIYdeETxetG0XXJPe5t+UTqA+gjWtWr67AKmr+59amfgZKjsdVc5NjQi4Rxl7yYRxqGLnWLsO6AFzZLIWpm7dDtG7wgy46XPX0CMGTlfFDlHkxIXA/KTR3oMFsw0MYLp4RBr1d9FO0Sa2EmjKSmm1zh0puTMeZ5gYW7R796buYWj2Ifzoa87D+rKIfNFowA4sSpWePEhLzSIo27jR1p0CNHUDaMVK1++TLhGzvX1R+qv0DIeusGb9ofysEhtKM5iVtLBNY53TFgncCZzLltepZrRkr6+P6IolvXmW+PrNR6v9pWZpbiN3x6S1t/zVgdte5MJbpLhxDpC5tUJ8z7Uurji1pqkkZWvqbpuH6MYFCitwjyl0EpZ3a69bLsE/LuVc4Z0z3oybIlq+NzRzO1f4kKja5jzjmb041pZWeJ3vRpp4AzHLVe7P00Zqm88UK/6jxs335Vm2cLahgFkNqES6YBqSeZyc+St01N50K1Zd29olC6uER/0H3iR2IEnwAKWQA7ZrfaNoS10Lj5XXdCLJ+Lj7K2jqMLE2jJxXLgXW1P2CFLGEe+aNfcAc7DgXn+S0a4h5Twse2TGdmK1OQQWBgydSjObXV2U9GmjWhCV02sAIXB0WLnnPPf4w300HDwq3wBUG/PXMGolI4QJ+9u5h5+qEefsvC+jxZntsHDoT1pcn9xD1GrwmNezUJqByX8/67+nSnMu3Lg6GqiY2sDrgrcufPx9QhFPAjhPC4ucqKMlK8qjypeRhrHGC9YkKPmMPu/8Yj1W/zUEES0nAvCFpuB2eWjsMtao7c0amLYSKH2KHwJEhdfz5+SXjD4dPDlnHk6wv3kGxMeoYvW0zqpsWiuOP5AhiAmcUVHd6sLkj02PbQv+JPP7+3I5Sk14imvFsTmRT88Xudyzc+pHkz6kxkX3owksntom1oUCtKHloqLLLzGX3uxlg8PGMHrbgwdnOKqEhGE7OXDUZLELf6BhrH/N4TqVyL9Q1Q6BW0ZN9zFseXPAyk8WMpzwECfH5shadHbEQWJMupfwFkzYmqxt+47dyIBAXhWO5ok7w72TAfjfF1GqqvDEFbIzFwHKNR42Iy9WS9JCubcQhEgHEEb17uhvsDLgfApDTvc+hqffk/rQwrhS2veEPR2QQOoLp+yy30x0//4Yz4Y/zqWjieo1LkvxJBkyIJcczuYhXof1H533RQLg07lWr50QcKXtO3Fe4QBhrSRdso007J9gm7URY3SA1xUkvAwcEOSbU82fXLJaPyxkjtr4RQKrQoIifRjS0LVxZ9J/0g1vxBnu6tz2y7G1qmPUj/JXDZDRq00RHfUQl3DLHTb5bT/I03cMYfEnv3e1hOByUmIwxn7odLjk6InONdBEsLBEDVIGy04qLEImX3QkELdipVbo5hB5iUkN63yeygq55PaIugL1uwxyRE32iZ8/roviGNvA1eywqOHURI9UufhbVwk0uslBBhD01eYyHOn5r6pftN1Fr20JWqC3bai9tp+iQkg3J862Z2oV1otb+zN3wz1fB8ipb1N8i8/Ocnc3Jk16Zx6JNMOCzxwkf4XA8R1Gz0f5VY7vYdrSfDJLmL2EOaSvoNc5Y42GI+liYq6SftQCcFERQAbn9qDyngzpKYOrCTokcx1VKpkn99gf+dcZ74xcslhXUGlWTHMaeUl+2LtJJEmKkVTPDdXk5wxwha+BE892MWnYGkVZtfJBPMQvcNci1wHrtFch3sx2opX9pE1cPKbqE02McVZJBH0kCKk20IaEmkX+yLMbFPDjW+oysIHf+qyNMiRkxU5Vr+XLgqVm2/EsQRjX9jdegZzZyqQ7l1an5zwS6/8ttUSobrTlupcmvbjGptzYP7Sm+Iycva7VcUIib5UYvo+F/WLZlS129+DoqSrumkA8xZIL3sNouY47N2Z5kQlVu+p0TY6k9vSMPYQe8B/uHU7bFilv/jf24ZkB1oCs7HOpcz1QVNlShffdXCKICIV6SRq/G423uIY7vcyJsadLBsgM5lgO2+91rLqbNKyZ/QEDGuwzl6yrDlTUjRWHcGncyXlb70tSC6UqceKPQUrHxY=