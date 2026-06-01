Sverige pekas ut av EU – kan få nya krav efter missat besked

EU Sverige finns bland de länder som nu får en formell uppmaning från EU-kommissionen. Ärendet gäller nya regler som ska stärka konsumenternas skydd i den gröna omställningen – och kan gå vidare om regeringen inte lämnar ett tillräckligt svar.

Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Sverige för att landet inte har meddelat att nya EU-regler om stärkta konsumenträttigheter i den gröna omställningen har införts fullt ut i svensk lagstiftning. Sverige är ett av 20 medlemsländer som får en formell underrättelse från kommissionen i ärendet. Länderna har nu två månader på sig att svara och meddela vilka åtgärder som har vidtagits för att införliva direktivet.

Direktivet, som gäller stärkta konsumenter i den gröna omställningen, skulle ha varit införlivat i nationell rätt senast den 27 mars 2026. Syftet är att förbättra tillförlitligheten och transparensen i miljöpåståenden och hållbarhetsmärkningar. Reglerna ska bland annat motverka greenwashing, där produkter eller företag framställs som mer miljövänliga än vad det finns grund för, och förebygga att produkter blir föråldrade i förtid.

Direktivet innebär också att konsumenter ska få bättre information om produkters hållbarhet och reparerbarhet. Det omfattar även information om konsumenternas rättigheter kopplade till lagstadgade garantier. Enligt kommissionen ska reglerna samtidigt uppmuntra företag att införa mer hållbara affärsmetoder.

Förutom Sverige omfattas Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien och Finland av kommissionens åtgärd i konsumentärendet. Samtliga länder uppges ha brustit i att meddela ett fullständigt införande av direktivet.

Den formella underrättelsen är det första steget i EU:s överträdelseförfarande. Om kommissionen inte får ett tillfredsställande svar från Sverige eller övriga berörda medlemsländer kan den gå vidare med ett motiverat yttrande. Ett sådant yttrande innebär att kommissionen formellt anger varför den anser att ett land inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-rätten.

Samtliga berörda medlemsländer har två månader på sig att svara innan kommissionen tar ställning till om processen ska gå vidare.

EU Klimat Politik
publicerad 1 juni 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

