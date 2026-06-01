Sverige pekas ut av EU – kan få nya krav efter missat besked

Direktivet innebär också att konsumenter ska få bättre information om produkters hållbarhet och reparerbarhet. Det omfattar även information om konsumenternas rättigheter kopplade till lagstadgade garantier. Enligt kommissionen ska reglerna samtidigt uppmuntra företag att införa mer hållbara affärsmetoder.

Förutom Sverige omfattas Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Cypern, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien och Finland av kommissionens åtgärd i konsumentärendet. Samtliga länder uppges ha brustit i att meddela ett fullständigt införande av direktivet.

Den formella underrättelsen är det första steget i EU:s överträdelseförfarande. Om kommissionen inte får ett tillfredsställande svar från Sverige eller övriga berörda medlemsländer kan den gå vidare med ett motiverat yttrande. Ett sådant yttrande innebär att kommissionen formellt anger varför den anser att ett land inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-rätten.

Samtliga berörda medlemsländer har två månader på sig att svara innan kommissionen tar ställning till om processen ska gå vidare.